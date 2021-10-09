Турки продают два острова: никому не надо

Два турецких куска суши, окружённых водой Эгейского моря были выставлены на продажу.
Как сообщает русскоязычный вариант турецкого издания DailySabah, Остров Караджа на берегу туристической провинции Мугла выставлен на продажу, после переоценки, за 210 миллионов турецких лир (36,7 миллиона долларов США). На острове, расположенном вдоль бирюзового побережья Турции или «турецкой Ривьеры», находятся три небольших отдельно стоящих дома. Размер острова, который имеет четыре бухты, составляет 316 тысяч квадратных метров (78 акров). Караджа находится в 4 км от острова Седир (остров Клеопатры), в 1 км от района Караджасогут, в 500 м от района Караджа.
Известно, что остров является местом археологических раскопок и природным достоянием турецкого государства, поэтому есть серьёзные возражения против изменения ландшафта и строительства в этом райском уголке земли.
Скорее всего, учитывая эти обстоятельства, от приобретения острова, ранее отказался, уже начавший переговоры о покупке, Роман Абрамович. Между прочим, собиравшийся выложить при сделке целых 35 млн грин баксов!
Остров Караджа, цена с 36,7 млн USD упала до 20,1 , а затем поднялась до 25,9 (июнь 2021): налетай - подешевело!
Остров Чичек, расположенный у берегов провинции Балыкесир, в настоящее время принадлежит трём семьям и изначально выставлялся на продажу ещё в 2002 году. Владельцы острова, расположенного всего в 230 метрах от берега, стабильно просят за него порядка 115 миллионов лир (20 миллионов долларов).
На Чичеке площадью 265 тысяч квадратных метров (65,5 акра) уже построены три дома площадью 450 квадратных метра. Поверхность острова украшают две тысячи оливковых деревьев, три тысячи сосен и различные фруктовые насаждения.
Следует отметить, что острова продаются не первый год. Но потратить 20 - 30 мультов "зелёных спинок", приобретая собственность и при этом не иметь возможности по вышеуказанным причинам построить на ней 5-этажный коттедж для себя, ещё с дюжину, поменьше для гостей, разбить парк с дорожками, скульптурами и искусственным водопадом, сопоставимо, уважаемые читатели с тем, что мы с вами, к примеру, приобретём дачный участок, зарегистрируем собственность в ГУЮ, и будем каждое лето получать "письма счастья" за жарку мяса на "своей" открытой земле.
Должно быть, именно по этой причине, изрядно постаревшие "новые русские" "эффективные менеджеры" западного инвестиционного капитала, скорее купят футбольный клуб, чем один из таких островов.
Напомним, что ранее уже сообщалось о продаже более дешёвых островов, по цене, сопоставимой с хорошей квартирой в Нижнем Тагиле.
Источник:
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Государства продают острова из-за морского права - тут все детали могут только весьма серьёзные специалисты рассказать - по простому остров с населением расширяет зону экономического влияния, серия населенных островов (даже не с постоянным проживанием, а на манер прописки) может приличный кусок нейтральных вод перевести в разряд внутренних территориальных - так больше Австралия суетится - у них мелких островков цельный Большой барьерный риф.
Заподлянок с островками несколько - налоги, отсутствие инфраструктуры и коммуникаций, экологические или еще х/з какие ограничения. 20 лямов, это только для начала - потом в год чутьли не на лям налогов и расходов будет. Писали один богатей купил островок для жилья в пяти милях от берега - так ему приплывает (платно кнечно) специальный корабль-септик специальной экологической службы, выкачивает то самое, отплывает полпути до порта - тут экологическая зона кончается - и тупо сливает забранное за борт - каждый такой рейс в пару десятков килобаксов.
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Это лишь мизерная капля, в море российской коррупции.
Дальше - ярче!!!
Поначалу - прикол..
Дальше, меряние писюнами политиков: Луна, моя, НЕТ, моя!!,
нет, я первый, нет, я первый туда зонд высадил, а я луноход отправил, а я, спутник "лунный" запустил....
Чёт напоминает "самозахват территорий........
Т.Е. сначала в шутку, ( никто не вякает?, так всерьёз! ) ИНДЕЙЦЕВ - НЕТ!!! ( оставить одного, чтоб интервью давал )
ССК. Боремся за шкуру не убитого медведя.
изв. бхой, но если чо, аргументы в студию.