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«Мы с женой решили купить животное»…

«Мы с женой решили купить животное»… (3 фото)

Автор:
27 сентября 2021 20:28
Метки: история   кот   кошка   
453
3
Очень добрый и забавный рассказ.

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Метки: история   кот   кошка   
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15  комментариев
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598
Torvard 2 часа назад
еще только приступив к чтению,сего творения,у меня возник вопрос...
"Свадьба закончилась, разъехались гости, и дочь переехала к мужу."
Пишется вроде от лицу мужчины,так к чьему мужу переехала дочь?
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46k
doker Час назад
Хорошая история. И правдивая. Кошачьи всё же больше любят мужика. То ли хозяина чувствуют, то ли недолюбливают женщин за купания и страсть к чистоте и порядку.


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1k
jug 2 часа назад
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32k
Nefrion 2 часа назад
Автор, текст до "Его облепили несмышленые котята и тыкались носом в брюхо." продублирован, поправьте пожалуйста.
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6k
hairov 2 часа назад
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