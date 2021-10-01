Немцы снова «жгут», или Как согреться в квартире, если нет электроэнергии

В связи с ростов цен на газ в Европе, немецкое федеральное агентство, специализирующееся на помощи и защите населения, опубликовало социальный ролик.
На кадрах изображена замерзающая женщина в преклонном возрасте. Из-за холода в своей квартире она вынуждена надевать верхнюю одежду, шарф и перчатки! В квартире! Но судя по всему одежда ей не особо помогает и тогда она приступает собирать самостоятельно печь. Все эти действия она осуществляет при зажженных свечах.
«Романтика», - наверное скажет кто-то. А вообще, мне показалось, что это какой-то легкий стеб над своими гражданами: мол, нет денег на отопление квартиры – лепи сама печь и одевайся потеплее. Ролик немецкое федерально агентство приурочило ко дню защиты в чрезвычайных ситуациях. З-забота.
Посему, такая ЧС скоро наступит по всей Европе, учитывая тенденцию роста цен на газ. По некоторым данным стоимость фьючерсов на ноябрь стала достигать свыше 1000 долларов за тысячу кубометров, при этом еще летом этого года они едва не превышали и 500 долларов.
— А у нас в квартире газ! ...
— А у нас огонь погас. (с)
Авторский пост
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50 лет живу и слышу это .
А кроме шуток, в Европе реально зимой мерзнут, ибо греться дорого. Я про Германию и Францию, не знаю, может в других странах лучше. А в Техасе замерзали насмерть. Смешно, рисуй скобочки. 50 лет-то где живешь?
Что касается темы, то это следствие русофобской политики стран Запада. Они же категорически не хотели заключать с Газпромом долгосрочные контракты, потребовали продавать газ на спотовых рынках. И вот вам результат. А были бы долгосрочные контракты, Газпром свои обязательства выполнил бы безусловно.
Вчера ночью минус 2 (
https://www.bbk.bund.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Mediathek/Mediathek_Formular.html?cl2Categories_Themen=warnung_und_vorsorge&pageLocale=dehttps://www.bbk.bund.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Mediathek/Mediathek_Formular.html?cl2Categories_Themen=warnung_und_vorsorge&pageLocale=de
Конкретно я гоняю сплит-систему на обогреве.. дома тепло, кайффф.
Ну заплачу я лишние 200р за эл. .. ни о чем.
https://old.fishki.net/anti/1323185-zima-v-evrope-skoro.htmlhttps://old.fishki.net/anti/1323185-zima-v-evrope-skoro.html
https://www.bbk.bund.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Mediathek/Mediathek_Formular.html?cl2Categories_Themen=warnung_und_vorsorge&pageLocale=dehttps://www.bbk.bund.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Mediathek/Mediathek_Formular.html?cl2Categories_Themen=warnung_und_vorsorge&pageLocale=de
А с автором все понятно, заслуженный ученик доктора Геббелься, специалист по пропаганде.
И зыбыл за сколько братушки поляки продали тогда газку скаклодерьмоинке?
Анекдот напоминаю тебе - про тебя мальчика-дауна и море
Ты же сейчас в Финляндии?
Просто докажи что ты именно в Финляндии и всё.
Мне кажется что ты врёшь! А про налоги ляпнул с моего видео.