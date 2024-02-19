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Уважаемые владельцы баров и ресторанов! Поверьте, мы очень ценим то, как сильно вы хотите впечатлить нас. Но в следующий раз как следует подумайте, прежде чем подавать крокеты в железной маске, похожей на орудие пыток, а чипсы – в ржавом ведре. Благодаря проекту «Мы требуем тарелки» таких примеров в сети еще полным-полно, и один безумнее другого – взгляните сами!Посетители этих заведений явно предпочли бы обычные тарелки и вилки этому кошмару
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