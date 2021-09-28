Ты просто гулял и был счастлив

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Подборка фотографий про детство без комментариев
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Метки: детство ностальгия фото
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из толстой коры строгал кораблики, а чтоб паруса не мокли - из кусочков пакета полиэтиленового делал и руль из обломкка лезвия безопасной бритвы... й-эх...
Еще в пионерлагере таким занимался. Главным квестом было сделать нож. Хотя, я, кажется, справлялся без него, обтачивая кору об асфальт.