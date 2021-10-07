Советская бытовая техника. Какими приборами и устройствами пользовались в СССР в 70-е годы и сколько они стоили

Московские «Эры» считались более престижными, а потому и более дорогими электробритвами. Разница почти в 2 раза с «бердскими», но зато оформлены в красивом футляре с зеркалом.

Пылесос «Вихрь» ЭП-6М

Стоимость 49 рублей

Производитель: несколько заводов в Ленинграде, Серпухове (Московская область) и Мелитополе (Украинская ССР)