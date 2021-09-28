Вулкан Кумбре-Вьеха: лава приближается к воде

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Вулкан Кумбре-Вьеха на Канарских островах продолжает извергаться . Оперативные службы готовятся к спуску лавы к береговой линии. Это может спровоцировать взрывы и выделение едкого дыма.
Продолжающееся извержение вулкана привело к эвакуации нескольких тысяч человек. По оценкам специалистов, извержение продлится до трех месяцев.
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