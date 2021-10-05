"Бесэдер" - это весёлый ежедневник для тех, кому ещё смешно. С 1991 года он издаётся в Иерусалиме, а с 2014 ежедневно выходит в интернете. Специально для Фишек «Бесэдер?» подготовил свежую подборку забавных новостей минувшей недели.
Стала известна причина масштабного сбоя крупнейшей социальной сети. В связи с многочисленными жалобами пользователей, Фейсбук Читать далее.
Иранские спецслужбы жалуются, что Нетаниягу, приступивший к работе над новой книгой, целые Читать далее.
Рис. Василия Вознюка
Россия поставит Сирии новейшую систему слежения за потенциальным противником, прошедшую Читать далее.
Рис. Сергея Тюнина
Лидеры ЕС объяснили неэффективность альтернативных источников энергии в Европе тем, что России Читать далее.
Рис. Валерия Тарасенко
Палестинский минздрав заявил, что для полной победы над сионизмом, потребуется Читать далее.
Рис. Бориса Эренбурга
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