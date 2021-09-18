Как носорог с машинками решил поиграть

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У носорогов плохое зрение, но при его весе и характере – это уже не его проблемы.
В Индии один такой двухтонный красавец решил совершить прогулку. Удрал из Национального парка Казиранга и подарил незабываемое шоу местным автолюбителям. Особенно приглянулся носорогу красный автомобиль, а вот водитель был явно не в восторге такой встрече.
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