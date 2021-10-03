«Убийственно красива»: британец влюбился в девушку из рекламы и нашел ее, чтобы жениться

Владелица бюро ритуальных услуг неожиданно встретила любовь, разместив свое фото на рекламном баннере.
Луиза Кук, 51-летняя владелица похоронного бюро разместила рекламный баннер с услугами своего бюро. Однако, баннер оказался судьбоносным.
Майк Брэммен, 56-летний житель Великобритании, влюбился в Луизу, увидев ее фото на баннере. Предприимчивый мужчина нашел свою возлюбленную на Facebook и отправил ей сообщение.
Майк написал мне сообщение и пригласил на свидание. Я не была готова к отношениям, так как только рассталась со своим бывшим партнером, поэтому я отказала ему. На следующий день Майк прислал мне фото, в котором он стоял под рекламным баннером. Это заставило меня улыбнуться, мне кажется, это было так мило с его стороны. Я согласилась встретиться с ним - говорит Луиза.
Майк же заявляет, что он не смог потушить огонь любви, который разгорелся в нем, когда он увидел фото Луизы.
«Она была убийственно хороша. Я не мог противиться своим чувствам и сделал ей предложение»
Майк сделал предложение своей возлюбленной. Свадьба ожидается в декабре.
Пара находит забавным тот факт, что они прожили 18 лет в одном городке и ни разу не пересекались. Если бы не судьбоносный баннер, они бы так и не встретились.
Свадьба будет проходить в местной часовне. Луиза говорит, что они будут первой парой, которая там обвенчается.
У судьбы свои методы сведения двух душ вместе. А какое свидание запомнилось вам больше всего?
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Художник нарисовал историю любви и смерти
- Как любовь победила межрасовые предрассудки
- Как выглядит и чем занимается жена Константина Хабенского
- Студентка влюбилась в профессора философии, который годится ей в отцы
- Молодожены случайно узнали, что знакомы с детства
Понравилось20
=====================
Странные у них понятия о женской красоте