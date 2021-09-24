Давление воды в самой низкой точке Марианской впадины составляет 108,6 МПа, то есть превышает нормальное атмосферное давление в 1072 раза. Позвоночному животному просто не выжить в таких чудовищных условиях. Но, как ни странно, здесь прижились моллюски. Как их раковины выдерживают такое колоссальное давление воды – непонятно. Обнаруженные моллюски являют собой невероятный пример «выживаемости». Существуют они рядом с серпентиновыми гидротермальными источниками. В серпентине содержатся водород и метан, которые не только не несут угрозы обнаруженному тут «населению», но и способствуют формированию в такой, казалось бы, агрессивной среде живых организмов. Но гидротермальные источники выделяют и смертельный для моллюсков газ – сероводород. Но «хитрые» и жаждущие жизни моллюски научились перерабатывать сероводород в белок, и продолжают, что называется, припеваючи жить в Марианской впадине.



Еще одна невероятная загадка глубоководного объекта – гидротермальный источник «Шампань», названный так в честь знаменитого французского (и не только) алкогольного напитка. Все дело в пузырьках, которые «бурлят» в водах источника. Конечно же, это отнюдь не пузырьки любимого шампанского – это жидкий углекислый газ. Таким образом, единственный во всем мире подводный источник жидкого углекислого газа находится именно в Марианской впадине. Такие источники зовутся «белыми курильщиками», их температура ниже температуры окружающей среды, и вокруг них всегда присутствуют испарения, похожие на белый дым. Благодаря этим источникам и родились гипотезы о зарождении всего живого на земле именно в воде. Низкая температура, обилие химических веществ, колоссальная энергия – всё это создавало отличные условия для древних представителей флоры и фауны.



Температура в Марианской впадине держится тоже весьма благоприятная – от 1 до 4 градусов по Цельсию. Об этом позаботились «черные курильщики». Являющиеся антиподом «белых курильщиков» гидротермальные источники содержат большое количество рудных веществ, а потому они темного цвета. Эти источники находятся здесь на глубине около 2 километров и извергают воду, температура которой около 450 градусов по Цельсию. Сразу вспоминается школьный курс физики, из которого мы знаем, что вода-то кипит при 100 градусах по Цельсию. Так что же происходит? Источник извергает кипяток? К счастью, нет. Все дело в колоссальном давлении воды – оно в 155 раз выше, чем на поверхности Земли, поэтому Н2О не закипает, зато изрядно «подогревает» воды Марианской впадины. Вода этих гидротермальных источников невероятно насыщена различными минералами, что также способствует комфортному обитанию живых существ.