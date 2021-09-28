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Так себе картинки, и с позитивом и с кислинкой

Так себе картинки, и с позитивом и с кислинкой (55 фото)

Автор:
28 сентября 2021 14:05
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: Разное   Юмор   картинки   позитив   чернуха   
2990
55

Очередная подборка картинок и другого, стараюсь посвежее... А с середины поста Вас ожидает приятный ностальгический сюрприз.

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Метки: Разное   Юмор   картинки   позитив   чернуха   
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9k
Majul 4 часа назад
Хотел уже минус влепить, но последние фотки... Автор паразит ты )) Разве ж можно так в ностальгию вгонять )
Плюсую однозначно, исключителньо за теплые фото детства.
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22k
Ваня 3 часа назад
каруселька с машинками - сплошное варварство, глаза кровью истекли!!!
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36
Арт Явор Кaleidoscope 2 часа назад
Себя с сестрой добавлю)
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9k
Lev Asriev 3 часа назад
На самом деле -ничего удивительного. АБС пластик белого цвета всегда дороже черного пластика.
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Кaleidoscope
так себе
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