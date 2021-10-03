«Убийственно красива»: британец влюбился в девушку из рекламы и нашел ее, чтобы жениться

Луиза Кук, 51-летняя владелица похоронного бюро разместила рекламный баннер с услугами своего бюро. Однако, баннер оказался судьбоносным.

Майк Брэммен, 56-летний житель Великобритании, влюбился в Луизу, увидев ее фото на баннере. Предприимчивый мужчина нашел свою возлюбленную на Facebook и отправил ей сообщение.

Майк написал мне сообщение и пригласил на свидание. Я не была готова к отношениям, так как только рассталась со своим бывшим партнером, поэтому я отказала ему. На следующий день Майк прислал мне фото, в котором он стоял под рекламным баннером. Это заставило меня улыбнуться, мне кажется, это было так мило с его стороны. Я согласилась встретиться с ним - говорит Луиза.

Майк же заявляет, что он не смог потушить огонь любви, который разгорелся в нем, когда он увидел фото Луизы.