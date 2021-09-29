Игривые мормлеки оказались семьей, которая вышла на охоту. Самка, вероятно, самец с нерпой в зубах и двое малышей от пуза наелись и решили поиграть в акватории. Самым озорным оказался один из детенышей, который, вероятно, уже имел опыт знакомства с людьми. 16 сентября в бухте Гертнера на мель сел 500-килограмовый малыш косатки. Несколько часов спасатели и местные жители поливали его водой, спасая от верной гибели. С приливом подрастающего кита-убийцу удалось вытолкнуть в море и вернуть семье.



- Малыш игрался и позировал нам, а потом и вовсе в метре от катера вынырнул, посмотрел на нас, как дрессированный, и похлопал по воде плавниками. Мы знали, что косатки хоть и называются китами-убийцами, но они добрые и благородные, поэтому страха не было. Впечатления от встречи великолепные, эмоций было море, - рассказал «КП» Дмитрий Маслов, участник рыбалки с косатками.