Весёлые Картинки. Часть 15

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Среда заканчивается снова, и вновь за ней придёт четверг. Так жизнь проходит незаметно, но с юмором замедлим жизни бег!
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Авторский пост
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И ещё он по крайней мере существует))