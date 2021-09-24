1096
12
Самое глубокое место на Земле.
Марианская впадина или Марианский жёлоб (Marianas Trench), самая низкая и глубокая точка нашей планеты, вот уже много столетий таит в себе множество загадок, не подвластных полному исследованию даже самым современным научным оборудованием. Легенды и смелые теории относительно возникновения всего живого на Земле не раз основывались на реалиях этого уникального географического объекта, где чудовищное давление воды, казалось бы, ну никак не «располагает» к комфортному существованию живых организмов, но, тем не менее, они там есть!
×
Основные моменты
Марианская впадина располагается в западной части Тихого океана, неподалеку от Марианских островов, всего в двухстах километрах, благодаря соседству с которыми и получила такое название. Она представляет собой огромный морской заповедник в статусе национального памятника США, поэтому находится под охраной государства. Рыбалка и добыча полезных ископаемых здесь строжайше запрещена, а вот плавать и любоваться красотами можно.
По форме Марианская впадина напоминает грандиозных размеров полумесяц – 2550 км длиной и 69 км шириной. Самая глубокая точка – 10994 м ниже уровня моря – именуется «Бездной Челленджера».
По форме Марианская впадина напоминает грандиозных размеров полумесяц – 2550 км длиной и 69 км шириной. Самая глубокая точка – 10994 м ниже уровня моря – именуется «Бездной Челленджера».
Открытие и первые наблюдения
Марианскую впадину начали исследовать англичане. В 1872 году в воды Тихого океана зашел парусный корвет «Челленджер» с научными работниками и самым прогрессивным оборудованием тех времен. Проведя измерения, установили максимальную глубину – 8367 м. Значение, конечно, заметно отличается от верного результата. Но и этого хватило, чтобы понять: обнаружена самая глубокая точка земного шара. Так был «брошен вызов» очередной загадке природы (в переводе с английского «Челленджер» – «бросающий вызов»). Шли годы, и в 1951 году англичанами была проведена «работа над ошибками». А именно: глубоководный эхолот зафиксировал максимальную глубину 10863 метра.
Затем эстафетную палочку перехватили русские исследователи, направившие в район Марианской впадины научно-исследовательское судно «Витязь». В 1957 году с помощью специального оборудования они не только смогли зафиксировать глубину впадины, равную 11022 м, но и установили наличие жизни на более чем семикилометровой глубине. Тем самым совершив небольшой переворот в научном мире середины XX века, где бытовало устойчивое мнение, что столь глубоко живых существ нет и быть не может. Вот здесь-то и начинается самое интересное… Множество историй о подводных чудищах, огромных осьминогах, смятых в лепешку огромными лапами зверей невиданных батискафах… Где правда, а где ложь – попробуем разобраться.
Затем эстафетную палочку перехватили русские исследователи, направившие в район Марианской впадины научно-исследовательское судно «Витязь». В 1957 году с помощью специального оборудования они не только смогли зафиксировать глубину впадины, равную 11022 м, но и установили наличие жизни на более чем семикилометровой глубине. Тем самым совершив небольшой переворот в научном мире середины XX века, где бытовало устойчивое мнение, что столь глубоко живых существ нет и быть не может. Вот здесь-то и начинается самое интересное… Множество историй о подводных чудищах, огромных осьминогах, смятых в лепешку огромными лапами зверей невиданных батискафах… Где правда, а где ложь – попробуем разобраться.
Тайны, загадки и легенды
Первыми смельчаками, отважившимися погрузиться на «дно Земли», стали лейтенант ВМС США Дон Уолш и исследователь Жак Пикар. Погружались они на батискафе «Триест», который построили в одноименном итальянском городе. Весьма тяжелую конструкцию с толстыми 13-сантиметровыми стенками погружали на дно целых пять часов. Достигнув самой низкой точки, исследователи пробыли там 12 минут, после чего незамедлительно был начат подъем, занявший примерно 3 часа. На дне были обнаружены рыбы – плоские, похожие на камбалу, около 30 сантиметров длиной.
Исследования продолжались, и в 1995 году в «бездну» спустились японцы. Еще один «прорыв» был сделан в 2009 году с помощью автоматического подводного аппарата «Nereus»: это чудо техники не только сделало несколько фотографий в самой глубокой точке Земли, но и взяло пробы грунта.
