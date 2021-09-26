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Так себе картинки ( утреннее ) позитив черно-белый

Так себе картинки ( утреннее ) позитив черно-белый (55 фото + 1 видео)

Автор:
26 сентября 2021 05:22
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: Разное   Юмор   картинки   сатира   
682
55
1
Мотивация для начала дня бывает у всех по-разному, да и на всех с юмором не угодишь, поэтому смотрим, спорим, не ругаемся... Однако с добрым утром, и с первым в этом году снегом в Новосибирске.

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Метки: Разное   Юмор   картинки   сатира   
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3k
Иван 3 часа назад
А в Москве есть памятник Сталину?
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ezhik 2 часа назад
не пригодилась:
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27k
Татьяна Юсова 2 часа назад
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29k
ACU900 2 часа назад
Будет прикол если Украина будет импортировать сало у того же Азербайджана :)
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5k
newegg 2 часа назад
Через минуту увидел человека - паука.

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