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Ночные кошмары сисадмина, ставшие реальностью

Ночные кошмары сисадмина, ставшие реальностью (35 фото)

Автор:
11 сентября 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: жизнь есть боль   истории   на работе   практика   сисадмины   техпооддержка   трудовые будни   ужасы нашего городка   
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Работа у сисадмина - нервная и трудная. Капризная техника и еще более капризные пользователи кого угодно выведут из себя! Однако, как правило, сисадмины довольно стрессоусточивы. Но некоторые ситуации могут ввергнуть в панику даже самых крепких!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: жизнь есть боль   истории   на работе   практика   сисадмины   техпооддержка   трудовые будни   ужасы нашего городка   
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8  комментариев
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13k
Patmaz 2 часа назад
Скорее всего, техника списана в каком-то упреждении, и для гарантированной утилизации выведена из строя таким образом. Самому приходилось при комиссии курожить неисправный электроинструмент кувалдой, перед подписанием акта об утилизации.
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9k
ALFIE 4 минуты назад
Комментарий к фото

полнейшая постанова))) файлик просто создали, что видно по дате и привет. а что создали? верно, какой-то архив, допустим, или видос...потом поменяли на тхт и побежали постить по всем пабликам...уже аж точно. на кого расчет то?
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29k
ACU900 44 минуты назад
Хуже этого может быть только так:
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556
Placid 48 минут назад
А какое все это имеет к системному администрированию?
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