В 1996 году в газете «Нью-Йорк Таймс» был опубликован шокирующий материал о погружении в Марианскую впадину оборудования с американского научного судна «Гломар Челленджер». Шарообразный аппарат для глубоководного путешествия команда ласково прозвала «ежом». Спустя некоторое время после начала погружения приборы зафиксировали ужасающие звуки, напоминающие скрежет металла по металлу. «Ежа» незамедлительно подняли на поверхность, и пришли в ужас: огромная стальная конструкция была смята, а прочнейший и толстый (20 см диаметром!) трос – будто подпилен. Объяснений нашлось сразу же множество. Одни говорили, что это «проделки» населяющих природный объект чудовищ, другие склонялись к версии о присутствии инопланетного разума, а третьи считали, что не обошлось без мутировавших осьминогов! Правда, доказательств никаких не было, и все предположения остались на уровне догадок и домыслов…
Такой же загадочный случай произошел с немецкой исследовательской командой, которая решила спустить в воды бездны аппарат «Хайфиш». Но он почему-то прекратил движение, а камеры беспристрастно выдали на экраны мониторов изображение шокирующих размеров ящера, который пытался разгрызть стальную «штуковину». Команда не растерялась и электрическим разрядом от аппарата «отпугнула» неведомого зверя. Тот уплыл, и больше не появлялся… Остается только сожалеть, что почему-то у тех, кому попадались такие уникальные обитатели Марианской впадины, отсутствовало оборудование, позволившее бы сфотографировать их.
В конце 90-х годов прошлого века, в момент «открытия» американцами чудовищ Марианской впадины, началось «обрастание» этого географического объекта легендами. Рыбаки (браконьеры) рассказывали о свечениях из ее глубин, бегающих туда-сюда огоньках, различных всплывающих оттуда неопознанных летающих объектах. Команды небольших кораблей сообщали о том, что суда в этом районе «буксирует с огромной скоростью» чудище, обладающее неимоверной силой.
Исследования продолжались, и в 1995 году в «бездну» спустились японцы. Еще один «прорыв» был сделан в 2009 году с помощью автоматического подводного аппарата «Nereus»: это чудо техники не только сделало несколько фотографий в самой глубокой точке Земли, но и взяло пробы грунта.
В 1996 году в газете «Нью-Йорк Таймс» был опубликован шокирующий материал о погружении в Марианскую впадину оборудования с американского научного судна «Гломар Челленджер». Шарообразный аппарат для глубоководного путешествия команда ласково прозвала «ежом». Спустя некоторое время после начала погружения приборы зафиксировали ужасающие звуки, напоминающие скрежет металла по металлу. «Ежа» незамедлительно подняли на поверхность, и пришли в ужас: огромная стальная конструкция была смята, а прочнейший и толстый (20 см диаметром!) трос – будто подпилен. Объяснений нашлось сразу же множество. Одни говорили, что это «проделки» населяющих природный объект чудовищ, другие склонялись к версии о присутствии инопланетного разума, а третьи считали, что не обошлось без мутировавших осьминогов! Правда, доказательств никаких не было, и все предположения остались на уровне догадок и домыслов…
Такой же загадочный случай произошел с немецкой исследовательской командой, которая решила спустить в воды бездны аппарат «Хайфиш». Но он почему-то прекратил движение, а камеры беспристрастно выдали на экраны мониторов изображение шокирующих размеров ящера, который пытался разгрызть стальную «штуковину». Команда не растерялась и электрическим разрядом от аппарата «отпугнула» неведомого зверя. Тот уплыл, и больше не появлялся… Остается только сожалеть, что почему-то у тех, кому попадались такие уникальные обитатели Марианской впадины, отсутствовало оборудование, позволившее бы сфотографировать их.
В конце 90-х годов прошлого века, в момент «открытия» американцами чудовищ Марианской впадины, началось «обрастание» этого географического объекта легендами. Рыбаки (браконьеры) рассказывали о свечениях из ее глубин, бегающих туда-сюда огоньках, различных всплывающих оттуда неопознанных летающих объектах. Команды небольших кораблей сообщали о том, что суда в этом районе «буксирует с огромной скоростью» чудище, обладающее неимоверной силой.
