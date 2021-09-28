Так себе картинки, и с позитивом и с кислинкой

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Очередная подборка картинок и другого, стараюсь посвежее... А с середины поста Вас ожидает приятный ностальгический сюрприз.
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А вот остальная часть поста должна перекрыть позитивом ту херню что я запостил выше)))....Ты просто гулял и был счастлив.
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Плюсую однозначно, исключителньо за теплые фото детства.