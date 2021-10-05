Почему царь Леонид взял с собой всего 300 спартанцев?

Подвиг трёхсот спартанцев в сражении при Фермопильском ущелье, которое случилось ещё в 480 году до нашей эры — яркий пример мужества и героизма. В Голливуде было снято целых 3 фильма, повествующих об этом подвиге — первый в 1962 году, второй в 2006 году (самый известный, режиссёр Зак Снайдер) и третий в 2014 году. И сам этот факт говорит, что это действительно очень захватывающая история.
Конечно, в этих фильмах много неточностей, фантазий и выдумок. А как же всё было на самом деле, в реальности?
Фермопильская битва — пожалуй, одно из самых известных сражений Античности. Легендарная история о 300 спартанцах, бросивших вызов многотысячной персидской армии, нашла отражение в десятках произведений живописи и кино.
Однако мало, где заостряют внимание, почему в столь важный момент греко-персидских войн солдаты Леонида оказались в одиночестве? Где были остальные греки, и почему самих спартанцев было так мало?
В 550 году до н.э. на территории современных Ирана и Ирака возникло крупное государство — держава Ахеменидов, Первая Персидская империя.
В 547 году до н.э. персы вторглись в Малую Азию и покорили существовавшие там греческие колонии, а спустя 48 лет в регионе Иония вспыхнуло антиперсидское восстание. Сочувствуя соотечественникам, бунт поддержали полисы Афины и Эритрея.
К несчастью для греков, это выступление было не только подавлено, но и привлекло внимание персов к Элладе. Желая отомстить афинянам, вмешавшимся в ход восстания, царь персов Дарий I организовал карательный поход на Грецию, который, впрочем, обернулся сокрушительным поражением в Марафонской битве.
Его сын Ксеркс поклялся отомстить грекам и завоевать весь Балканский полуостров. В 480 году до н.э., собрав, по разным оценкам, от 60 до 250 тысяч человек, персидский царь переправил армию на территорию современной Румелии и приготовился к нападению на Грецию.
Вопреки распространенному мнению, встречать войско Ксеркса в Фермопильском ущелье собрались, по версии Геродота, до 5500 тысяч греков, по версии Диодора — не меньше 8000 тысяч человек.
Афиняне знали о предстоящем нападении и сумели собрать под своими знаменами все греческие полисы. В 481 году до н.э. на общегреческом военном совете в Коринфе, союзники решили остановить захватчика на двух участках греческой карты: в Фермопильском ущелье и у мыса Артемисий.
В V веке до н.э. Фермопилы являлись единственным сухопутным путем из Румелии в Аттику, а мыс Артемисий позволял контролировать передвижения флота через узкие проливы между островом Эвбея и континентальной Грецией.
Бой в Фермопильском ущелье продолжался с 17 по 19 сентября. Кроме спартанцев участие в битве принимали коринфяне, микенцы, феспийцы, фиванцы и еще 9 полисов. При этом, здесь была представлена только половина греческой армии, часть воинов, в это же время, вела морское сражение у Артемисия.
Вторжение Ксеркса в Грецию совпало с 75-ми Олимпийскими играми, в период которых, по местным традициям, вести боевые действия было запрещено.
Однако, решение взять с собой всего 300 воинов царь Леонид принял лично. Старейшины Спарты предлагали царю взять с собой хотя бы тысячу воинов. На это гордый монарх ответил, что для победы тысячи ему не хватит, а для смерти — достаточно и трёхсот.
Сказал это Леонид неспроста. Накануне войны дельфийский оракул — авторитетный в то время пророк, предсказал, что в грядущем конфликте спасти Спарту может только смерть царя.
Таким образом, Леонид заведомо вёл людей на погибель, отобрав для этой цели только тех мужчин, кто уже успел воспитать сына себе на смену.
Как известно, персы победили, поскольку смогли обойти позиции греков по тайной горной тропе. На самом деле, об этой тайне знали все. Контролировать тропу было поручено тысяче фокийских гоплитов. Однако фокийцы проявили малодушие и бежали, открыв захватчику путь на Аттику.
В этих условиях защита Фермопильского ущелья потеряла свое значение и большая часть греческой армии, боясь окружения, отступила. Царь Леонид вызвался прикрывать отступление. Вместе со спартанцами остались двести фиванцев и феспийцев — их полисы располагались сразу за ущельем и были первыми, на кого бы напали персы.
Так сложилось, что в последнем бою фиванцам пришлось сдаться персам, а феспийцев оказалось так мало, что историки просто не взяли их в расчет. Основной массой героически погибших мужчин оказались спартанцы, которые приняли смерть почти поголовно, выжили только двое: Пантит и Аристодем.
Вот и родилась легенда о трехстах спартанцах — героях Эллады.
Воздавая должное противникам, персы погребли павших эллинов с воинскими почестями на том же холме, где произошёл последний бой. Вскоре над их могилой был сделан памятник в виде статуи льва (Леонид означает в переводе с древнегреческого «подобного льву») с красивой эпитафией.
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Блин самая долбанутая неточность, фантазия и выдумка:
От 5-ти до 8-ми миллионов? Да это почти как у Гитлера перед 22 июня 1941 года...
(с) Плутарх. Изречения спартанцев.
Я не хожу по ссылкам.
Судя по имени "грекотрансфер" греки снова пытаются шото впарить?
Верю - наипать, кинуть это их натура.
Неудивительно - было только 300 честных, и тех подставили под молотки))