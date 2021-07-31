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Очень милые котики

Очень милые котики (31 фото)

Автор:
31 июля 2021 22:21
Метки: кот   кошка   милахи   четвероногие   эстетика   
307
31
Трудно поверить, но ещё 10 тысяч лет назад в мире не было ни одной домашней кошки, а все наши нынешние хвостатые питомцы — потомки тех, что были приручены на Ближнем Востоке где-то в 7500 году до нашей эры. Что ж, остаётся только поглядеть в эти милые мордочки и поблагодарить судьбу и эволюцию за этот факт!
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Метки: кот   кошка   милахи   четвероногие   эстетика   
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Voland 3 часа назад
А моя котя сейчас болеет(( Выпрыгнул из окна и сейчас в стационаре, увы...
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86
Имя Фамилия 40 минут назад
я свою на улице 4 года назад подобрал.
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