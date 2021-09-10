Шнобелевская премия 2021

Эксперимент, в ходе которого носороги подвешивались вверх ногами, чтобы посмотреть, какое влияние это оказывает на животных, был удостоен одной из Шнобелевских премий этого года.







Среди других получателей были команды, которые изучали бактерии в жевательной резинке, прилипшей к тротуарам, и способы борьбы с тараканами на подводных лодках.



Научно-юмористический журнал Annals of Improbable Research утверждает, что его Шнобелевская награда должна сначала заставить вас смеяться, а потом задуматься.



Полный список лауреатов Шнобелевской премии 2021 года:

Премия по биологии: Susanne Schutz за анализ вариаций мурлыканья, бормотанья, мяуканья, стонов, писка, шипения, воя, рычании и других способах общения между кошкой и человеком.



Премия за экологию: Лейла Сатари и ее коллеги за использование генетического анализа для выявления различных видов бактерий, обитающих в пачках выброшенной жевательной резинки, застрявшей на тротуарах в разных странах.



Премия по химии: Йорг Викер и его коллеги за химический анализ воздуха в кинотеатрах, чтобы проверить, достоверно ли запахи, создаваемые аудиторией, указывают на уровень насилия, секса, антисоциального поведения, употребления наркотиков и ненормативной лексики в фильме, который зрители испытывают.



Премия в области экономики: Павлу Блаватскому за открытие того, что ожирение политиков страны может быть хорошим индикатором коррупции в этой стране.



Премия в области медицины: Олчай Джем Булут и его коллеги за демонстрацию того, что сексуальный оргазм может быть столь же эффективным, как и противоотечные лекарства, для улучшения носового дыхания.



Приз мира: Итан Бесерис и его коллеги за проверку гипотезы о том, что люди вырастили бороды, чтобы защитить себя от ударов по лицу.



Приз по физике: Алессандро Корбетта и его коллеги за проведение экспериментов с целью выяснить, почему пешеходы не сталкиваются постоянно с другими пешеходами.



Приз кинетики: Хисаси Мураками и его коллеги за проведение экспериментов с целью выяснить, почему пешеходы иногда сталкиваются с другими пешеходами.



Премия по энтомологии: Джон Малреннан-младший и его коллеги за исследование «Новый метод борьбы с тараканами на подводных лодках».



Приз за транспортировку: Робин Рэдклифф и его коллеги за экспериментальное определение, безопаснее ли перевозить летающего носорога вверх ногами.