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Ты просто гулял и был счастлив

Ты просто гулял и был счастлив (45 фото)

Автор:
28 сентября 2021 21:54
Метки: детство   ностальгия   фото   
295
45
Подборка фотографий про детство без комментариев
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Метки: детство   ностальгия   фото   
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9k
Andrei 3 часа назад
«Хорошо в деревне летом» - картина Михаила Ананьевича Кирильчука.
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6k
Игорь Мочалов Полчаса назад
О, эти сварные из уголка и листового металла машины, корабли и танки во дворах и детсадах! И мы-водители, капитаны, танкисты, куда-то ехали, кого-то побеждали... И ведь никому в голову не приходило орать, что это травмоопасно и сносить их под бульдозер. Если долбанулся-то сам дурак. А сейчас на каждый болт на детской площадке нужен сертификат и один хрен найдется яжемать, которая всех на уши поднимет, если ее чадо об этот болт пальчик ушибло.
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39k
dima423 3 часа назад
ну все хорошо конечно... но сейчас что дети не счастливы чтоль?))
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Уй 3 часа назад
Ну а чего ж не написали-то в этот раз "счастливое советское детство" и третья фотка из Англии? Вот был бы фейл.
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393
Aleks 4 часа назад
Советское детство у нас в Литве было просто превосходным! Не было злобы на национальной почве, которую ныне из всех щелей культивируют, не было лжи, которую сейчас пропагандируют из каждого ящика, но было ощущение стабильности и уверенности в завтрашнем дне.
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17k
Dr.CrAzY 4 часа назад
это уж точно не из тех времён!

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