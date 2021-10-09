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Жители Ливана остались без электричества

Жители Ливана остались без электричества (2 фото)

Автор:
09 октября 2021 19:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: бейрут   ливан   топливо   экономический кризис   электричество   электростанция   
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Последняя из двух крупных электростанций этой ближневосточной страны прекратила свою работу в субботу в полдень.
У властей нет конкретного срока возобновления подачи электроэнергии. Причиной отключения электричества является нехватка топлива на электростанциях.
Источник в правительстве сообщил, что электростанция продолжит свою работу не раньше понедельника, а возможно и позже. Также источник добавил, что есть резервы топлива у военных, но когда его получат, неизвестно.
Совсем без света жители не останутся, так как у многих установлен дизельный генератор. Но и на генераторы топлива очень мало. Придется экономить и пользоваться свечами и керосиновыми лампами. На данный момент экономика Ливана переживает очень тяжелый кризис. Обвал местной валюты, проблемы с поставками топлива из-за рубежа и последствия взрыва в августе 2020 года пошатнули экономику страны.

Источник:

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Метки: бейрут   ливан   топливо   экономический кризис   электричество   электростанция   
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2  комментария
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Timka 2 часа назад
Ну вы там держитесь... (грустно)
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MUZSER 2 часа назад
Пускай вспомнят.
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