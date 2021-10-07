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Советская бытовая техника. Какими приборами и устройствами пользовались в СССР в 70-е годы и сколько они стоили

Советская бытовая техника. Какими приборами и устройствами пользовались в СССР в 70-е годы и сколько они стоили (15 фото)

Автор:
07 октября 2021 22:27
Метки: СССР   бытовая техника   вещи   
586
15

Давайте перенесемся на 45 лет назад, в 1976 год. И посмотрим, какая бытовая техника была доступна советским гражданам в самый расцвет «брежневского застоя». Чем пользовалась обычная советская семья, и сколько нужно было потратить денег на приобретение самой современной техники.

В качестве источника информации используем официальную таблицу выигрышей по денежно-вещевой лотерее за август 1976 года, опубликованную в советских газетах.

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Советские граждане охотно покупали за 30 копеек билеты денежно-вещевых лотерей. В них можно было выиграть не просто деньги, а дефицитные товары, например, такие:


ЧАСЫ

Часы «Полет-2616» мужские

Стоимость 54 рубля 50 копеек

Производитель: Первый Московский часовой завод

В СССР выпускались несколько модификаций данных часов с разным количеством камней (17, 23, 30) и в разных корпусах (квадратном и круглом), в то числе экспортный вариант и вариант в золотом корпусе. Золотой «полет» стоил целых 215 рублей в магазине. Какую именно модификацию разыгрывали в лотерее, сказать трудно.


Часы «Заря-2014» женские

Стоимость 33 рубля

Производитель: Пензенский часовой завод

Довольно популярная модель того времени в позолоченном корпусе. Также было несколько модификаций, включая экспортную.


МУЗЫКА и РАДИО

Портативный радиоприемник «Сокол-403»

Стоимость 42 рубля 93 копейки

Производитель: Московский радиозавод

Популярная модель, выпускавшаяся одиннадцать лет, начиная с 1971 года. В преддверии Московской Олимпиады 1980 года была произведена огромная партия приемников с олимпийской символикой, предназначенной для участников и гостей соревнований.


Радиоприемник «ВЭФ-202»

Стоимость 99 рублей 02 копейки

Производитель: Рижский электротехнический завод «ВЭФ»

Легендарная техника советского времени, одна из самых массовых моделей радиоприемников. Выпускался с 1971 и до середины 80-х годов.


Радиоприемник «Рига-104»

Стоимость 183 рубля 52 копейки

Производитель: Рижский завод «Радиотехника»

Еще одна легендарная модель. Хотя и переносной приемник, но больше использовался в домашних условиях, так как батареек не напасешься. Выпускался с 1974 года и, как утверждают сегодня, был полностью скопирован с одной из моделей немецкой фирмы Grundig.


Магнитофон «Комета-209»

Стоимость 220 рублей

Производитель: Новосибирский завод точного машиностроения «Точмаш»

Катушечный магнитофон, выпускавшийся с 1969 года. Настоящая мечта любого меломана и музыкантов-любителей. На бобину можно было записать и свою музыку, и переписать дефицитные грампластинки зарубежных исполнителей или запрещенного Высоцкого.


Электрофон «Аккорд-201 Моно»

Стоимость 57 рублей 50 копеек

Производитель: Рижский радиозавод имени Попова

Электрофоном в СССР называли устройство, совмещавшее в себе электропроигрыватель для грампластинок, усилитель и встроенную или выносную колонку. Существовавший в различных модификациях «Аккорд-201» выпускался в СССР с 1973 по 1985 годы, дольше чем, любой другой электропроигрыватель.


КИНО И ФОТО

Фотоаппарат «Зенит-Е» с объективом «Индустар-50»

Стоимость 77 рублей

Производитель: Красногорский механический завод (Московская область)

«Зенит-Е» - самая массовая модель фотоаппаратов в СССР. С 1965 по 1982 года было произведено около 8 миллионов штук с разными объективами.


