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Турки продают два острова: никому не надо

Турки продают два острова: никому не надо (3 фото)

Автор:
09 октября 2021 05:39
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Караджа   Турция   Чичек   абрамович   острова   препятствия   продажа   цена   
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Два турецких куска суши, окружённых водой Эгейского моря были выставлены на продажу.

Как сообщает русскоязычный вариант турецкого издания DailySabah, Остров Караджа на берегу туристической провинции Мугла выставлен на продажу, после переоценки, за 210 миллионов турецких лир (36,7 миллиона долларов США). На острове, расположенном вдоль бирюзового побережья Турции или «турецкой Ривьеры», находятся три небольших отдельно стоящих дома. Размер острова, который имеет четыре бухты, составляет 316 тысяч квадратных метров (78 акров). Караджа находится в 4 км от острова Седир (остров Клеопатры), в 1 км от района Караджасогут, в 500 м от района Караджа.


Известно, что остров является местом археологических раскопок и природным достоянием турецкого государства, поэтому есть серьёзные возражения против изменения ландшафта и строительства в этом райском уголке земли.


Скорее всего, учитывая эти обстоятельства, от приобретения острова, ранее отказался, уже начавший переговоры о покупке, Роман Абрамович. Между прочим, собиравшийся выложить при сделке целых 35 млн грин баксов!

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Остров Чичек, расположенный у берегов провинции Балыкесир, в настоящее время принадлежит трём семьям и изначально выставлялся на продажу ещё в 2002 году. Владельцы острова, расположенного всего в 230 метрах от берега, стабильно просят за него порядка 115 миллионов лир (20 миллионов долларов).


На Чичеке площадью 265 тысяч квадратных метров (65,5 акра) уже построены три дома площадью 450 квадратных метра. Поверхность острова украшают две тысячи оливковых деревьев, три тысячи сосен и различные фруктовые насаждения.


Следует отметить, что острова продаются не первый год. Но потратить 20 - 30 мультов "зелёных спинок", приобретая собственность и при этом не иметь возможности по вышеуказанным причинам построить на ней 5-этажный коттедж для себя, ещё с дюжину, поменьше для гостей, разбить парк с дорожками, скульптурами и искусственным водопадом, сопоставимо, уважаемые читатели с тем, что мы с вами, к примеру, приобретём дачный участок, зарегистрируем собственность в ГУЮ, и будем каждое лето получать "письма счастья" за жарку мяса на "своей" открытой земле.

Должно быть, именно по этой причине, изрядно постаревшие "новые русские" "эффективные менеджеры" западного инвестиционного капитала, скорее купят футбольный клуб, чем один из таких островов.

Напомним, что ранее уже сообщалось о продаже более дешёвых островов, по цене, сопоставимой с хорошей квартирой в Нижнем Тагиле.

Источник:

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Метки: Караджа   Турция   Чичек   абрамович   острова   препятствия   продажа   цена   
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23  комментария
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1k
Herr Mannelig 6 часов назад
Возьму наверное, засажу картохой и огурцами
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19k
Ego sum qui sum Час назад
дайте два
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177
Pterocactus 4 часа назад
Вот скинут цену до 15 миллионов американских рублей, тогда, пожалуй и куплю. Только зарплату дождаться надо надо.
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29k
a.fey 5 часов назад
Не. Не нужно. От метро далеко.
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2k
Frank Borman 5 часов назад
В 2013 греческий остров Скорпиос (Скорпион), ранее принадлежавший Аристотелю Онассису, купил миллиардер Рыболовлев. Если точнее, остров сейчас принадлежит его дочери Екатерине. Считают, что цена сделки была 150 миллионов баксов.
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1k
Карагандинская Полиграфия 5 часов назад
Продажа островов старая тема. Где-то продаёт право собственности государство, где-то перепродают уже частные владельцы. Сама средняя стоимость около 20 зеленых лямов, причем желательно белых и кристально чистых не столько стоимость острова, сколько отсеивание криминальных структур - частенько острова и пара миль воды вокруг становятся закрытой территорией, куда без санкции и ордера вход запрещен любому.
Государства продают острова из-за морского права - тут все детали могут только весьма серьёзные специалисты рассказать - по простому остров с населением расширяет зону экономического влияния, серия населенных островов (даже не с постоянным проживанием, а на манер прописки) может приличный кусок нейтральных вод перевести в разряд внутренних территориальных - так больше Австралия суетится - у них мелких островков цельный Большой барьерный риф.
Заподлянок с островками несколько - налоги, отсутствие инфраструктуры и коммуникаций, экологические или еще х/з какие ограничения. 20 лямов, это только для начала - потом в год чутьли не на лям налогов и расходов будет. Писали один богатей купил островок для жилья в пяти милях от берега - так ему приплывает (платно кнечно) специальный корабль-септик специальной экологической службы, выкачивает то самое, отплывает полпути до порта - тут экологическая зона кончается - и тупо сливает забранное за борт - каждый такой рейс в пару десятков килобаксов.
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2k
Ivan 5 часов назад
Что это за продажа земли, при которой этой землей нельзя пользоваться по своему усмотрению? Правда, это везде так, но с покупкой острова хотелось бы и дом, и отель, и даже причал для яхты возвести. А так числиться по документам владельцем куска суши, на котором даже находиться можно оглядываясь-и нахера?
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177
Pterocactus Ivan 4 часа назад
Это всё-равно, что купить участок поверхности Луны. Заплатить за то, что нельзя потрогать руками. Очччень оррригинально!
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3k
Горожанин 5 часов назад
Никогда, слышите,никогда ни у кого не покупайте остров! Сами предложат и бесплатно отдадут.
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3k
Виталий Касандров 5 часов назад
Ну таки для ракетной шахтной установки места хватит почему бы и не купить .
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1k
AVATAR 5 часов назад
А что узбеки не хотят брать? Или может наши олигархи? Ну вообще зажрались
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2k
Сергей 6 часов назад
Несмываемый может купить,для нового дворца.не зря же рыдогану любит.а то тут Навальный тему обгадил,мож там прокатит,хотя и рыдоган не вечен.
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16k
Fat boy slim is * in a heaven 7 часов назад
При чем тут Москва? И продажа земельного участка еще не означает утрату суверенитета над этой территорией, если конечно речь не о межгосударственных договорах, таких как продажа Аляски.
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