Очень милые котики

Трудно поверить, но ещё 10 тысяч лет назад в мире не было ни одной домашней кошки, а все наши нынешние хвостатые питомцы — потомки тех, что были приручены на Ближнем Востоке где-то в 7500 году до нашей эры. Что ж, остаётся только поглядеть в эти милые мордочки и поблагодарить судьбу и эволюцию за этот факт!

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