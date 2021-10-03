Так себе картинки 03.10.21

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Чёрно-белый юмор и сатира. А под конец думаю нужен как всегда сюрприз.
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Ну а теперь сюрприз, как и обещал... Старые советские модельки для склеивания и другие НАШИ игрушки...
Авторский пост
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её попросили показать свою мокрую киску?
И с этим тоже живите.