Жуткие кадры: беспощадная цапля проглотила утенка

Утенок, который подплыл слишком близко к большой голубой цапле в пруду в Южной Калифорнии, стал настоящим праздником для голодного хищника.
Фотограф Рэнди Вэй недавно был в Хантингтон-парке, когда заметил мать-крякву, плавающую в пруду, а ее пятеро детенышей плелись рядом, не обращая внимания на опасность, подстерегающую поблизости.
"Каким-то образом утенок оказался слишком близко к большой голубой цапли", — сказал Вэй.
"Цапля стояла неподвижно, ожидая рыбу, когда вдруг я услышал хлопанье крыльев и плеск воды".
Цапля поймала одного из птенцов в свой массивный клюв, и пойманный утенок издал крик о помощи, пытаясь вырваться из клюва хищника.
"Все произошло очень быстро, и в следующее мгновение один из утят уже был в клюве цапли, а затем в ее животе".
Рыба, как правило, является предпочтительной пищей для цапель, которые являются плотоядными животными. Но они, как известно, питаются мелкими грызунами, насекомыми и птенцами.
Когда потенциальный перекус приближается, они вытягивают свои длинные шеи и замирают, пока добыча не окажется достаточно близко, чтобы схватить.
Птицы заглатывают свою добычу целиком.
Источник:
- Уникальные кадры поедания цаплей здоровенной лягушки
- Девушка вырастила утенка из яйца
- Ты - не ты, когда голоден!
- В невероятной битве крохотная ласка победила цаплю
- Крупный угорь ловко пробрался сквозь горло цапли, чтобы не быть съеденным
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Ждем душераздирающие посты про то, как прокручивают мясо через мясорубку и про - ваще трындец! - про поедание нерожденных зародышей в виде омлета и яиц всмятку...
И для веганов можно закинуть кошмарик про то, как корова языком сщипывает мирно растущий одуванчик
Или Ване открыты тайные знания???
Птицы - это тоже животные, а не растения. И об этом рассказывают на уроках биологии в 5 классе. Вы это, видимо, ещё не проходили.
Не то, чтобы не проходили...
Просто я это успел забыть. Лет 30 назад...
)))))))))))))
ПС. Я тоже это узнал лет 30 назад, но до сих пор птиц считаю животными и не причисляю их ни к растениям, ни к грибам, ни к прочим.
С этой точки зрения даже подсолнечное масло - это кровь детей подсолнуха.
Веганам это расскажите