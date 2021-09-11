Всё это совершенно неважно. Важно другое.



Когда Эрнст стал руководителем Первого, канал был ведущим средством массовой информации нашей страны. Теперь же его никто не смотрит: ни Розу Сябитову, ни Елену Малышеву. И даже сериалы вечером никому не нужны.



По факту, из первого Первый превратился в последний. Скандалы на Голосе. Унылый дневной эфир с пьяным Гордоном. Полёты в космос ради натурных съёмок. И даже инерция, по которой народ смотрел Первый, иссякла теперь -- пенсионеры смотрят Ютуб.



Топорные пропагандистские передачи. Крики и визги в Пусть говорят. Всё это устарело, пропахло нафталином настолько, что перестало вызывать даже негативные эмоции у людей.



Всем просто пофиг. Спасибо, Константин Львович!



Отставка Эрнста назрела давно -- лет 8 назад уже нужно было менять руководство. Теперь же, смена ничего не решает -- вернуть интерес людей к российскому телевидению, на мой взгляд, уже невозможно.



Согласны?