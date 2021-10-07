Советская бытовая техника. Какими приборами и устройствами пользовались в СССР в 70-е годы и сколько они стоили

Давайте перенесемся на 45 лет назад, в 1976 год. И посмотрим, какая бытовая техника была доступна советским гражданам в самый расцвет «брежневского застоя». Чем пользовалась обычная советская семья, и сколько нужно было потратить денег на приобретение самой современной техники.
В качестве источника информации используем официальную таблицу выигрышей по денежно-вещевой лотерее за август 1976 года, опубликованную в советских газетах.
Советские граждане охотно покупали за 30 копеек билеты денежно-вещевых лотерей. В них можно было выиграть не просто деньги, а дефицитные товары, например, такие:
ЧАСЫ
Часы «Полет-2616» мужские
Стоимость 54 рубля 50 копеек
Производитель: Первый Московский часовой завод
В СССР выпускались несколько модификаций данных часов с разным количеством камней (17, 23, 30) и в разных корпусах (квадратном и круглом), в то числе экспортный вариант и вариант в золотом корпусе. Золотой «полет» стоил целых 215 рублей в магазине. Какую именно модификацию разыгрывали в лотерее, сказать трудно.
Часы «Заря-2014» женские
Стоимость 33 рубля
Производитель: Пензенский часовой завод
Довольно популярная модель того времени в позолоченном корпусе. Также было несколько модификаций, включая экспортную.
МУЗЫКА и РАДИО
Портативный радиоприемник «Сокол-403»
Стоимость 42 рубля 93 копейки
Производитель: Московский радиозавод
Популярная модель, выпускавшаяся одиннадцать лет, начиная с 1971 года. В преддверии Московской Олимпиады 1980 года была произведена огромная партия приемников с олимпийской символикой, предназначенной для участников и гостей соревнований.
Радиоприемник «ВЭФ-202»
Стоимость 99 рублей 02 копейки
Производитель: Рижский электротехнический завод «ВЭФ»
Легендарная техника советского времени, одна из самых массовых моделей радиоприемников. Выпускался с 1971 и до середины 80-х годов.
Радиоприемник «Рига-104»
Стоимость 183 рубля 52 копейки
Производитель: Рижский завод «Радиотехника»
Еще одна легендарная модель. Хотя и переносной приемник, но больше использовался в домашних условиях, так как батареек не напасешься. Выпускался с 1974 года и, как утверждают сегодня, был полностью скопирован с одной из моделей немецкой фирмы Grundig.
Магнитофон «Комета-209»
Стоимость 220 рублей
Производитель: Новосибирский завод точного машиностроения «Точмаш»
Катушечный магнитофон, выпускавшийся с 1969 года. Настоящая мечта любого меломана и музыкантов-любителей. На бобину можно было записать и свою музыку, и переписать дефицитные грампластинки зарубежных исполнителей или запрещенного Высоцкого.
Электрофон «Аккорд-201 Моно»
Стоимость 57 рублей 50 копеек
Производитель: Рижский радиозавод имени Попова
Электрофоном в СССР называли устройство, совмещавшее в себе электропроигрыватель для грампластинок, усилитель и встроенную или выносную колонку. Существовавший в различных модификациях «Аккорд-201» выпускался в СССР с 1973 по 1985 годы, дольше чем, любой другой электропроигрыватель.
КИНО И ФОТО
Фотоаппарат «Зенит-Е» с объективом «Индустар-50»
Стоимость 77 рублей
Производитель: Красногорский механический завод (Московская область)
«Зенит-Е» - самая массовая модель фотоаппаратов в СССР. С 1965 по 1982 года было произведено около 8 миллионов штук с разными объективами.
Кинокамера «Кварц-2х8с-1 М»
Стоимость 150 рублей
Производитель: Красногорский механический завод
Портативная любительская кинокамера, выпускавшаяся с 1968 по 1977 годы. Произведено более 120 тысяч штук. На одну бобину с пленкой можно было записать 15 минут киносъемки.
ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Электробритва «Бердск-2»
Стоимость 21 рубль
Производитель: Бердский электромеханический завод (Новосибирская область)
Модель выпускалась с 1969 года и, в различных модификациях, до середины 80-х. Из всех советских электробритв, «бердские» считались самыми малошумными, от которых не просыпались поутру члены семьи или соседи по гостиничному номеру.
Электробритва «Эра-10»
Стоимость 39 рублей
Производитель: Первый Московский приборостроительный завод
Московские «Эры» считались более престижными, а потому и более дорогими электробритвами. Разница почти в 2 раза с «бердскими», но зато оформлены в красивом футляре с зеркалом.
Пылесос «Вихрь» ЭП-6М
Стоимость 49 рублей
Производитель: несколько заводов в Ленинграде, Серпухове (Московская область) и Мелитополе (Украинская ССР)
Самая современная модель советского бытового пылесоса, начала выпускать как раз в 1976 году. Куча насадок, в том числе для чистки одежды и мягкой мебели, были мечтой любой хозяйки. Модель производилась недолго, на ее основе скоро выпустили усовершенствованные модификации.
Стиральная машинка «Эврика-3»
Стоимость 160 рублей
Производитель: Московский прожекторный завод
Бытовая полуавтоматическая машинка, предназначенная для стирки, полоскания и отжима белья всех типов. Выпускалась в различных модификациях чуть ли не до конца 80-х. Судя по объявлениям на специализированных сайтах, до сих пор используется на дачах и в некоторых квартирах.
Вот такие, совсем не дешевые, приборы и устройства покупали и выигрывали в Советском Союзе 70-х годов. Знакомые вещи?
Источник:
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А мечтой был аппарат 1 класса "Ростов-101" за 710р.
На фото как раз таки стерео
А надежность в пику технологичности буржуи тоже выпускают-вон тойота кэмри на рынке, стОит как мост, жрет ведрами и еле едет, зато чек загорается лишь когда машину со снятым движком заводишь)