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Сергей Шевкуненко. От идеального пионера до бандита

Сергей Шевкуненко. От идеального пионера до бандита (6 фото)

Автор:
05 октября 2021 10:16
Метки: бандиты   истории   пионеры   
1319
6

Сегодняшние молодые люди его уже не помнят. Но в советские времена его знала вся страна.


По его образу учили и воспитывали подрастающее поколение, девчонки со всей страны писали ему письма с признанием в любви. Он был образцом, идеалом советского пионера. А закончил свою жизнь уголовным авторитетом, терроризирующим и грабящим людей.

Сергей Шевкуненко родился в 1959 году в интеллигентной, творческой семье. Родители работали на «Мосфильме», отец директором «Второго творческого объединения», мать ассистентом режиссера. Поздний и долгожданный ребенок. Отец Юрий Шевкуненко долго ждал сына и наследника, когда Сережа родился, даже написал посвященную ему пьесу «Сережка с Малой Бронной». К этой пьесе была написана песня, ставшая культовой «Сережка с Малой Бронной и Витька с Моховой», которую исполнял Марк Бернес.

Когда Сереже было четыре года, от рака умер его отец. Мать Полина Васильевна осталась с двумя детьми. Друг Юрия Шевкуненко, Эльдар Рязанов помог ей вернуться на «Мосфильм». С этого время киностудия стала для Сергея вторым домом. А первым была улица, район «Мосфильма» в котором проживала семья. С одной стороны он был очень талантливым ребенком, творческие гены родителей действовали, рано научился читать и писать. Поклонники рассказывают совсем фантастические вещи: в восемь лет он прочел «Сагу о Форсайтах» и понял ее.

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А с другой стороны мальчишка был совершенно неуправляем, постоянно околачивался на улице, участвовал во всех пацанских драках и разборках на районе, рано познакомился с водкой и куревом. В мальчишеских хулиганских группировках пользовался непререкаемым авторитетом у сверстников, и пацанов старших возрастов. Об этом свидетельствует и его уличное прозвище. Вначале она была производной от фамилии – «Шева», затем трансформировалась в «Шеф».

В 1972 году вместе со своим мужем-евреем уезжает в Израиль старшая сестра Ольга (1945 года рождения). Отъезд сестры, которая была для Сергея непререкаемым авторитетом, окончательно испортил его характер. Он начал плохо учится, связался с дурной компанией, неоднократно имел приводы в милицию.

Чтобы хоть как-то отвлечь подростка от влияния улицы, мать его уговорила пойти на киношные пробы, надеялась, что он получит эпизодическую роль. Но Сергей понравился писателю Анатолию Рыбакову, и тот потребовал, чтобы мальчишку взяли на главную роль Миши Полякова, в фильме «Кортик», который снимался по его книге. Вскоре последовало продолжение – «Бронзовая птицы». Сергей Шевкуненко стал самым известным мальчишкой в Советском Союзе. И фильмы то неплохие, и снялся он в них отлично. Сергей становится суперпопулярным, кумиром всех школьников и особенно школьниц, образцом идеального пионера. От режиссеров сыплются предложения. После первых двух фильмов, он на одном дыхании снимается в картине «Пропавшая экспедиция». Но трудный характер подростка стал проявляться и на съемочной площадке и режиссер Дорман отказался снимать его в продолжение фильма.

Продолжалась его и уличная жизнь, он связался с уголовной шпаной и криминалом, пьянствовал, шмонал сверстников, постоянно вступал в драки. И последствия вскоре сказались. После организованной групповой драки «район на район» его определяют в специальное ПТУ для трудновоспитуемых подростков. А через несколько месяцев, будучи сильно выпившим, Сергей сцепился с прогуливающимся во дворе собачником. Хотел приласкать понравившуюся овчарку, хозяин стал отгонять нетрезвого юношу, за что был сбит с ног и избит ногами. По статье «хулиганство с особой дерзостью и жестокостью» Шевкуненко посадили на год в детскую колонию. После отсидки устроился на «Мосфильм» рабочим-осветителем, но и там не прекратил пьянствовать и дебоширить. Однажды когда выпивающей бригаде не хватило «догнатся», Шевкуненко взломал буфет киностудии и утащил водку и закуску. Новый срок в четыре года он не отсидел, через год был освобожден за примерное поведение. Снова по протекции матери устроился на киностудию. А на районе сколотил банду из местных юнцов, которая занималась кражами и грабежами прохожих.

В декабре 1981 года в своей квартире была застрелена известная советская киноактриса Зоя Федорова. Следствие проверяла причастность Сергея Шевкуненко к убийству – его мать была близкой подругой актрисы, та хорошо знала Сергея и могла спокойно открыть ему дверь. И хотя дело против Шевкуненко было закрыто за недостатком улик, некоторые оперативники уверены, что без него не обошлось – либо был наводчиком, либо вообще участвовал в ограблении и убийстве. Дело Зои Федоровой до сих пор числится нераскрытым.

