12 книг, которые должен прочесть каждый родитель

О чём

Это базовая книга для молодых мам и пап, рассказывающая о формировании привязанности. Автор книги — известный российский психолог Людмила Петрановская.



В книге рассказывается, как связь с родителями влияет на самостоятельность и самодостаточность взрослого человека. В ней даны подробные советы, как строить здоровые отношения с детьми. Каждая глава соответствует определённому возрасту, поэтому к тексту можно возвращаться в разные периоды жизни ребёнка.

Зачем читать

Чтобы не оборвать ниточку привязанности и вырастить уверенного в себе человека.

«Общаться с ребёнком. Как?», Юлия Гиппенрейтер