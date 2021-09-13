Базовые вопросы, связанные с веком Ренессанса. Возрождение ознаменовало собой новую эпоху во всех областях: литературе, музыке, медицине, науках, искусстве, архитектуре... Человечество стало жить "чуть быстрее" и изысканнее. Новые идеи и веяния меняли сначала Европу, а затем и весь мир. Насколько хорошо вы разбираетесь в этом периоде истории?

Тест по всемирной истории: Возрождение 0