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Так себе картинки 03.10.21

Так себе картинки 03.10.21 (89 фото + 1 видео)

Автор:
03 октября 2021 16:56
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: Разное   Юмор   картинки   
2561
89
1
Чёрно-белый юмор и сатира. А под конец думаю нужен как всегда сюрприз.

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Метки: Разное   Юмор   картинки   
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13  комментариев
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5k
schmubu 2 часа назад


её попросили показать свою мокрую киску?
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8k
Самка Хорька 9 минут назад
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1k
Тамара Коршунова 17 минут назад
Добавлю в тему игрушек: А то всё машинки и танки. А про девочек забыли.
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917
Алексей 45 минут назад
Только из-за моделек плюсик
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12k
Михалыч 58 минут назад
Играл, но не угадал ни одной буквы...
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25k
Мойша Час назад
Комментарий к фото
Нифига! Самой заключительной капли внизу НЕТ!!!!
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25k
Мойша 2 часа назад
Комментарий к фото
Здесь был Вася.
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6k
hairov 2 часа назад
Всё в одну кучу.
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14k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
А "лаваш" - как "корова". La vache - "ла ваш".
И с этим тоже живите.

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412
Fisher1979 2 часа назад
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