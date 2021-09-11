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Отставка Эрнста

Отставка Эрнста (1 фото)

Автор:
11 сентября 2021 19:45
Метки: Константин Эрнст   Российское телевидение   пост руководителя   факты   ютуб   
927
1
После отставки Тиночки Канделаки поползи слухи, что и Первый канал скоро покинет Константин Эрнст.
Куда уйдёт Костя Львович? Где будет сниматься его жена Софья? Кто сменит Эрнста на посту руководителя государственного канала с убытками в много миллиардов рублей?
Всё это совершенно неважно. Важно другое.

Когда Эрнст стал руководителем Первого, канал был ведущим средством массовой информации нашей страны. Теперь же его никто не смотрит: ни Розу Сябитову, ни Елену Малышеву. И даже сериалы вечером никому не нужны.

По факту, из первого Первый превратился в последний. Скандалы на Голосе. Унылый дневной эфир с пьяным Гордоном. Полёты в космос ради натурных съёмок. И даже инерция, по которой народ смотрел Первый, иссякла теперь -- пенсионеры смотрят Ютуб.

Топорные пропагандистские передачи. Крики и визги в Пусть говорят. Всё это устарело, пропахло нафталином настолько, что перестало вызывать даже негативные эмоции у людей.

Всем просто пофиг. Спасибо, Константин Львович!

Отставка Эрнста назрела давно -- лет 8 назад уже нужно было менять руководство. Теперь же, смена ничего не решает -- вернуть интерес людей к российскому телевидению, на мой взгляд, уже невозможно.

Согласны?

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Метки: Константин Эрнст   Российское телевидение   пост руководителя   факты   ютуб   
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9k
Шурум-бурум Час назад
этот пархатый мудак имеет гражданство великобритании
с деньгами, которые ему позволили напи@дить в России он и его дети будут до смерти себя отлично чувствовать на западе) у кого-то из его детей есть гражданство сша...
так что пока плебс хавает патриотисескую х@йню из уст предателей и выживает, пархатые потихоньку съе@ываются жить в страны нато, как крысы с тонущего корабля
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4k
ron 8 минут назад
жаль, нельзя за новость два лайка поставить)
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6k
B0n 14 минут назад
Вот настолько поуй.
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5k
Фомич 15 минут назад
Что-то маловато фраз "Я вообще не смотрю телевизор" )))
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3k
Allmaster Полчаса назад
Телевизор смотрю минут 20.... в месяц. Это то время, которое набегает, когда я мимо него прохожу. И пожалуй лет с 25 не смотрю, без малого столько же. И прекрасно себя чувствую, что нужно, сам выбираю в том же интернете.
Хотя там тоже, поискать приходится, чтобы понять, где звиздеж, а где полу )))
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235
vijilante Allmaster 11 минут назад
Ты написал обычный для современного человека текст. Никого не оскорбил.
И даже тот указанный тобой факт что в телике много "звиздежа" является неоспоримым.
И всё равно нашолся какой то [мат], который тебе поставил "минус" !
У меня давно появилось чувство,что тут трутся тупорылые малолетние тролли, которым поуй что "лайкать",а что "дизлайкать" !
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304
Елена Букреева vijilante Минуту назад
Не такие уж малолетние.
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219
Ольга 38 минут назад
Его бывшая жена его иначе как Ёпрст и не называет.
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3k
ТАНЬКА - ПРИЗРАК ХРЕНОДЕЛА ))) 54 минуты назад
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5k
Sanar Час назад
Видимо эта новость важна для тех кто смотрит первый и его "творчество", хотя "Ликвидация" я смотрел потом уже. а права были у первого
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2k
Alex König Час назад
Малахов, уймись. Назад все равно не возьмут.
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3k
Едондер пуп Час назад
"Топорные пропагандистские передачи"... Чё?? А какие они ещё бывают?
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35k
Alex Час назад
Неужели еще кто-то смотрит это говнище?
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51k
parallax 2 часа назад
Согласен. А чтобы вновь поднять интерес россиян к ТВ, надо показать там прямую трансляцию четвертования Кости.
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908
Денис Федоров 2 часа назад
Согласен.
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