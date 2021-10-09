Турки продают два острова: никому не надо

Как сообщает русскоязычный вариант турецкого издания DailySabah, Остров Караджа на берегу туристической провинции Мугла выставлен на продажу, после переоценки, за 210 миллионов турецких лир (36,7 миллиона долларов США). На острове, расположенном вдоль бирюзового побережья Турции или «турецкой Ривьеры», находятся три небольших отдельно стоящих дома. Размер острова, который имеет четыре бухты, составляет 316 тысяч квадратных метров (78 акров). Караджа находится в 4 км от острова Седир (остров Клеопатры), в 1 км от района Караджасогут, в 500 м от района Караджа.





Известно, что остров является местом археологических раскопок и природным достоянием турецкого государства, поэтому есть серьёзные возражения против изменения ландшафта и строительства в этом райском уголке земли.





Скорее всего, учитывая эти обстоятельства, от приобретения острова, ранее отказался, уже начавший переговоры о покупке, Роман Абрамович. Между прочим, собиравшийся выложить при сделке целых 35 млн грин баксов!