Почему царь Леонид взял с собой всего 300 спартанцев?

Вторжение Ксеркса в Грецию совпало с 75-ми Олимпийскими играми, в период которых, по местным традициям, вести боевые действия было запрещено.



Однако, решение взять с собой всего 300 воинов царь Леонид принял лично. Старейшины Спарты предлагали царю взять с собой хотя бы тысячу воинов. На это гордый монарх ответил, что для победы тысячи ему не хватит, а для смерти — достаточно и трёхсот.



Сказал это Леонид неспроста. Накануне войны дельфийский оракул — авторитетный в то время пророк, предсказал, что в грядущем конфликте спасти Спарту может только смерть царя.



Таким образом, Леонид заведомо вёл людей на погибель, отобрав для этой цели только тех мужчин, кто уже успел воспитать сына себе на смену.



Как известно, персы победили, поскольку смогли обойти позиции греков по тайной горной тропе. На самом деле, об этой тайне знали все. Контролировать тропу было поручено тысяче фокийских гоплитов. Однако фокийцы проявили малодушие и бежали, открыв захватчику путь на Аттику.





В этих условиях защита Фермопильского ущелья потеряла свое значение и большая часть греческой армии, боясь окружения, отступила. Царь Леонид вызвался прикрывать отступление. Вместе со спартанцами остались двести фиванцев и феспийцев — их полисы располагались сразу за ущельем и были первыми, на кого бы напали персы.



Так сложилось, что в последнем бою фиванцам пришлось сдаться персам, а феспийцев оказалось так мало, что историки просто не взяли их в расчет. Основной массой героически погибших мужчин оказались спартанцы, которые приняли смерть почти поголовно, выжили только двое: Пантит и Аристодем.



Вот и родилась легенда о трехстах спартанцах — героях Эллады.





Воздавая должное противникам, персы погребли павших эллинов с воинскими почестями на том же холме, где произошёл последний бой. Вскоре над их могилой был сделан памятник в виде статуи льва (Леонид означает в переводе с древнегреческого «подобного льву») с красивой эпитафией.