В 1982 году новый срок, на этот раз за хранение наркотиков. В лагере к четырем годам добавили еще полтора за отказ сотрудничать с администрацией и попытку побега. Из зоны он вышел в 1988 году инвалидом II группы — подхватил туберкулез в открытой форме. Жил и лечился в Смоленске у родственников. И хотя путь в Москву ему как рецидивисту был закрыт, часто навещал первопрестольную, особенно свой родной район «Мосфильма». Там познакомился и женился на 20-летней девушке Елене. Но и семейная жизнь не исправила киношного пионера – новый срок, за хранение огнестрельного оружия. Через два месяца после освобождение опять тюрьма, на этот раз для особо опасных преступников – знаменитый Владимирский централ. Отбывал срок за кражу и сбыт старинных икон. В общем, полная воровская романтика: украл, выпил, в тюрьму. Из своих 36 лет, 14,5 он провел за решеткой. Один из оперативников вспоминал, что в уголовном мире за ним утвердилась кличка «Артист». Ни одно из его преступлений не отличалось особой выдумкой, однако поражало жестокой дерзостью и своеобразным «артистизмом» исполнения. Внешне он тоже изменился, смотрел исподлобья и холодно-пугающе улыбался, так улыбаются матерые преступники.

С началом 90-х для матерого уголовника «Артиста» наступает самое время. Благодаря своим лидерским качествам, сильному характеру он еще в тюрьме становится авторитетным «положенцем». В криминальной иерархии выше только вор в законе. Выйдя на свободу, он сколачивает «Мосфильмовскую ОПГ», берущую под контроль весь прилегающий к киностудии район и улицы. Банда занимается рэкетом предпринимателей, торговлей наркотиками, угоном автомобилей, махинациями с недвижимостью, рейдерской деятельностью отжимая у людей квартиры. Сам Шевкуненко получает свою авторитетную детскую кличку «Шеф» и по слухам сильно подсаживается на наркотики.

Финал наступил 11 февраля 1995 года. Шевкуненко возвращался домой. У подъезда отпустил машину и охрану и шагнул в дверной проем… А там его поджидал киллер. Первая пуля ранила «Шефа» в живот, но он успел заскочить в лифт. Соседи слышали как киллер крича «Стой падла! Все равно убью!» кинулся за ним по лестнице. Сергей успел забежать в квартиру, но в спешке оставил ключи в замке двери. Убийца воспользовался этим и стал ломится в дверь. На шум выскочила 73-летняя мать Шевкунова. Киллер в полуоткрытую дверь выстрелил в нее. Женщина упала замертво. Сергей с криком «Суки! Что же вы делаете» бросился на убийцу, но три выстрела в упор остановили его. Похоронили их вместе, рядом с могилой отца.

Убийство осталось нераскрытым. В те времена как раз шел криминальный раздел Москвы. По одной версии это сделал киллер из «казанской» группировки, по другой убийца был из коррумпированной милицейской группировки. И тем и тем авторитетный «Шеф» сильно мешал.

Так закончилась жизнь человека с блестящими задатками и артистическим талантом, которые он угробил водкой и наркотиками. Пионер вырос и стал бандитом.

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Еще крутые истории!
Метки: бандиты   истории   пионеры   
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188
Киса Кацман 4 часа назад
Вот сколько уже сотен раз про него тут написали только за последний год ...
Автор, хорош копировать. Напиши чего-нибудь оригинальное.
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239
Князь Игорь 38 минут назад
Туда ему и дорога!
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30k
russger Час назад
Виновата власть 100%. Почему? Потому что некуй это говно вообще выпускать. А то всё время пишут, преступником оказался рецедевист, 18 раз сидевший по этой статье. Какой ипанат их выпускает?
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35k
Игорь Час назад
Из всех актёров сопоставить лицо - фамилия - фильм - роль я могу только Никулина, Вицина, Моргунова, Боярского, Караченцев, Тихонова, Броневого, Леонова. Ну нет у меня памяти на артистов.
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
Ну и был убит тем миром который сам и подкармливал.
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28k
LEPA 2 часа назад
"Хороший мальчик!"©

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128
Yura Filatoff 3 часа назад
Ни в "Кортике" , ни в "Бронзовой птице" не впечатлил. Пацаны со второго плана были интереснее
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54k
parallax 3 часа назад
Всем бы утыркам такой конец.
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9k
Cornho 4 часа назад
Опять пустобрёхие заявления. "Сегодняшние молодые люди его уже не помнят". Автор, если дети 12-ти лет сегодня знают Мишу Полякова и фильмы "Кортик" и "Бронзовая птица" это считается или нет?
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34k
Гёз Уленшпигель 4 часа назад
Был такой герой нашей юности....... Не он один полёг в 90-е. Каждый сам себе выбирал в то время дорогу.....
Ну а нынешнему молодняку глубоко пох.у.й, и на Шевкуненко, и на фильмы в которых он играл.
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45k
zloykoyot 4 часа назад
Играть идеального пионера и быть таким в жизни - разные понятия.
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2k
lekha-fil 4 часа назад
Ни хрена он не был популярным на весь СССР, я 1957 года.
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79
дунаев дмитрий lekha-fil 38 минут назад
да ну...
я 1974 все засматривались тогда этими фильмами...
пс.и да он играл пионерского лидера...
хорошо играл... видимо тому что и в жизни не был девочкой...
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79
дунаев дмитрий lekha-fil Полчаса назад
кортик вышел в 1973
не мудрено что ты не помнишь его популярность...
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