Особенности глубоководного мира
Давление воды в самой низкой точке Марианской впадины составляет 108,6 МПа, то есть превышает нормальное атмосферное давление в 1072 раза. Позвоночному животному просто не выжить в таких чудовищных условиях. Но, как ни странно, здесь прижились моллюски. Как их раковины выдерживают такое колоссальное давление воды – непонятно. Обнаруженные моллюски являют собой невероятный пример «выживаемости». Существуют они рядом с серпентиновыми гидротермальными источниками. В серпентине содержатся водород и метан, которые не только не несут угрозы обнаруженному тут «населению», но и способствуют формированию в такой, казалось бы, агрессивной среде живых организмов. Но гидротермальные источники выделяют и смертельный для моллюсков газ – сероводород. Но «хитрые» и жаждущие жизни моллюски научились перерабатывать сероводород в белок, и продолжают, что называется, припеваючи жить в Марианской впадине.
Еще одна невероятная загадка глубоководного объекта – гидротермальный источник «Шампань», названный так в честь знаменитого французского (и не только) алкогольного напитка. Все дело в пузырьках, которые «бурлят» в водах источника. Конечно же, это отнюдь не пузырьки любимого шампанского – это жидкий углекислый газ. Таким образом, единственный во всем мире подводный источник жидкого углекислого газа находится именно в Марианской впадине. Такие источники зовутся «белыми курильщиками», их температура ниже температуры окружающей среды, и вокруг них всегда присутствуют испарения, похожие на белый дым. Благодаря этим источникам и родились гипотезы о зарождении всего живого на земле именно в воде. Низкая температура, обилие химических веществ, колоссальная энергия – всё это создавало отличные условия для древних представителей флоры и фауны.
Температура в Марианской впадине держится тоже весьма благоприятная – от 1 до 4 градусов по Цельсию. Об этом позаботились «черные курильщики». Являющиеся антиподом «белых курильщиков» гидротермальные источники содержат большое количество рудных веществ, а потому они темного цвета. Эти источники находятся здесь на глубине около 2 километров и извергают воду, температура которой около 450 градусов по Цельсию. Сразу вспоминается школьный курс физики, из которого мы знаем, что вода-то кипит при 100 градусах по Цельсию. Так что же происходит? Источник извергает кипяток? К счастью, нет. Все дело в колоссальном давлении воды – оно в 155 раз выше, чем на поверхности Земли, поэтому Н2О не закипает, зато изрядно «подогревает» воды Марианской впадины. Вода этих гидротермальных источников невероятно насыщена различными минералами, что также способствует комфортному обитанию живых существ.
Еще одна невероятная загадка глубоководного объекта – гидротермальный источник «Шампань», названный так в честь знаменитого французского (и не только) алкогольного напитка. Все дело в пузырьках, которые «бурлят» в водах источника. Конечно же, это отнюдь не пузырьки любимого шампанского – это жидкий углекислый газ. Таким образом, единственный во всем мире подводный источник жидкого углекислого газа находится именно в Марианской впадине. Такие источники зовутся «белыми курильщиками», их температура ниже температуры окружающей среды, и вокруг них всегда присутствуют испарения, похожие на белый дым. Благодаря этим источникам и родились гипотезы о зарождении всего живого на земле именно в воде. Низкая температура, обилие химических веществ, колоссальная энергия – всё это создавало отличные условия для древних представителей флоры и фауны.
Температура в Марианской впадине держится тоже весьма благоприятная – от 1 до 4 градусов по Цельсию. Об этом позаботились «черные курильщики». Являющиеся антиподом «белых курильщиков» гидротермальные источники содержат большое количество рудных веществ, а потому они темного цвета. Эти источники находятся здесь на глубине около 2 километров и извергают воду, температура которой около 450 градусов по Цельсию. Сразу вспоминается школьный курс физики, из которого мы знаем, что вода-то кипит при 100 градусах по Цельсию. Так что же происходит? Источник извергает кипяток? К счастью, нет. Все дело в колоссальном давлении воды – оно в 155 раз выше, чем на поверхности Земли, поэтому Н2О не закипает, зато изрядно «подогревает» воды Марианской впадины. Вода этих гидротермальных источников невероятно насыщена различными минералами, что также способствует комфортному обитанию живых существ.
Невероятные факты
Сколько еще загадок и невероятных чудес таит в себе это невероятное место? Множество. На глубине 414 метров тут расположен вулкан Дайкоку, послуживший еще одним доказательством того, что жизнь зарождалась именно здесь, в самой глубокой точке земного шара. В кратере вулкана, под водой, расположено озеро чистейшей расплавленной серы. В этом «котле» сера бурлит при температуре 187 градусов по Цельсию. Единственный известный аналог такого озера находится на спутнике Юпитера – Ио. На Земле больше ничего подобного нет. Только в космосе. Немудрено, что большинство гипотез о происхождении жизни из воды связаны именно с этим загадочным глубоководным объектом на просторах Тихого океана.
