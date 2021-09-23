В СССР секса не было, а кубики уже были. Советский бульонный кубик

На заре Индустриализации в СССР, когда геолого-разведочные партии вовсю бороздили зелёное море тайги, а советские полярники готовились к освоению Арктики - в полный рост встал вопрос о вкусной и здоровой пище для таких экспедиторов.



Такой провиант должен был быть компактным и легким, сытным и питательным, содержать все необходимые микроэлементы и витамины, долго храниться и не портиться во время экспедиции.



За решением такой задачи и обратился в Институт питания СССР лично Иван Дмитриевич Папанин, которому с тремя коллегами-учёными предстояло 9 месяцев жить и работать на дрейфующей льдине. Питаться одними сухарями как-то не улыбалось, а подножного корма, как у тех же геологов, во льдах как-то не предвиделось - всё нужно брать с собой.

И задача советскими учОными была успешно решена в кратчайшие сроки. Так, в 1936 году, появился советский мясной бульонный кубик - задолго до этих ваших Магги и ГалинаБланки.