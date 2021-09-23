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В СССР секса не было, а кубики уже были. Советский бульонный кубик

В СССР секса не было, а кубики уже были. Советский бульонный кубик (6 фото)

Автор:
23 сентября 2021 18:12
Метки: бульон   кубик   советский   
1118
6

Не только лишь все из бывших советских граждан помнят как в бывших советских гастрономах в "святые 90-е" в продаже появилось чЮдо-юде вот такое, заморское - бульонный кубик.

Гадость редкостная, состоял этот кубик более чем полностью из крахмала, растительных(!) жиров и усилителей вкуса, а основным компонентом была соль. И по цене этого кубика этой соли можно было купить минима 2 пачки. Но у неизысканных бывших советских граждан эта гадость пользовалась спросом. Никакой курицей или говядиной там, понятно, и близко не пахло - точнее только пахло - ну, а пользы, понятно, совершенно никакой.

Но мало кто знает (с) Игорь Прокопенко, что в свое время и в СССР выпускались бульонные кубики - только более лучшие по качеству и содержанию.


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На заре Индустриализации в СССР, когда геолого-разведочные партии вовсю бороздили зелёное море тайги, а советские полярники готовились к освоению Арктики - в полный рост встал вопрос о вкусной и здоровой пище для таких экспедиторов.

Такой провиант должен был быть компактным и легким, сытным и питательным, содержать все необходимые микроэлементы и витамины, долго храниться и не портиться во время экспедиции.

За решением такой задачи и обратился в Институт питания СССР лично Иван Дмитриевич Папанин, которому с тремя коллегами-учёными предстояло 9 месяцев жить и работать на дрейфующей льдине. Питаться одними сухарями как-то не улыбалось, а подножного корма, как у тех же геологов, во льдах как-то не предвиделось - всё нужно брать с собой.


И задача советскими учОными была успешно решена в кратчайшие сроки. Так, в 1936 году, появился советский мясной бульонный кубик - задолго до этих ваших Магги и ГалинаБланки.


Кстати в те же времена были придуманы и разработаны и другие полезные пищевые концентраты, такие как сухой прессованный кисель в брикетах, суп в пакетах, суп-кирпич гороховый, сублимированный картофель (привет из Советской Армии!) прессованная обезвоженная лапша, которую достаточно было залить кипятком - задолго до этих ваших Дошираков.

Справедливости ради и отскакивая по истории чуть взад - изобрел бульонные кубики еще в 19 веке швейцарский предприниматель Юлиус Магги, назвав их своим именем. Я, честно говоря, думал, что Магги - это название фирмы или брэнд-нейм. Предназначались для самых бедных слоёв населения, которые не могли себе позволить нормальную еду. Состояли эти кубики из того же крахмала, растительных жиров и усилителей вкуса - то есть гадость еще по тем временам была редкостная.

Экспортировались даже в Российскую империю.



Но особой популярностью в России не пользовались. Стоил такой кубик как булка белого, а толку и навару даже от бесплатного, застреленного из рогатки воробья, было много больше.

Советские учёные подошли к вопросу более основательно. Они взяли за основу сушеное мясо и крахмал, добавив туда говяжий жир, необходимые витамины и микроэлементы, сушёные овощи, сахар, мускатный орех и прочие специи. Полученную массу прессовали в кубики по 4 г каждый и заворачивали в фольгу.


Получился отличный продукт! Конечно, уступающий по питательным свойствам мясному бульону, но вполне решающий поставленную задачу! Кубики пользовались успехом у геологов, полярников, туристов - а когда их стали производить массово - то и у домохозяек, холостяков и студентов. Так как это был очень качественный и недорогой продукт, в отличии от сушеного говна, придуманного швейцарским барыгой Магги.


В 60-70-е годы эти советские бульонные кубики были широко представлены в продаже. А потом куда-то пропали, даже я их не застал. И в "святые 90-е" вчерашние "совки" с изумлением пырились на чудеса буржуазного хим-пище-прома и жрали эти кубики чуть ли не горстями.

А были и хорошие! Например Knorr, с запахом копченостей. Говно, понятно - но за неимением копченых костей - в борщ раньше иногда закидывал для запаха! Да и каждый из нас, наверняка, хоть раз в жизни жрал эти кубики!


А вы - бульонные кубики жрали?


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Метки: бульон   кубик   советский   
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23  комментария
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15k
Corvus Corax 4 часа назад
Хотелось бы добавить, что бульонные кубики отечественного производства были задолго до СССР, еще в царские времена. А у известной Молоховец есть рецепт изготовления кубиков в домашних условиях.
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14
никон 46 минут назад
Не было секса ? А кого я тогда е***л ?
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−122
Иван Смаглий 53 минуты назад
Когда приходилось экономить, то вместо куриных кубиков пользовались козьими шариками. Говорят что вкус тот же.
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264
Тварь Час назад
У меня в таких коробочках винтики хранятся. Еще с времен авиамодельного кружка ))))
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1k
hat3k Час назад
И обратите внимание на срок хранения тогда и сейчас.
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36k
Геша Бородач 2 часа назад
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6k
Ковыль Перистый 2 часа назад
Да, помню, жрали. Чтобы добавить хоть какого-то вкуса пустым макаронам. В жареную картошку тоже добавляли. Ещё на хлеб с подсолнечным маслом посыпали. А ещё некоторые с похмелья себе бульончики заваривали. Ещё помню делали супчик - грибной сухой "бульон" (он не кубиками был, а порошком), лук, картошка и плавленный сырок.
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3k
3BE3DA4ET 3 часа назад
Институт. Общага. Решил сварить из такого кубика суп. Сделал все по рецепту. Получилась подкрашенная вода.
Тогда решил усовершенствовать рецепт. На указанный в рецепте литраж, кинул три или четыре кубика. Получилась пересыщенный солевой раствор желтого цвета. Абсолютно несъедобно. Только унитаз осилил всю кастрюлю. И ничего ему не было, потому что почти ничего там кроме соли, пищевого красителя и немного крупы в этом кубике нет.
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5k
newegg 3 часа назад
Опять сказки из серии «какую страну просрали».
Те советские бульонные кубики, что бывали в магазине, ничего особенного не представляли, никаким особым вкусом не отличались, и использовали их только в самых крайних случаях.
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29k
Растрелли В.В. 3 часа назад
Мне в СССР очень нравились готовые супы в больших пачках.
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1k
bigkoss 3 часа назад
Жрали? Да блин это деликатес был! За все детство два раза пробовал!
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3k
Sunny11 3 часа назад
Не раскрыта тема пенопласта из молочной пены.
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2k
Гур 4 часа назад
Помню в 80е и кубики и супы быстрого приготовления....
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29k
ACU900 4 часа назад
Галина бланка буль буль :)))
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6k
Сергей 4 часа назад
Были в продаже,но дефицит (по крайней мере в наших краях).
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4k
Максим 4 часа назад
У меня в такой коробочке канифолька и припой.
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10k
G@M 4 часа назад
Я их помню, тёмные кубики. И вкусные.
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5k
Echo 4 часа назад
Всё новое, хорошо забытое старое
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3k
kappaneed 4 часа назад
Я магги чаще вместо соли применял, особенно когда яишенку или амлет готовишь, да и к жареной кортошечке отлично заходило. Сейчас если попадаются в продаже, беру для тех же целей))
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26
Шурман 4 часа назад
Были , даже помню их .
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