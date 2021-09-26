Так себе картинки ( утреннее ) позитив черно-белый

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Мотивация для начала дня бывает у всех по-разному, да и на всех с юмором не угодишь, поэтому смотрим, спорим, не ругаемся... Однако с добрым утром, и с первым в этом году снегом в Новосибирске.
47.
Утепляйтесь, господа, утепляйтесь, но и смех тоже согревает, спасибо за просмотр, ... ну ещё чуть-чуть можно)...
49.
Авторский пост
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