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А паспортистка ни при чём

А паспортистка ни при чём (1 фото)

Автор:
09 октября 2021 13:55
Метки: бизнес   мск   паспортистка   прописка   
365
1

В Москве задержана женщина, прописавшая в своей квартире более 560 приезжих.
37-летней женщине, заработавшей не менее 14 млн рублей. грозит до трех лет тюрьмы. За свои услуги владелица квартиры брала по 25-30 тысяч рублей с человека.

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Метки: бизнес   мск   паспортистка   прописка   
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15  комментариев
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14k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Окуенно информативно! Но слишком объемный пост, не осилил, завтра дочитаю.
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4k
brotherirk 9 минут назад
Много текста, не осилил....
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5k
Ruk 38 минут назад
почему я в свою квартиру не могу прописать кого хочу? чуркам такая фиктивная прописка нужна для оформления патента на работу.
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1k
RaiJu 51 минуту назад
Да [мат], тут ребенка прописать на своей квартире сложно, а там гастарбайтеров, [мат].
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497
Ольга Час назад
Есть же какое-то постановление против "резиновых квартир". И да, в паспортном столе все абсолютно ни при чем. В домоуправлении (или ЖЭКе) тоже. И уж конечно ни о чем не догадывался местный участковый.
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13k
Алан Час назад
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1k
roman-delisov 2 часа назад
А что, сущ4ствуют какие-то ограничения по количеству регистраций?
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3k
Джордж. Вашингтон. 2 часа назад
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