Жуткие кадры: беспощадная цапля проглотила утенка

Фотограф Рэнди Вэй недавно был в Хантингтон-парке, когда заметил мать-крякву, плавающую в пруду, а ее пятеро детенышей плелись рядом, не обращая внимания на опасность, подстерегающую поблизости.



"Каким-то образом утенок оказался слишком близко к большой голубой цапли", — сказал Вэй.



"Цапля стояла неподвижно, ожидая рыбу, когда вдруг я услышал хлопанье крыльев и плеск воды".



Цапля поймала одного из птенцов в свой массивный клюв, и пойманный утенок издал крик о помощи, пытаясь вырваться из клюва хищника.



"Все произошло очень быстро, и в следующее мгновение один из утят уже был в клюве цапли, а затем в ее животе".



Рыба, как правило, является предпочтительной пищей для цапель, которые являются плотоядными животными. Но они, как известно, питаются мелкими грызунами, насекомыми и птенцами.



Когда потенциальный перекус приближается, они вытягивают свои длинные шеи и замирают, пока добыча не окажется достаточно близко, чтобы схватить.



Птицы заглатывают свою добычу целиком.