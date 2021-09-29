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Стая косаток вплотную подошла к лодке и поиграла с рыбаками в Магадане
Природа Колымы настолько богата, что красная рыба плещется прямо у берегов областной столицы, а стаи краснокнижных косаток рассекают в городских бухтах. За счет этого магаданцы становятся свидетелями уникальных явлений, которые мечтает увидеть большинство жителей нашей страны. Особенно можно позавидовать нескольким рыбакам, вышедшим 27 сентября на промысел в Охотское море в сопровождении завораживающих китов-убийц.
Неожиданный черно-белый кортеж настиг рыбаков в бухте Старая Веселая. Четыре косатки приблизились к катеру и стали красоваться перед парнями. Две крупные особи и два малыша кружили вокруг и под судном, выпускали фонтаны, изящно ныряли и кувыркались в воде. Удивительную игру косаток удалось снять на видео, а самый удачливый магаданец смог даже погладить кита-убийцу.
- Обалденно! Очень красиво! Прям рядышком совсем! Это круто на самом деле, что мы в Магадане живем и видим такую красоту, - говорит автор видео.
Игривые мормлеки оказались семьей, которая вышла на охоту. Самка, вероятно, самец с нерпой в зубах и двое малышей от пуза наелись и решили поиграть в акватории. Самым озорным оказался один из детенышей, который, вероятно, уже имел опыт знакомства с людьми. 16 сентября в бухте Гертнера на мель сел 500-килограмовый малыш косатки. Несколько часов спасатели и местные жители поливали его водой, спасая от верной гибели. С приливом подрастающего кита-убийцу удалось вытолкнуть в море и вернуть семье.
- Малыш игрался и позировал нам, а потом и вовсе в метре от катера вынырнул, посмотрел на нас, как дрессированный, и похлопал по воде плавниками. Мы знали, что косатки хоть и называются китами-убийцами, но они добрые и благородные, поэтому страха не было. Впечатления от встречи великолепные, эмоций было море, - рассказал «КП» Дмитрий Маслов, участник рыбалки с косатками.
- Малыш игрался и позировал нам, а потом и вовсе в метре от катера вынырнул, посмотрел на нас, как дрессированный, и похлопал по воде плавниками. Мы знали, что косатки хоть и называются китами-убийцами, но они добрые и благородные, поэтому страха не было. Впечатления от встречи великолепные, эмоций было море, - рассказал «КП» Дмитрий Маслов, участник рыбалки с косатками.
Косатки вдоль Охотского побережья - не редкость, но в этом году, по словам специалистов, их скопление увеличилось. Вероятно, это связано с большими подходами лосося, которые привлекают рыбоядных китов-убийц и нерп. За последними идут плотоядные косатки.
- Возглавляет семью косаток взрослая самка, которая обучает молодежь способам охоты. В наших бухтах для передачи опыта сейчас самое время. Косаток можно не опасаться - не зафиксировано ни одного случая их нападения на людей. Но все же от этих морских млекопитающих лучше держаться на удалении - они довольно крупные и могут, например, случайно ударить хвостом или принять лодку за нерпу, - прокомментировал «Комсомолке» доктор биологических наук Николай Докучаев, руководитель лаборатории экологии млекопитающих ИБПС ДВО РАН.
- Возглавляет семью косаток взрослая самка, которая обучает молодежь способам охоты. В наших бухтах для передачи опыта сейчас самое время. Косаток можно не опасаться - не зафиксировано ни одного случая их нападения на людей. Но все же от этих морских млекопитающих лучше держаться на удалении - они довольно крупные и могут, например, случайно ударить хвостом или принять лодку за нерпу, - прокомментировал «Комсомолке» доктор биологических наук Николай Докучаев, руководитель лаборатории экологии млекопитающих ИБПС ДВО РАН.
Поведение семейства косаток не вызывало опасений у специалистов. Животные занимались своими обычными дельфиньими (косатка, если смотреть с научной точки зрения, все же больше дельфин, чем кит) делами, когда мимо проходил катер. Умные и сытые мормлеки решили позабавиться с людьми, понимая, что угрозы от добродушных рыбаков им ожидать не стоит.
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