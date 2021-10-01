Немцы снова «жгут», или Как согреться в квартире, если нет электроэнергии

На кадрах изображена замерзающая женщина в преклонном возрасте. Из-за холода в своей квартире она вынуждена надевать верхнюю одежду, шарф и перчатки! В квартире! Но судя по всему одежда ей не особо помогает и тогда она приступает собирать самостоятельно печь. Все эти действия она осуществляет при зажженных свечах.

«Романтика», - наверное скажет кто-то. А вообще, мне показалось, что это какой-то легкий стеб над своими гражданами: мол, нет денег на отопление квартиры – лепи сама печь и одевайся потеплее. Ролик немецкое федерально агентство приурочило ко дню защиты в чрезвычайных ситуациях. З-забота.

Посему, такая ЧС скоро наступит по всей Европе, учитывая тенденцию роста цен на газ. По некоторым данным стоимость фьючерсов на ноябрь стала достигать свыше 1000 долларов за тысячу кубометров, при этом еще летом этого года они едва не превышали и 500 долларов.

— А у нас в квартире газ! ...

— А у нас огонь погас. (с)