Немного вспомним школьный курс биологии. Самые простейшие живые существа – амебы. Крохотные, одноклеточные, рассмотреть их можно только в микроскоп. Достигают, как написано в учебниках, длины в полмиллиметра. В Марианской впадине обнаружены гигантские токсичные амебы длиной в 10 сантиметров. Вы можете себе такое представить? Десять сантиметров! То есть данное одноклеточное живое существо можно отлично рассмотреть невооруженным глазом. Это ли не чудо? В результате научных исследований установлено, что приобрели амебы такие гигантские для своего класса одноклеточных размеры, приспосабливаясь к «несладкой» жизни на дне морском. Холодная вода вкупе с ее колоссальным давлением и отсутствие солнечных лучей способствовали «росту» амеб, которых называют ксенофиофорами. Невероятные способности ксенофиофоров изрядно удивляют: они приспособились к воздействию большинства губительных веществ – урану, ртути, свинцу. И живут себе в этой среде, как и моллюски. Вообще, Марианская впадина – это чудо из чудес, где прекрасно сочетается все живое и неживое, а вреднейшие химические элементы, которые способны убить любой организм, не только не вредят живому, а, наоборот, способствуют выживаемости.
Здешнее дно изучено довольно подробно и не представляет особого интереса – оно покрыто слоем вязкой слизи. Песка там нет, есть только остатки измельченных раковин и планктона, которые лежат там тысячи лет, и из-за давления воды давно уже превратились в густую грязь серовато-желтого цвета. А нарушают спокойствие и размеренную жизнь дна морского лишь батискафы исследователей, спускающиеся сюда время от времени.
Немного вспомним школьный курс биологии. Самые простейшие живые существа – амебы. Крохотные, одноклеточные, рассмотреть их можно только в микроскоп. Достигают, как написано в учебниках, длины в полмиллиметра. В Марианской впадине обнаружены гигантские токсичные амебы длиной в 10 сантиметров. Вы можете себе такое представить? Десять сантиметров! То есть данное одноклеточное живое существо можно отлично рассмотреть невооруженным глазом. Это ли не чудо? В результате научных исследований установлено, что приобрели амебы такие гигантские для своего класса одноклеточных размеры, приспосабливаясь к «несладкой» жизни на дне морском. Холодная вода вкупе с ее колоссальным давлением и отсутствие солнечных лучей способствовали «росту» амеб, которых называют ксенофиофорами. Невероятные способности ксенофиофоров изрядно удивляют: они приспособились к воздействию большинства губительных веществ – урану, ртути, свинцу. И живут себе в этой среде, как и моллюски. Вообще, Марианская впадина – это чудо из чудес, где прекрасно сочетается все живое и неживое, а вреднейшие химические элементы, которые способны убить любой организм, не только не вредят живому, а, наоборот, способствуют выживаемости.
Здешнее дно изучено довольно подробно и не представляет особого интереса – оно покрыто слоем вязкой слизи. Песка там нет, есть только остатки измельченных раковин и планктона, которые лежат там тысячи лет, и из-за давления воды давно уже превратились в густую грязь серовато-желтого цвета. А нарушают спокойствие и размеренную жизнь дна морского лишь батискафы исследователей, спускающиеся сюда время от времени.
Исследования продолжаются
Все тайное и неизведанное всегда манило человека. И с каждой раскрытой тайной новых загадок на нашей планете не становилось меньше. Всё это в полной мере относится и к Марианской впадине.
В конце 2011 года исследователи обнаружили в ней уникальные природные образования из камня, по форме напоминающие мосты. Каждый из них простирался из одного конца на другой на целых 69 км. Ученые не сомневались: именно здесь соприкасаются тектонические плиты – тихоокеанские и филиппинские, и каменные мосты (всего их четыре) сформировались на их стыке. Правда, самый первый из мостов – Dutton Ridge – был открыт еще в конце 80-х годов прошлого века. Он впечатлил тогда своими размерами и высотой, которые были с небольшую гору. В своей самой высокой точке, расположенной как раз над «Бездной Челленджера», этот глубоководный «хребет» достигает двух с половиной километров.
