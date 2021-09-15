Оголодал на 95 тысяч рублей

37-летний мужчина приехал в Москву и захотел немножко "культурно" отдохнуть. Познакомился на московском сайте знакомств с восемнадцатилетней девушкой. Она предложила встретиться в кафе на Лубянском проезде. Свидание было томным и романтичным. И кавалер жаждал продолжения. Ведь он "ужинал" девушку... Однако, продолжение оказалось совсем не таким, как ожидал "романтически" настроенный мужчина.
По итогу ужина принесли счёт на 27 тысяч. Кавалер, мягко сказать, офигел и платить за банкет отказался. Но его быстро "переубедили" — один из сотрудников заведения пригрозил ножом, несколько раз ударил кулаком по лицу и отобрал телефон. А та, с кем избитый непринуждённо болтал во время ужина, прихватила его банковскую карту и сняла с неё денежки. Итого ущерб — 95 т.р.
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Неудачливый ухажер обратился в полицию. Позднее сотрудник кафе и девушка были задержаны. По словам девушки, она сотрудничала с администрацией кафе. В ее обязанности входило знакомство с мужчинами, которых она приглашала посетить именно это заведение, где заказывала различные блюда по специально завышенным ценам. Как правило, когда официант приносил счет, большинство клиентов его оплачивали, за что девушка получала вознаграждение.
Это же надо было так оголодать "аленю", чтобы повестись вот на это вот...Промо она...Она хоть в зеркало на себя смотрела эта "промо"?!
И эти придурки, вместе с "промой", какие молодцы - из развода который ещё доказать надо было, подняли статью разбой. Ещё и с карты деньги сняли для облегчения следователю сбора доказательств.
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