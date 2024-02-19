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35 примеров странной, дикой и ужасной подачи блюд

35 примеров странной, дикой и ужасной подачи блюд

Автор:
19 февраля 2024 09:10
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Юмор   блюда   подача   рестораны   смешные фото   
1336
36

Уважаемые владельцы баров и ресторанов! Поверьте, мы очень ценим то, как сильно вы хотите впечатлить нас. Но в следующий раз как следует подумайте, прежде чем подавать крокеты в железной маске, похожей на орудие пыток, а чипсы – в ржавом ведре. Благодаря проекту «Мы требуем тарелки» таких примеров в сети еще полным-полно, и один безумнее другого – взгляните сами!

Посетители этих заведений явно предпочли бы обычные тарелки и вилки этому кошмару
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Метки: Еда   Юмор   блюда   подача   рестораны   смешные фото   
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3  комментария
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156
ruslan d 2 часа назад
Главное чтоб было вкусно
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825
Шурман Час назад
А мне нравиться , если бы они еще рядом стояли то готовая закуска :) еще нужно барби посадить в маленький бассейн с икрой :)
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Zhora 2 часа назад
Барби в платье из бекона и блинов - норм)
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