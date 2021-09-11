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После отставки Тиночки Канделаки поползи слухи, что и Первый канал скоро покинет Константин Эрнст.
Куда уйдёт Костя Львович? Где будет сниматься его жена Софья? Кто сменит Эрнста на посту руководителя государственного канала с убытками в много миллиардов рублей?
Куда уйдёт Костя Львович? Где будет сниматься его жена Софья? Кто сменит Эрнста на посту руководителя государственного канала с убытками в много миллиардов рублей?
Всё это совершенно неважно. Важно другое.
Когда Эрнст стал руководителем Первого, канал был ведущим средством массовой информации нашей страны. Теперь же его никто не смотрит: ни Розу Сябитову, ни Елену Малышеву. И даже сериалы вечером никому не нужны.
По факту, из первого Первый превратился в последний. Скандалы на Голосе. Унылый дневной эфир с пьяным Гордоном. Полёты в космос ради натурных съёмок. И даже инерция, по которой народ смотрел Первый, иссякла теперь -- пенсионеры смотрят Ютуб.
Топорные пропагандистские передачи. Крики и визги в Пусть говорят. Всё это устарело, пропахло нафталином настолько, что перестало вызывать даже негативные эмоции у людей.
Всем просто пофиг. Спасибо, Константин Львович!
Отставка Эрнста назрела давно -- лет 8 назад уже нужно было менять руководство. Теперь же, смена ничего не решает -- вернуть интерес людей к российскому телевидению, на мой взгляд, уже невозможно.
Согласны?
Когда Эрнст стал руководителем Первого, канал был ведущим средством массовой информации нашей страны. Теперь же его никто не смотрит: ни Розу Сябитову, ни Елену Малышеву. И даже сериалы вечером никому не нужны.
По факту, из первого Первый превратился в последний. Скандалы на Голосе. Унылый дневной эфир с пьяным Гордоном. Полёты в космос ради натурных съёмок. И даже инерция, по которой народ смотрел Первый, иссякла теперь -- пенсионеры смотрят Ютуб.
Топорные пропагандистские передачи. Крики и визги в Пусть говорят. Всё это устарело, пропахло нафталином настолько, что перестало вызывать даже негативные эмоции у людей.
Всем просто пофиг. Спасибо, Константин Львович!
Отставка Эрнста назрела давно -- лет 8 назад уже нужно было менять руководство. Теперь же, смена ничего не решает -- вернуть интерес людей к российскому телевидению, на мой взгляд, уже невозможно.
Согласны?
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так что пока плебс хавает патриотисескую х@йню из уст предателей и выживает, пархатые потихоньку съе@ываются жить в страны нато, как крысы с тонущего корабля
Хотя там тоже, поискать приходится, чтобы понять, где звиздеж, а где полу )))
И даже тот указанный тобой факт что в телике много "звиздежа" является неоспоримым.
И всё равно нашолся какой то [мат], который тебе поставил "минус" !
У меня давно появилось чувство,что тут трутся тупорылые малолетние тролли, которым поуй что "лайкать",а что "дизлайкать" !
Совершенно бездарно просрать Первый.....
Миллиарды бюджет лупит ежегодно в то, что смотреть совершенно невозможно
Последним у меня в семье его перестала смотреть бабуля, 91 год....
Чувство глубокого отвращения, и слащавый фэйс сытого кота на фото......