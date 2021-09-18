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Как носорог с машинками решил поиграть

Как носорог с машинками решил поиграть (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 сентября 2021 10:04
Сообщество : Юмор
Метки: Индия   Юмор   автомобили   видео   дороги   носорог   
1004
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У носорогов плохое зрение, но при его весе и характере – это уже не его проблемы.

Источник:

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Метки: Индия   Юмор   автомобили   видео   дороги   носорог   
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8  комментариев
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1k
閃光 2 часа назад
Все резко вспомнили, что что-то важное забыли взять/сделать и только на синей не стал суетиться.
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2k
Йожык 22 минуты назад
Носорог плохо видит, но при его весе это не его проблема
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2k
a_komolow Час назад
Живность на красный цвет реагирует агрессивно!
Мы индюков пионерскими галстуками дразнили
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12k
Вася Час назад
все тачки на полную чистку салона и недельное проветривание
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8k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ Час назад
плохо видят но дури немерено
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52k
parallax 2 часа назад
Повезло носатому, что грузовика не было. ))
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63k
Viktor 2 часа назад
Легко отделались!

Ссылка www.youtube.com
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