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Жуткие кадры: беспощадная цапля проглотила утенка

Жуткие кадры: беспощадная цапля проглотила утенка (7 фото)

Автор:
12 сентября 2021 13:17
Метки: проглотила   утенок   цапля   
876
7

Утенок, который подплыл слишком близко к большой голубой цапле в пруду в Южной Калифорнии, стал настоящим праздником для голодного хищника.

Фотограф Рэнди Вэй недавно был в Хантингтон-парке, когда заметил мать-крякву, плавающую в пруду, а ее пятеро детенышей плелись рядом, не обращая внимания на опасность, подстерегающую поблизости.

"Каким-то образом утенок оказался слишком близко к большой голубой цапли", — сказал Вэй.

"Цапля стояла неподвижно, ожидая рыбу, когда вдруг я услышал хлопанье крыльев и плеск воды".

Цапля поймала одного из птенцов в свой массивный клюв, и пойманный утенок издал крик о помощи, пытаясь вырваться из клюва хищника.

"Все произошло очень быстро, и в следующее мгновение один из утят уже был в клюве цапли, а затем в ее животе".

Рыба, как правило, является предпочтительной пищей для цапель, которые являются плотоядными животными. Но они, как известно, питаются мелкими грызунами, насекомыми и птенцами.

Когда потенциальный перекус приближается, они вытягивают свои длинные шеи и замирают, пока добыча не окажется достаточно близко, чтобы схватить.

Птицы заглатывают свою добычу целиком.

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Метки: проглотила   утенок   цапля   
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14k
Агент Безопасной Национальности 8 часов назад
Действительно, ужас. Плотоядное животное поохотилось и съело пойманное.
Ждем душераздирающие посты про то, как прокручивают мясо через мясорубку и про - ваще трындец! - про поедание нерожденных зародышей в виде омлета и яиц всмятку...
И для веганов можно закинуть кошмарик про то, как корова языком сщипывает мирно растущий одуванчик
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776
Беглый раб 2 часа назад
У цапли глаза как у питона. Если клюв отрезать и ниже шеи не показывать - змеюка.
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4k
Shtoppi 2 часа назад
В курсе вообще что цапли и аисты плотоядные в том числе.
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3k
RALEXXX 3 часа назад
Цапли они такие. Им палец в рот не клади. Недавно был репортаж про то как цапля поймала и заглотила крысу.
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3k
Кистень 4 часа назад
Жизнь полна неожиданностей.
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207k
Барон Мюнхгаузен 6 часов назад
Я всегда был уверен что цапля - ПТИЦА....
Или Ване открыты тайные знания???
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21
Nata 7 часов назад
Моя сестра сделала аборт ,потому что анализ крови определил серьезные отклонения. Через год забеременела снова , теперь растет здоровый малыш -это называется эволюция.
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2k
Владимир 7 часов назад
я сам видел в селе,как аист маленького котенка заглотил
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5k
Борис Карабанов 8 часов назад
А чё минусуем-то? Ну, да, Юлия Якубеня в дикой природе, но фотки-то, согласитесь, достаточно редкие и просто прекрасные.
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14
Decamerone 8 часов назад
Охриненный позитив
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33k
Опаньки 8 часов назад
Только веганам не показывайте, что в природе такое бывает. А то они думают, что только человеки такие
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12k
net 8 часов назад
Уточку прожаренную с гарниром это вкусненько и хорошо, а цапля пообедала это жуткие кадры. Мир построен так как построен. Если бы мелкие виды живности не были чьим-то кормом, представляете что бы творилось в мире. Трилоионы уток, мышей, крыс, змей, насекомых. На нас бы просто не хватило травы для пропитания.
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2k
lekha-fil 8 часов назад
А что жуткого? Бред какой-то.
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4k
Димка Смола/67 9 часов назад
утырок
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