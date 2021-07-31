Очень милые котики

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Трудно поверить, но ещё 10 тысяч лет назад в мире не было ни одной домашней кошки, а все наши нынешние хвостатые питомцы — потомки тех, что были приручены на Ближнем Востоке где-то в 7500 году до нашей эры. Что ж, остаётся только поглядеть в эти милые мордочки и поблагодарить судьбу и эволюцию за этот факт!
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Авторский пост
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Метки: кот кошка милахи четвероногие эстетика
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