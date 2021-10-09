А паспортистка ни при чём

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В Москве задержана женщина, прописавшая в своей квартире более 560 приезжих.
37-летней женщине, заработавшей не менее 14 млн рублей. грозит до трех лет тюрьмы. За свои услуги владелица квартиры брала по 25-30 тысяч рублей с человека.
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Метки: бизнес мск паспортистка прописка
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А вот если эта женщина сама же и паспортистка, тогда хоть что-то объяснимо.
Прописывай сколько хочешь.