Зачем природе понадобилось сооружать такие мосты, да еще и в таком загадочном и малодоступном для людей месте? Предназначение названных объектов до сих пор остаётся неясным. В 2012 году в Марианскую впадину совершил погружение Джеймс Кэмерон, создатель легендарного фильма «Титаник». Уникальное оборудование и мощнейшие камеры, установленные на его батискафе DeepSea Challenge, позволили снять величественное и пустынное «дно Земли». Неизвестно, сколько времени он наблюдал бы местные пейзажи, не возникни на аппарате некоторые неполадки. Чтобы не рисковать своей жизнью, исследователь вынужденно поднялся на поверхность.
В конце 2011 года исследователи обнаружили в ней уникальные природные образования из камня, по форме напоминающие мосты. Каждый из них простирался из одного конца на другой на целых 69 км. Ученые не сомневались: именно здесь соприкасаются тектонические плиты – тихоокеанские и филиппинские, и каменные мосты (всего их четыре) сформировались на их стыке. Правда, самый первый из мостов – Dutton Ridge – был открыт еще в конце 80-х годов прошлого века. Он впечатлил тогда своими размерами и высотой, которые были с небольшую гору. В своей самой высокой точке, расположенной как раз над «Бездной Челленджера», этот глубоководный «хребет» достигает двух с половиной километров.
Зачем природе понадобилось сооружать такие мосты, да еще и в таком загадочном и малодоступном для людей месте? Предназначение названных объектов до сих пор остаётся неясным. В 2012 году в Марианскую впадину совершил погружение Джеймс Кэмерон, создатель легендарного фильма «Титаник». Уникальное оборудование и мощнейшие камеры, установленные на его батискафе DeepSea Challenge, позволили снять величественное и пустынное «дно Земли». Неизвестно, сколько времени он наблюдал бы местные пейзажи, не возникни на аппарате некоторые неполадки. Чтобы не рисковать своей жизнью, исследователь вынужденно поднялся на поверхность.
Совместно с The National Geographic талантливый режиссер создал документальный фильм «Вызов бездне». В своем рассказе о погружении он назвал дно впадины «границей жизни». Пустота, тишина, и – ничего, ни малейшего движения или волнения воды. Ни солнечного света, ни моллюсков, ни водорослей, ни тем более чудищ морских. Но это только на первый взгляд. В пробах грунта дна, которые взял Кэмерон, обнаружено свыше двадцати тысяч различных микроорганизмов. Огромное количество. Как они выживают под таким невероятным давлением воды? До сих пор загадка. Среди обитателей впадины обнаружен также креветкообразный амфипод, производящий уникальное химическое вещество, которое тестируется учеными как вакцина от болезни Альцгеймера.
Во время пребывания в самой глубокой точке не только мирового океана, но и всей Земли Джеймс Кэмерон не встретил ни страшных монстров, ни представителей вымерших видов животных, ни базы инопланетян, не говоря уже о каких-то невероятных чудесах. Ощущение, что он здесь совершенно один, повергло в настоящий шок. Океанское дно казалось пустынным и, как говорил сам режиссер, «лунным… одиноким». Ощущение полной изоляции от всего человечества было таким, что не передать словами. Однако он все же постарался это сделать в своем документальном фильме. Ну, а тому, что Марианская впадина безмолвствует и шокирует своей пустынностью, не стоит, наверное, удивляться. Ведь она просто свято хранит тайну происхождения всего живого на Земле…
Во время пребывания в самой глубокой точке не только мирового океана, но и всей Земли Джеймс Кэмерон не встретил ни страшных монстров, ни представителей вымерших видов животных, ни базы инопланетян, не говоря уже о каких-то невероятных чудесах. Ощущение, что он здесь совершенно один, повергло в настоящий шок. Океанское дно казалось пустынным и, как говорил сам режиссер, «лунным… одиноким». Ощущение полной изоляции от всего человечества было таким, что не передать словами. Однако он все же постарался это сделать в своем документальном фильме. Ну, а тому, что Марианская впадина безмолвствует и шокирует своей пустынностью, не стоит, наверное, удивляться. Ведь она просто свято хранит тайну происхождения всего живого на Земле…
Источник:
Ссылки по теме:
- Муж не вынес успеха жены секс-коуча и убил её из-за ревности, сбросив тело с 13 этажа
- Взмывая в вышине ли: ТОП-12 заброшенных канатных дорог
- 20 неожиданных карт мира, которые любого одарят новыми знаниями
- 20 познавательных карт мира, которые одарят новыми знаниями
- Что получится, если разделить страны на 3 равных по населению части?
56
Понравилось56
Новости партнёров