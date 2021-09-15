Оголодал на 95 тысяч рублей

Неудачливый ухажер обратился в полицию. Позднее сотрудник кафе и девушка были задержаны. По словам девушки, она сотрудничала с администрацией кафе. В ее обязанности входило знакомство с мужчинами, которых она приглашала посетить именно это заведение, где заказывала различные блюда по специально завышенным ценам. Как правило, когда официант приносил счет, большинство клиентов его оплачивали, за что девушка получала вознаграждение.





Это же надо было так оголодать "аленю", чтобы повестись вот на это вот...Промо она...Она хоть в зеркало на себя смотрела эта "промо"?!





И эти придурки, вместе с "промой", какие молодцы - из развода который ещё доказать надо было, подняли статью разбой. Ещё и с карты деньги сняли для облегчения следователю сбора доказательств.



