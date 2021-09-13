Какие специалисты в СССР были самыми высокооплачиваемыми

Многие помнят старый советский лозунг: «От каждого по способностям, каждому — по труду». Он означал, что гражданин СССР обязан направить свой талант и умения на благо народа и страны, а общество справедливо отплатит ему за это материальными благами и почетом. На деле все было не совсем справедливо и далеко не все получали адекватную оплату своего труда. Но это не касается отдельных категорий трудящихся, которым полагались блага в солидном объеме.

Особенности народного хозяйства СССР, а именно плановое производство, как бы исключало существование безработных. Но это только теоретически. Безработные были, их называли тунеядцами и трудиться они или не желали, или не могли реализовать себя в родной стране. С такими гражданами боролись, причем иногда очень жесткими мерами, вплоть до тюремного заключения.









При желании работать, в Союзе можно было найти себе оплачиваемое занятие в два счета. При этом можно было рассчитывать на бесплатное обучение на производстве и стабильную зарплату. Дифференциация зарплат в СССР была небольшой, но некоторые категории советских граждан имели доход, гораздо выше среднего.



Космонавты









Летчики, входившие в отряд космонавтов, в СССР, кроме обычной зарплаты, получали дополнительные виды вознаграждения. Космонавтам, выходившим во время полета в открытый космос, государство выдавало автомобиль, все расходы на обслуживание и заправку которого страна брала на себя.

Вернувшись на Землю, космонавты удостаивались звания Героя СССР, что подразумевало целый список различных привилегий. Кроме высокой пенсии, герои космоса получали право на пожизненное бесплатное санаторно-курортное лечение и множество приятных материальных бонусов.

Первый космонавт Юрий Гагарин получил в подарок от правительства автомобиль и новый дом. Не забыли и о родителях, взрастивших героя. Им также выделили новую квартиру, предоставили хорошую мебель, редкий в то время телевизор и даже радиоприемник.



Спортсмены









Спортсмены СССР, даже самые титулованные, по уровню достатка не могли сравниться с современными атлетами средней руки. Их зарплата была скромной, хотя и заметно выше обычной. В 70-х годах футболисты сборной страны получали по 200-300 рублей в месяц, а по результатам матчей могли рассчитывать на скромное вознаграждение.

За выигранный матч каждому футболисту выплачивали премию в размере 100 рублей. Имели спортсмены и разные надбавки, например, им доплачивали за спортивные звания, призовые места и выслугу лет. Самые известные и результативные атлеты, которыми гордилась страна, получали от советского народа автомобили. Зарплата в советском спорте могла отличаться в зависимости от клуба, который представлял спортсмен.



Номенклатурные работники









Уровень доходов народных избранников в СССР мог сильно отличаться от должности, партийного стажа, заслуг перед родиной и даже республики, в которой он трудился не покладая рук. Но можно уверенно говорить о том, что работники партийного аппарата вовсе не бедствовали и жили на полном гособеспечении, дополнительно получая внушительные зарплаты.

Хвалиться красивой жизнью было не принято, но вся страна хорошо знала, что номенклатурщики могут позволить себе хороший отечественный, а иногда и импортный автомобиль, отдых на лучших курортах, дефицитные продукты и качественные вещи «оттуда». Но все эти бонусы были лишь атрибутом статуса и, теряя должность, такой работник терял и доступ к благам.



Работники вредных производств









Советские рабочие, не жалеющие своего здоровья ради процветания родной страны, могли рассчитывать на повышенные ставки в оплате труда. Таких профессий было немало: шахтеры, сталевары, работники химической отрасли, сварщики и многие другие. Эти люди получали хорошую по советским меркам зарплату, а также молоко за вредность, продуктовые пайки, премии, доплаты за выслугу, санаторное лечение и дополнительные дни к отпуску.

При этом, что сегодня особенно удивительно, многие рабочие получали больше не только своих непосредственных начальников, но иногда и директоров предприятий. Зарплата шахтера, работающего в забое, могла составлять от 500 до 1 000 рублей, что было при СССР очень много.



Работники с высокой квалификацией









Лучшие специалисты в Советском Союзе обязательно поощрялись. Особенно высоко оценивали труд победителей и ударников соцсоревнований и конкурсов. Входили в привилегированную категорию мастера, выполняющую филигранную ручную работу, такие как краснодеревщики, ювелиры, реставраторы, сборщики эксклюзивных производств. Особо премировали рационализаторов, разработки которых помогали двигать вперед производство и облегчали труд.

Такие мастера получали не только зарплату, но и доплаты за стаж. В месяц специалист высокого уровня мог получить от 400 до 1 000 рублей, не спускаясь при этом как шахтер под землю. Нередко такие квалифицированные специалисты отправлялись в другие страны по обмену опытом или поощрялись отдыхом за рубежом, например, в социалистических Болгарии или Польше.



Ученые и профессура









Не секрет, что в области науки СССР был впереди планеты всей. В стране действовало множество научно-исследовательских институтов, лабораторий и ученых объединений. Целая армия кандидатов наук, доцентов, профессоров и академиков двигали советскую науку вперед и им за это полагалось воздавать «по труду». Зарплаты в науке были почти такими же, как на вредных производствах, а опасность для здоровья иногда даже выше.

Советским деятелям науки платили, кроме зарплаты, дополнительно за научное звание, количество изданных трудов, стаж работы. Особыми премиями вознаграждали авторов важных открытий и изобретений. За свою работу в заполярной тундре, горах Памира или болотах Тюменской области получали хорошие командировочные и доплаты геологи, археологи, палеонтологи и представители множества других отраслей советской науки.