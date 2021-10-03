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«Убийственно красива»: британец влюбился в девушку из рекламы и нашел ее, чтобы жениться

«Убийственно красива»: британец влюбился в девушку из рекламы и нашел ее, чтобы жениться (3 фото)

Автор:
03 октября 2021 19:54
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Судьба свела   история любви   случайное знакомство   
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Владелица бюро ритуальных услуг неожиданно встретила любовь, разместив свое фото на рекламном баннере.

Луиза Кук, 51-летняя владелица похоронного бюро разместила рекламный баннер с услугами своего бюро. Однако, баннер оказался судьбоносным.

Майк Брэммен, 56-летний житель Великобритании, влюбился в Луизу, увидев ее фото на баннере. Предприимчивый мужчина нашел свою возлюбленную на Facebook и отправил ей сообщение.

Майк написал мне сообщение и пригласил на свидание. Я не была готова к отношениям, так как только рассталась со своим бывшим партнером, поэтому я отказала ему. На следующий день Майк прислал мне фото, в котором он стоял под рекламным баннером. Это заставило меня улыбнуться, мне кажется, это было так мило с его стороны. Я согласилась встретиться с ним - говорит Луиза.

Майк же заявляет, что он не смог потушить огонь любви, который разгорелся в нем, когда он увидел фото Луизы.



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«Она была убийственно хороша. Я не мог противиться своим чувствам и сделал ей предложение»

Майк сделал предложение своей возлюбленной. Свадьба ожидается в декабре.

Пара находит забавным тот факт, что они прожили 18 лет в одном городке и ни разу не пересекались. Если бы не судьбоносный баннер, они бы так и не встретились.


Свадьба будет проходить в местной часовне. Луиза говорит, что они будут первой парой, которая там обвенчается.

У судьбы свои методы сведения двух душ вместе. А какое свидание запомнилось вам больше всего?

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Судьба свела   история любви   случайное знакомство   
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10  комментариев
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5k
schmubu 2 часа назад
очень трогательная история, но про Юлю Якубеню было интереснее...
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18k
KOSTELLO 23 минуты назад
Любовь зла....
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14k
Агент Безопасной Национальности 45 минут назад
«Убийственно красива»
=====================
Странные у них понятия о женской красоте
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329
Елена Букреева 2 часа назад
Чувак отвоевал себе обеспеченную старость.
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