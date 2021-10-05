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Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»

Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» (6 фото)

Автор:
05 октября 2021 11:36
Метки: бесэдер   карикатуры   прикол   рисунки   смегно   
957
6

"Бесэдер" - это весёлый ежедневник для тех, кому ещё смешно. С 1991 года он издаётся в Иерусалиме, а с 2014 ежедневно выходит в интернете. Специально для Фишек «Бесэдер?» подготовил свежую подборку забавных новостей минувшей недели.

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Метки: бесэдер   карикатуры   прикол   рисунки   смегно   
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47k
noName Час назад
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Электрик 6 минут назад

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26k
Е-Лена 18 минут назад
Предлагаю не писать комментарии, а просто ставить оценки. Ведь комментарии повышают популярность - всё равно - положительные они или отрицательные.
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56k
Парагвайский шпион Полчаса назад
Сколько же вам платит @баный бэсэдэр, что вы упёрто тащите сюда это дерьмо каждый вторник????
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24k
Vazari 38 минут назад
Автор, ты тупой или бЭссмертный? Опять это пейсатое говно сюда тащишь?
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