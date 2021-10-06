Очередной выпуск таксебятины в картинках

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( Таксибятина) - в просторечии Так Себе, короче, как обычно чёрно-белый юмор от Калейдоскопа!
23.
Собачий перекрёсток, и в прямом и в переносном смысле ( ролик старый)
42.
Рекомендую приготовить эту Вкуснятину, я делал Очень понравилось. pic.twitter.com/Bx1JUGRGm1— Роман Ухалов (@romanuhalov7400) October 5, 2021
Авторский пост
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У всех вкусы разные. Одни любят мальчиков, другие девочек.))