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Немцы снова «жгут», или Как согреться в квартире, если нет электроэнергии

Немцы снова «жгут», или Как согреться в квартире, если нет электроэнергии (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 октября 2021 19:09
Метки: ГАЗ   Германия   забота   немцы   отопление   социальный ролик   электроэнергия   
996
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В связи с ростов цен на газ в Европе, немецкое федеральное агентство, специализирующееся на помощи и защите населения, опубликовало социальный ролик.

На кадрах изображена замерзающая женщина в преклонном возрасте. Из-за холода в своей квартире она вынуждена надевать верхнюю одежду, шарф и перчатки! В квартире! Но судя по всему одежда ей не особо помогает и тогда она приступает собирать самостоятельно печь. Все эти действия она осуществляет при зажженных свечах.


«Романтика», - наверное скажет кто-то. А вообще, мне показалось, что это какой-то легкий стеб над своими гражданами: мол, нет денег на отопление квартиры – лепи сама печь и одевайся потеплее. Ролик немецкое федерально агентство приурочило ко дню защиты в чрезвычайных ситуациях. З-забота.


Посему, такая ЧС скоро наступит по всей Европе, учитывая тенденцию роста цен на газ. По некоторым данным стоимость фьючерсов на ноябрь стала достигать свыше 1000 долларов за тысячу кубометров, при этом еще летом этого года они едва не превышали и 500 долларов.

— А у нас в квартире газ! ... 

— А у нас огонь погас. (с)

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Метки: ГАЗ   Германия   забота   немцы   отопление   социальный ролик   электроэнергия   
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9k
kaboza 6 часов назад
мне приятней печку протопить дровами, чем газом, просто душевно) а в кресле качалке, напротив 4к телека с вискарем....
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19k
иванов дмитрий 2 часа назад
Запал загнивает и скоро , то ли рухнет , то ли взорвется )))
50 лет живу и слышу это .
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1k
Сергей 2 часа назад
А теперь я напомню скаклообдристышам, что им не впервой закупать газ дороже 1000$ за 1000 кубов...
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655
да пох 2 часа назад
Это же надо как автор одно к другому подтянул .
Слушайте а с чего вдруг решили что все в Европе греются газом ? , Я если честно так то и не припомню где газом обогреваются . Да и готовят на нем не везде .
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5k
КремлеКот 4 часа назад
Некоторым комментаторам хочется сказать: да, в России далеко не всё идеально, но речь в посте не о России идёт, а о Германии. Хотите о России, пишите свой пост.
Что касается темы, то это следствие русофобской политики стран Запада. Они же категорически не хотели заключать с Газпромом долгосрочные контракты, потребовали продавать газ на спотовых рынках. И вот вам результат. А были бы долгосрочные контракты, Газпром свои обязательства выполнил бы безусловно.
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42k
Максим Т. 5 часов назад
Я чей то не понял, я где "молекулы свободы"???
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28k
Антон 5 часов назад
Всегда интересуюсь у своих немецких родичей, как у них дома с отоплением. Да, экономят. Ну так это всегда было. Зимы у них короче и теплее, можно и потерпеть. Это не наши 8 месяцев дубака. Не волнуйтесь за них, не стоит. О своих растущих ценах при падающих ЗП думайте, граждане.
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9k
☾ Атеист ☽ 6 часов назад
Вот они, богатые и продвинутые европейцы.. не то что мы, русские дикари

Конкретно я гоняю сплит-систему на обогреве.. дома тепло, кайффф.
Ну заплачу я лишние 200р за эл. .. ни о чем.
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9k
kaboza 6 часов назад
у меня как то был пост
https://old.fishki.net/anti/1323185-zima-v-evrope-skoro.htmlhttps://old.fishki.net/anti/1323185-zima-v-evrope-skoro.html
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2k
Frank Borman 7 часов назад
У немцев еще остались технологии, как топить печи трупами. А для чего Меркель запустила 1,5 миллиона муслимов в Европу? Она можеть и старая мразь, но она совсем не дура.
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1k
Александр Сергеевич 7 часов назад
https://kp-ru.turbopages.org/kp.ru/s/daily/217170/4273665/https://kp-ru.turbopages.org/kp.ru/s/daily/217170/4273665/

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323
bobobo 7 часов назад
А Вы источник данного видео не раскроете?
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12k
Вася 7 часов назад
спекулянты пытаются панику накрутить, чтобы цены подвинтить. нуну. делайте ставки хоспода. биткоины в помощщ
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3k
ДК 7 часов назад
"приурочило ко дню защиты в чрезвычайных ситуациях" Автор пытается ту самую чрезвычайную ситуацию представить как будни на Западе... В ролике нет не только якобы дорогого тепла, там нет даже совершенно дешевого нынче света (свечи точно во много раз дороже чем LED лампочка). Я живу в своем доме, и порой у нас пропадает электричество (провода на столбах, а деревья иногда падают). Обычно - на пару часов (среднее время ремонта одной аварии), но после сурового ледяного дождя оно пропало на 3 дня. И я все это время непрерывно жег камин, использовал фонарики (свечи не понадобились). Все выглядело похоже на ролик - но к отсутствию денег и высоким ценам на газ никакого отношения не имело.
А с автором все понятно, заслуженный ученик доктора Геббелься, специалист по пропаганде.
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8k
Максим 7 часов назад
посмотрим чем пропаганда кормила быдло,5 лет назад,6,7 лет назад

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92
Шурман 7 часов назад
Да шиздец , сегодня обрадовали , электрика на половину подняли , газ почти на 80 процентов , да хрен бы с ним это , поехал заправляться дизель гребенный 1.70
((( бензин 1.67 . Друг из аэропорта ехал говорит до меня 3 остановки билет 14 евро я офигел еще летом билет был 6 евро .
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11k
Типа граф 7 часов назад
У меня дома жара и окна приоткрыты , в труселях сижу
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36k
Alex 7 часов назад
А негр для чего?
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411
Thor Steiner Alex 6 часов назад
Это топливо.
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426
Квантовый_Слесарь_82 Thor Steiner 5 часов назад
Точнее уголь.
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