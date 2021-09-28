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Вулкан Кумбре-Вьеха: лава приближается к воде

Вулкан Кумбре-Вьеха: лава приближается к воде (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 сентября 2021 14:12
Метки: 360подмосковье   Канары   Кумбре-Вьеха   видео   вулкан   извержение   испания   лава   
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Вулкан Кумбре-Вьеха на Канарских островах продолжает извергаться . Оперативные службы готовятся к спуску лавы к береговой линии. Это может спровоцировать взрывы и выделение едкого дыма.
Продолжающееся извержение вулкана привело к эвакуации нескольких тысяч человек. По оценкам специалистов, извержение продлится до трех месяцев.

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Метки: 360подмосковье   Канары   Кумбре-Вьеха   видео   вулкан   извержение   испания   лава   
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SerGProS 2 часа назад
Где-то неподалеку
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107
Шурман 2 часа назад
А что удивляться ? ну бархатный сезон будет с теплой водой , тунец уйдет и дорады будет меньше , острова все на вулканах . Я был на этом острове и кратер видел и на Тенерифах его видел еще и гид рассказывал что планету обезьян снимали именно там . Хотел вопрос задать а если епанет ? на тенерифах до кратера еще и конатка есть .
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