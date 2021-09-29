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Дуэт поющих рыб исполнил хит группы Aqua

Дуэт поющих рыб исполнил хит группы Aqua (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 сентября 2021 12:08
Сообщество : Юмор
Метки: Amazon   Amazon Alexa   Aqua   Barbie Girl   Юмор   видео   прикол   рыбы   
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Что получится, если объединить настенную роботизированную рыбу, которая только и умеет, что петь одну и ту же песню с умным голосовым помощником? Ответ на этот вопрос решил узнать один из пользователей сети. Он "подружил" своих рыб с голосовым помощником Amazon Alexa и заставил петь.
Подключенные к голосовому помощнику рыбы поумнели и исполнили хит некогда популярной группы Aqua «Barbie Girl»

Источник:

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Метки: Amazon   Amazon Alexa   Aqua   Barbie Girl   Юмор   видео   прикол   рыбы   
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Lilian Полчаса назад
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Евгений Кондратьев 5 минут назад
Такое надо в пятницу показывать)
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