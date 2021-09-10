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Шнобелевская премия 2021

Шнобелевская премия 2021 (3 фото)

Автор:
10 сентября 2021 18:52
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: конкурсы   премии   удивительное   
1545
3
Можно и за придурковатость нынче получать награды. Так что улыбаемся господа, улыбаемся)

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Метки: конкурсы   премии   удивительное   
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4  комментария
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47k
noName 3 часа назад
"Премия в области медицины: Олчай Джем Булут и его коллеги за демонстрацию того, что сексуальный оргазм может быть столь же эффективным..."-ещё раз,за ДЕМОНСТРАЦИЮ!!??Ох уж и затейники эти учёные..
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31k
Mamin Sibiriak 9 минут назад
<<< экспериментальное определение, безопаснее ли перевозить летающего носорога вверх ногами >>>
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10k
Кыся 12 минут назад
По совести, Павел Блаватский должен был получить нобелевку. Хотя может и не по экономике, а по психологии. Ведь все видят, но никто не говорит!
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2k
александр 2 часа назад
летающий носорог, это новый вид носорогов?
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