Кинокамера «Кварц-2х8с-1 М»

Стоимость 150 рублей

Производитель: Красногорский механический завод

Портативная любительская кинокамера, выпускавшаяся с 1968 по 1977 годы. Произведено более 120 тысяч штук. На одну бобину с пленкой можно было записать 15 минут киносъемки.


ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Электробритва «Бердск-2»

Стоимость 21 рубль

Производитель: Бердский электромеханический завод (Новосибирская область)

Модель выпускалась с 1969 года и, в различных модификациях, до середины 80-х. Из всех советских электробритв, «бердские» считались самыми малошумными, от которых не просыпались поутру члены семьи или соседи по гостиничному номеру.


Электробритва «Эра-10»

Стоимость 39 рублей

Производитель: Первый Московский приборостроительный завод

Московские «Эры» считались более престижными, а потому и более дорогими электробритвами. Разница почти в 2 раза с «бердскими», но зато оформлены в красивом футляре с зеркалом.


Пылесос «Вихрь» ЭП-6М

Стоимость 49 рублей

Производитель: несколько заводов в Ленинграде, Серпухове (Московская область) и Мелитополе (Украинская ССР)

Самая современная модель советского бытового пылесоса, начала выпускать как раз в 1976 году. Куча насадок, в том числе для чистки одежды и мягкой мебели, были мечтой любой хозяйки. Модель производилась недолго, на ее основе скоро выпустили усовершенствованные модификации.


Стиральная машинка «Эврика-3»

Стоимость 160 рублей

Производитель: Московский прожекторный завод

Бытовая полуавтоматическая машинка, предназначенная для стирки, полоскания и отжима белья всех типов. Выпускалась в различных модификациях чуть ли не до конца 80-х. Судя по объявлениям на специализированных сайтах, до сих пор используется на дачах и в некоторых квартирах.


Вот такие, совсем не дешевые, приборы и устройства покупали и выигрывали в Советском Союзе 70-х годов. Знакомые вещи?

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Метки: СССР   бытовая техника   вещи   
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1k
Mowgley 5 часов назад
"Маяк-209" был у многих.
А мечтой был аппарат 1 класса "Ростов-101" за 710р.
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35k
kalinser 13 минут назад
"Электрофон «Аккорд-201 Моно»"
На фото как раз таки стерео
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6k
SR 2 часа назад
Если соизмерять с тогдашними зарплатами, ну очень не дешево. Да и техника была за редким исключением, достаточно посредственная. Про часы "Полет" тогда шутили, что им двух камней не хватает - на один положить, другим прихлопнуть. А стиралка "Эврика" - то еще чудовище. Когда полоскала, отец на нее садился, чтобы по квартире не прыгала. «ВЭФ-202» - отличный приемник, до сих пор жив. «Зенит-Е» тоже отличная техника, у меня был с другим объективом, не с "Индустаром"...
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1k
Pioner76 3 часа назад
Радиоприемник ВЭФ-202 до сих пор рабочий есть. 1979 года.
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6k
klop 4 часа назад
Дороговато техника, большинство из предложенных почти половина средней зарплаты, хотя вроде вся у себя производилась.
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4k
Александр 4 часа назад
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445
Nikoha Salym 5 часов назад
Такой у бати был. Лампа с права загоралась и Герман пела
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445
Nikoha Salym 4 часа назад
А на таком уже Savage - Only You по радио слушали (Западная украина 1984) Мелодия 106А Причём крышка входа стерео шнуров часто терялась (снизу видно)
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29k
ACU900 5 часов назад
Действительно хорошую технику , особенно иностранную, покупали у спекулянтов втридорога (да еще и по блату)...
Ссылка youtu.be
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29k
Седой 5 часов назад
Бате покупал на 50 лет ВЭФ. Точно столько стоил. Он был рад как ребенок, спать с ним ложился...
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384
Алексей Седой 18 минут назад
202 до сих пор работает
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5k
Ruk 5 часов назад
знакомые конечно. первое фото постановочное - таких магазинов не было
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