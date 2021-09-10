Шнобелевская премия 2021

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Можно и за придурковатость нынче получать награды. Так что улыбаемся господа, улыбаемся)
В США состоялась 31-я церемония вручения Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize) – пародии на Нобелевскую премию, которая присуждается за комичные научные исследования. Шнобелевская премия Премия учреждена в 1991 году Марком Абрахамсом.
Из-за пандемии коронавируса церемония прошла в онлайн-формате, а не в здании Гарвардского университета, ее лауреатами стали ученые из 24 стран, сообщили организаторы.
Американские биологи Итан Бесерис, Стивен Нейлуэй и Дэвид Кэрриер награждены Шнобелевской премией за исследование: Потенциал волос млекопитающих в качестве защиты от ударов, проверка гипотезы влияния кулачного боя на эволюцию человеческих волос на лице.
Никто не проводил основного исследования, чтобы определить, как это повлияет на животных.
Никто не проводил основного исследования, чтобы определить, как это повлияет на животных.
Эксперимент, в ходе которого носороги подвешивались вверх ногами, чтобы посмотреть, какое влияние это оказывает на животных, был удостоен одной из Шнобелевских премий этого года.
Среди других получателей были команды, которые изучали бактерии в жевательной резинке, прилипшей к тротуарам, и способы борьбы с тараканами на подводных лодках.
Научно-юмористический журнал Annals of Improbable Research утверждает, что его Шнобелевская награда должна сначала заставить вас смеяться, а потом задуматься.
Полный список лауреатов Шнобелевской премии 2021 года:
Премия по биологии: Susanne Schutz за анализ вариаций мурлыканья, бормотанья, мяуканья, стонов, писка, шипения, воя, рычании и других способах общения между кошкой и человеком.
Премия за экологию: Лейла Сатари и ее коллеги за использование генетического анализа для выявления различных видов бактерий, обитающих в пачках выброшенной жевательной резинки, застрявшей на тротуарах в разных странах.
Премия по химии: Йорг Викер и его коллеги за химический анализ воздуха в кинотеатрах, чтобы проверить, достоверно ли запахи, создаваемые аудиторией, указывают на уровень насилия, секса, антисоциального поведения, употребления наркотиков и ненормативной лексики в фильме, который зрители испытывают.
Премия в области экономики: Павлу Блаватскому за открытие того, что ожирение политиков страны может быть хорошим индикатором коррупции в этой стране.
Премия в области медицины: Олчай Джем Булут и его коллеги за демонстрацию того, что сексуальный оргазм может быть столь же эффективным, как и противоотечные лекарства, для улучшения носового дыхания.
Приз мира: Итан Бесерис и его коллеги за проверку гипотезы о том, что люди вырастили бороды, чтобы защитить себя от ударов по лицу.
Приз по физике: Алессандро Корбетта и его коллеги за проведение экспериментов с целью выяснить, почему пешеходы не сталкиваются постоянно с другими пешеходами.
Приз кинетики: Хисаси Мураками и его коллеги за проведение экспериментов с целью выяснить, почему пешеходы иногда сталкиваются с другими пешеходами.
Премия по энтомологии: Джон Малреннан-младший и его коллеги за исследование «Новый метод борьбы с тараканами на подводных лодках».
Приз за транспортировку: Робин Рэдклифф и его коллеги за экспериментальное определение, безопаснее ли перевозить летающего носорога вверх ногами.
Среди других получателей были команды, которые изучали бактерии в жевательной резинке, прилипшей к тротуарам, и способы борьбы с тараканами на подводных лодках.
Научно-юмористический журнал Annals of Improbable Research утверждает, что его Шнобелевская награда должна сначала заставить вас смеяться, а потом задуматься.
Полный список лауреатов Шнобелевской премии 2021 года:
Премия по биологии: Susanne Schutz за анализ вариаций мурлыканья, бормотанья, мяуканья, стонов, писка, шипения, воя, рычании и других способах общения между кошкой и человеком.
Премия за экологию: Лейла Сатари и ее коллеги за использование генетического анализа для выявления различных видов бактерий, обитающих в пачках выброшенной жевательной резинки, застрявшей на тротуарах в разных странах.
Премия по химии: Йорг Викер и его коллеги за химический анализ воздуха в кинотеатрах, чтобы проверить, достоверно ли запахи, создаваемые аудиторией, указывают на уровень насилия, секса, антисоциального поведения, употребления наркотиков и ненормативной лексики в фильме, который зрители испытывают.
Премия в области экономики: Павлу Блаватскому за открытие того, что ожирение политиков страны может быть хорошим индикатором коррупции в этой стране.
Премия в области медицины: Олчай Джем Булут и его коллеги за демонстрацию того, что сексуальный оргазм может быть столь же эффективным, как и противоотечные лекарства, для улучшения носового дыхания.
Приз мира: Итан Бесерис и его коллеги за проверку гипотезы о том, что люди вырастили бороды, чтобы защитить себя от ударов по лицу.
Приз по физике: Алессандро Корбетта и его коллеги за проведение экспериментов с целью выяснить, почему пешеходы не сталкиваются постоянно с другими пешеходами.
Приз кинетики: Хисаси Мураками и его коллеги за проведение экспериментов с целью выяснить, почему пешеходы иногда сталкиваются с другими пешеходами.
Премия по энтомологии: Джон Малреннан-младший и его коллеги за исследование «Новый метод борьбы с тараканами на подводных лодках».
Приз за транспортировку: Робин Рэдклифф и его коллеги за экспериментальное определение, безопаснее ли перевозить летающего носорога вверх ногами.
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Метки: конкурсы премии удивительное
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