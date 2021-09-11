Ночные кошмары сисадмина, ставшие реальностью

Работа у сисадмина - нервная и трудная. Капризная техника и еще более капризные пользователи кого угодно выведут из себя! Однако, как правило, сисадмины довольно стрессоусточивы. Но некоторые ситуации могут ввергнуть в панику даже самых крепких!

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"Я застал это в небольшой организации в сельской местности. Я сделал все, что смог" 0 Источник:

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Принтер из ада 0 Источник:

"Пользователь пролил кофе на ноутбук - и поставил его в духовку, чтобы просушить" 0 Источник:

"Вы сможете восстановить данные?" - спросили они" 0 Источник:

"В этом стоге сена нельзя найти ни одной иголки!" 0 Источник:

"Пользователь сказал, что его ноутбук зажало дверями в метро" 0 Источник:

"Познакомьтесь с "Большой Бертой" - это текстовый файл объемом 1,69 терабайта, в котором больше 108 миллиардов строк" 0 Источник:

"Кажется, тут серьезные проблемы с коммуникацией" 0 Источник:

"Ему просто надоело постоянно терять адаптер" 0 Источник:

"В таком виде пользователи вернули технику после работы на ней дома" 0 Источник:

"Заехал к бабушке. Конфисковал у нее это" 0 Источник:

"Принимая помещение, моя команда обнаружила в нем компьютерную свалку" 0 Источник:

"Пользователь утверждает, что всего лишь пролил на ноутбук небольшую чашку воды" 0 Источник:

"Нет денег на стойку? Не волнуйтесь, используем мой стол! Он мне все равно не нуен (правительственное учреждение)" 0 Источник:

"Наш сканер перестал работать, и я не знаю, как подключить его обратно" 0 Источник:

"Как такое можно было натворить?" 0 Источник:

"Клиент: Этот компьютер, шумит, медленно работает и часто отключается. Не могли бы вы его почистить? Я:... 0 Источник:

"Клиент: Я тут обнаружил компьютер, как ты думаешь, на нем играть еще можно? Я:..." 0 Источник:

"Химикаты и компьютер" 0 Источник:

"К счастью, когда это случилось, в холле никого не было" 0 Источник:

"Из клавиатуры выпадают кнопки? Ничего страшного, просто приклею их на суперклей!" 0 Источник:

"Юзерша решила одним движением ножниц приобрести несколько беспроводных клавиатур" 0 Источник:

"Простите, но что тут нашаромыжено? И, главное, зачем?" 0 Источник:

"Ну конечно, я правильно вставил картридж!" 0 Источник:

"Я просто оставлю это здесь" 0 Источник:

"Помогите, пожалуйста! Я вытащил блоки памяти и теперь не знаю, как вставить их обратно" (из служебного письма) 0 Источник:

"Кажется, тут что-то перегорело" 0 Источник:

"Если я заплатил за полный тюбик термальной пасты, значит, я использую его целиком" 0 Источник:

"33 килограмма стилусов Apple Pencil, сломанных пополам" 0 Источник:

"Вот почему выбирать самую дешевую доставку - не лучшая идея" 0 Источник:

"Безопасная доставка офисного компьютера теперь выглядит так" 0 Источник:

"Целый ящик айпадов с просверленными в них дырками. Тут, кажется, кто-то любит, но не умеет разбирать технику" 0 Источник:

"Какая оригинальная укладка кабелей" 0 Источник: