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Тест по всемирной истории: Возрождение

Тест по всемирной истории: Возрождение

Автор:
13 сентября 2021 10:12
Сообщество : Исторические факты
Метки: Тесты   возрождение   всемирная история   история   тест   тесты по истории   
1080
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Базовые вопросы, связанные с веком Ренессанса. Возрождение ознаменовало собой новую эпоху во всех областях: литературе, музыке, медицине, науках, искусстве, архитектуре... Человечество стало жить "чуть быстрее" и изысканнее. Новые идеи и веяния меняли сначала Европу, а затем и весь мир. Насколько хорошо вы разбираетесь в этом периоде истории?
Что такое "Великий западный раскол"?
1/8Что такое "Великий западный раскол"?

upload.wikimedia.org

В XV веке началось широкое применение огнестрельного оружия в ходе боевых действий. С какого военного конфликта началось его широкое применение?
2/8В XV веке началось широкое применение огнестрельного оружия в ходе боевых действий. С какого военного конфликта началось его широкое применение?

upload.wikimedia.org

В сороковых годах какого века Иоганн Гутенберг организовал процесс книгопечатания?
3/8В сороковых годах какого века Иоганн Гутенберг организовал процесс книгопечатания?

upload.wikimedia.org

Сколько плаваний Христофор Колумб совершил к Новому свету?
4/8Сколько плаваний Христофор Колумб совершил к Новому свету?

upload.wikimedia.org

"Дама с горностаем", "Мадонна Литта" и "Тайная вечеря". Кто был автором этих картин?
5/8"Дама с горностаем", "Мадонна Литта" и "Тайная вечеря". Кто был автором этих картин?

upload.wikimedia.org

Изобретатель хирургических инструментов, основатель школы акушерок, а также создатель протезов. О ком идёт речь?
6/8Изобретатель хирургических инструментов, основатель школы акушерок, а также создатель протезов. О ком идёт речь?

www.peoples.ru

Кто открыл способ изготовления цветной глазированной керамики?
7/8Кто открыл способ изготовления цветной глазированной керамики?

upload.wikimedia.org

На каком полуострове проходила Реконкиста?
8/8На каком полуострове проходила Реконкиста?

pbs.twimg.com

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Метки: Тесты   возрождение   всемирная история   история   тест   тесты по истории   
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8  комментариев
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28k
АнтонПолднев 40 минут назад
Мдэ... Некоторые вопросы откровенно на засыпку
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Илона 8 минут назад
Первый раз было 3 из восьми, потом повторил малость и вышло 8 из восьми. Повторение - мать учения!
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2k
Kozlodoev 16 минут назад
Наш уровень знаний в этой сфере : Реконкиста - отсоси у тракториста.
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460
Lexx Cocles 22 минуты назад
8/8. повезло, 2 раза угадал.
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6k
Nikolay 22 минуты назад
"Тест был рассчитан таким образом, чтобы его смог пройти человек с оконченным средним образованием." Не помню чтобы мы проходили изобретателя цветной глазированной керамики
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10k
Мафусаил Полчаса назад
6/8, не плохо, школу заканчивал ещё в прошлом тысячелетии.
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11k
кира 36 минут назад
5 из 8. Учительница истории была бы недовольна таким результатом. А я довольна, не думала, что на столько вопросов правильно отвечу через 45 лет после окончания школы.
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