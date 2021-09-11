Ночные кошмары сисадмина, ставшие реальностью

Автор:
11 сентября 2021 08:30
Работа у сисадмина - нервная и трудная. Капризная техника и еще более капризные пользователи кого угодно выведут из себя! Однако, как правило, сисадмины довольно стрессоусточивы. Но некоторые ситуации могут ввергнуть в панику даже самых крепких!
"Я застал это в небольшой организации в сельской местности. Я сделал все, что смог"
"Пользователь пролил кофе на ноутбук - и поставил его в духовку, чтобы просушить"
"Вы сможете восстановить данные?" - спросили они"
"В этом стоге сена нельзя найти ни одной иголки!"
"Пользователь сказал, что его ноутбук зажало дверями в метро"
"Познакомьтесь с "Большой Бертой" - это текстовый файл объемом 1,69 терабайта, в котором больше 108 миллиардов строк"
"Кажется, тут серьезные проблемы с коммуникацией"
"Ему просто надоело постоянно терять адаптер"
"В таком виде пользователи вернули технику после работы на ней дома"
"Заехал к бабушке. Конфисковал у нее это"
"Принимая помещение, моя команда обнаружила в нем компьютерную свалку"
"Пользователь утверждает, что всего лишь пролил на ноутбук небольшую чашку воды"
"Нет денег на стойку? Не волнуйтесь, используем мой стол! Он мне все равно не нуен (правительственное учреждение)"
"Наш сканер перестал работать, и я не знаю, как подключить его обратно"
"Как такое можно было натворить?"
"Клиент: Этот компьютер, шумит, медленно работает и часто отключается. Не могли бы вы его почистить? Я:...
"Клиент: Я тут обнаружил компьютер, как ты думаешь, на нем играть еще можно? Я:..."
"К счастью, когда это случилось, в холле никого не было"
"Из клавиатуры выпадают кнопки? Ничего страшного, просто приклею их на суперклей!"
"Юзерша решила одним движением ножниц приобрести несколько беспроводных клавиатур"
"Простите, но что тут нашаромыжено? И, главное, зачем?"
"Ну конечно, я правильно вставил картридж!"
"Я просто оставлю это здесь"
"Помогите, пожалуйста! Я вытащил блоки памяти и теперь не знаю, как вставить их обратно" (из служебного письма)
"Кажется, тут что-то перегорело"
"Если я заплатил за полный тюбик термальной пасты, значит, я использую его целиком"
"33 килограмма стилусов Apple Pencil, сломанных пополам"
"Вот почему выбирать самую дешевую доставку - не лучшая идея"
"Безопасная доставка офисного компьютера теперь выглядит так"
"Целый ящик айпадов с просверленными в них дырками. Тут, кажется, кто-то любит, но не умеет разбирать технику"
"Какая оригинальная укладка кабелей"
"Мой коллега насыпал крошек в свой MacBook, чтобы воспользоваться программой бесплатной замены клавиатуры"
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— переведено специально для fishki.net
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полнейшая постанова))) файлик просто создали, что видно по дате и привет. а что создали? верно, какой-то архив, допустим, или видос...потом поменяли на тхт и побежали постить по всем пабликам...уже аж точно. на кого расчет то?