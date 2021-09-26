Так себе картинки ( утреннее ) позитив черно-белый

Мотивация для начала дня бывает у всех по-разному, да и на всех с юмором не угодишь, поэтому смотрим, спорим, не ругаемся... Однако с добрым утром, и с первым в этом году снегом в Новосибирске.

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27. ...немного картинок 0

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46. Ну и о наболевшем))) 0

47. Утепляйтесь, господа, утепляйтесь, но и смех тоже согревает, спасибо за просмотр, ... ну ещё чуть-чуть можно)... 0

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49. Мотивация для начала дня бывает у всех по-разному, да и на всех с юмором не угодишь, поэтому смотрим, спорим, не ругаемся... Однако с добрым утром, и с первым в этом году снегом в Новосибирске. 2021-09-26T05:22:23+03:00

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55. А Вы знали??? 0