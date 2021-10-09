Жители Ливана остались без электричества

У властей нет конкретного срока возобновления подачи электроэнергии. Причиной отключения электричества является нехватка топлива на электростанциях.

Источник в правительстве сообщил, что электростанция продолжит свою работу не раньше понедельника, а возможно и позже. Также источник добавил, что есть резервы топлива у военных, но когда его получат, неизвестно.