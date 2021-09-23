В СССР секса не было, а кубики уже были. Советский бульонный кубик

Не только лишь все из бывших советских граждан помнят как в бывших советских гастрономах в "святые 90-е" в продаже появилось чЮдо-юде вот такое, заморское - бульонный кубик.
Гадость редкостная, состоял этот кубик более чем полностью из крахмала, растительных(!) жиров и усилителей вкуса, а основным компонентом была соль. И по цене этого кубика этой соли можно было купить минима 2 пачки. Но у неизысканных бывших советских граждан эта гадость пользовалась спросом. Никакой курицей или говядиной там, понятно, и близко не пахло - точнее только пахло - ну, а пользы, понятно, совершенно никакой.
Но мало кто знает (с) Игорь Прокопенко, что в свое время и в СССР выпускались бульонные кубики - только более лучшие по качеству и содержанию.
На заре Индустриализации в СССР, когда геолого-разведочные партии вовсю бороздили зелёное море тайги, а советские полярники готовились к освоению Арктики - в полный рост встал вопрос о вкусной и здоровой пище для таких экспедиторов.
Такой провиант должен был быть компактным и легким, сытным и питательным, содержать все необходимые микроэлементы и витамины, долго храниться и не портиться во время экспедиции.
За решением такой задачи и обратился в Институт питания СССР лично Иван Дмитриевич Папанин, которому с тремя коллегами-учёными предстояло 9 месяцев жить и работать на дрейфующей льдине. Питаться одними сухарями как-то не улыбалось, а подножного корма, как у тех же геологов, во льдах как-то не предвиделось - всё нужно брать с собой.
И задача советскими учОными была успешно решена в кратчайшие сроки. Так, в 1936 году, появился советский мясной бульонный кубик - задолго до этих ваших Магги и ГалинаБланки.
Кстати в те же времена были придуманы и разработаны и другие полезные пищевые концентраты, такие как сухой прессованный кисель в брикетах, суп в пакетах, суп-кирпич гороховый, сублимированный картофель (привет из Советской Армии!) прессованная обезвоженная лапша, которую достаточно было залить кипятком - задолго до этих ваших Дошираков.
Справедливости ради и отскакивая по истории чуть взад - изобрел бульонные кубики еще в 19 веке швейцарский предприниматель Юлиус Магги, назвав их своим именем. Я, честно говоря, думал, что Магги - это название фирмы или брэнд-нейм. Предназначались для самых бедных слоёв населения, которые не могли себе позволить нормальную еду. Состояли эти кубики из того же крахмала, растительных жиров и усилителей вкуса - то есть гадость еще по тем временам была редкостная.
Экспортировались даже в Российскую империю.
Но особой популярностью в России не пользовались. Стоил такой кубик как булка белого, а толку и навару даже от бесплатного, застреленного из рогатки воробья, было много больше.
Советские учёные подошли к вопросу более основательно. Они взяли за основу сушеное мясо и крахмал, добавив туда говяжий жир, необходимые витамины и микроэлементы, сушёные овощи, сахар, мускатный орех и прочие специи. Полученную массу прессовали в кубики по 4 г каждый и заворачивали в фольгу.
Получился отличный продукт! Конечно, уступающий по питательным свойствам мясному бульону, но вполне решающий поставленную задачу! Кубики пользовались успехом у геологов, полярников, туристов - а когда их стали производить массово - то и у домохозяек, холостяков и студентов. Так как это был очень качественный и недорогой продукт, в отличии от сушеного говна, придуманного швейцарским барыгой Магги.
В 60-70-е годы эти советские бульонные кубики были широко представлены в продаже. А потом куда-то пропали, даже я их не застал. И в "святые 90-е" вчерашние "совки" с изумлением пырились на чудеса буржуазного хим-пище-прома и жрали эти кубики чуть ли не горстями.
А были и хорошие! Например Knorr, с запахом копченостей. Говно, понятно - но за неимением копченых костей - в борщ раньше иногда закидывал для запаха! Да и каждый из нас, наверняка, хоть раз в жизни жрал эти кубики!
А вы - бульонные кубики жрали?
Источник:
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Тогда решил усовершенствовать рецепт. На указанный в рецепте литраж, кинул три или четыре кубика. Получилась пересыщенный солевой раствор желтого цвета. Абсолютно несъедобно. Только унитаз осилил всю кастрюлю. И ничего ему не было, потому что почти ничего там кроме соли, пищевого красителя и немного крупы в этом кубике нет.
Те советские бульонные кубики, что бывали в магазине, ничего особенного не представляли, никаким особым вкусом не отличались, и использовали их только в самых крайних случаях.