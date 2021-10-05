Сергей Шевкуненко. От идеального пионера до бандита

По его образу учили и воспитывали подрастающее поколение, девчонки со всей страны писали ему письма с признанием в любви. Он был образцом, идеалом советского пионера. А закончил свою жизнь уголовным авторитетом, терроризирующим и грабящим людей.

Сергей Шевкуненко родился в 1959 году в интеллигентной, творческой семье. Родители работали на «Мосфильме», отец директором «Второго творческого объединения», мать ассистентом режиссера. Поздний и долгожданный ребенок. Отец Юрий Шевкуненко долго ждал сына и наследника, когда Сережа родился, даже написал посвященную ему пьесу «Сережка с Малой Бронной». К этой пьесе была написана песня, ставшая культовой «Сережка с Малой Бронной и Витька с Моховой», которую исполнял Марк Бернес.

Когда Сереже было четыре года, от рака умер его отец. Мать Полина Васильевна осталась с двумя детьми. Друг Юрия Шевкуненко, Эльдар Рязанов помог ей вернуться на «Мосфильм». С этого время киностудия стала для Сергея вторым домом. А первым была улица, район «Мосфильма» в котором проживала семья. С одной стороны он был очень талантливым ребенком, творческие гены родителей действовали, рано научился читать и писать. Поклонники рассказывают совсем фантастические вещи: в восемь лет он прочел «Сагу о Форсайтах» и понял ее.