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Очередной выпуск таксебятины в картинках

Очередной выпуск таксебятины в картинках (42 фото + 1 видео)

Автор:
06 октября 2021 14:29
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: Разное   Юмор   картинки   сатира   
2872
42
1
( Таксибятина) - в просторечии Так Себе, короче, как обычно чёрно-белый юмор от Калейдоскопа!

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Метки: Разное   Юмор   картинки   сатира   
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4k
au3 6 часов назад
Технический прогресс
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571
Dalekiy Poskot 3 часа назад
А кто в курсе, скумбрию покупать солёную или нет?
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1k
narim 5 часов назад
Я так понял,второй слева вылетел из конкурса сразу!
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39k
dima423 5 часов назад
Комментарий к фото
как могут быть в 1 семье разные политические взгляды? какая это семья тогда?))
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39k
dima423 5 часов назад
Комментарий к фото
УК точно не о людях)
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5k
pilgrimnl 6 часов назад
просто стержни вытащили, но это не интересно
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24k
Vazari 6 часов назад
Вторая фотка-фейк, это не конкурс красоты а какой-то санаторий. Тут , на фишках было.
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219k
Кaleidoscope Автор поста 6 часов назад

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