От сессии до сессии... Сравниваю жизнь советского студента и нынешнего

что было с этим делом в СССР, где согласно нынешним черным мифам, государство только и делало, что недоплачивало людям
В этом году мой младший ребенок закончил школу и поступил в ВУЗ. В связи с этим я поинтересовался у него размером стипендии и стоимостью обеда в студенческой столовой. Озвученные цифры меня поразили. Особенно, если их сравнить с тем, сколько стоил обед в студенческой столовой в мою бытность студентом в СССР и размером тогдашней стипендии.
И так, скромный обед из пюрешки и котлеты с напитком стоит у него 150 рублей. Это даже не обед, а полуобед, я бы сказал. Полный обед из трех блюд обойдется уже в 250-260 рублей. И это при стипендии в 1500 рублей в месяц. То есть стипендии хватит всего на 6 полноценных обедов из трех блюд или на 10 полуобедов в месяц.
А еще до института добраться нужно на общественном транспорте, проезд на котором обойдется в нашем городе в 24-26 рублей в зависимости от вида транспорта и формы оплаты. То есть на туда-сюда нужно, как минимум, 50 рублей в день на транспорт. И так, за 6 учебных дней в неделю выйдет минимум 300 рублей или 1200-1400 рублей в месяц.
Вот и выходит, что нынешней стипендии в 1500 рублей студентам хватает только на общественный транспорт и то только частично, так как ездить приходится больше, чем 2 поездки в день. На еду уже не хватает совершено точно.
А теперь, что было с этим делом в СССР, где согласно нынешним черным мифам, государство только и делало, что недоплачивало людям. Я получал, как и большинство студентов классические 40 рублей стипендии. Плюс 10 рублей к ним можно было вроде за отличные оценки. А еще были т.н. целевики, поступавшие от предприятий и такие студенты получали, ЕМНИП, 70 рублей.
Но пусть будет 40 рублей. Обед из трех блюд в нашей столовой стоил 40 копеек, то есть при стипендии в 40 рублей можно было съесть в теории 100 обедов за месяц. В реальности же за обеды в учебные дни мы тратили от силы 10-12 рублей в месяц из 40.
Сколько тратили на транспорт? Билет на трамвай, на котором мы, как правило, ездили на учебу из общаги, стоил 3 копейки. С учетом туда-сюда это выходило 1,6 рубля в месяц.
Но мы даже столько не тратили, т.к. гораздо выгоднее было купить льготный студенческий проездной, который стоил, ЕМНИП, 70 копеек в месяц.
Итого, очень сильно округляя в большую сторону, советский студент на обеды и транспорт тратил самое большое 15 рублей в месяц из 40. То есть скромной стипендии в 40 рублей в принципе вполне хватало на удовлетворение базовых потребности.
Нынешней же стипендии не хватает даже на общественный транспорт. И я этому факту совершено не удивлен, т.к. давно понимаю суть нынешнего режима. Как не удивлен тому, как нынешняя власть, начиная с самых низов и заканчивая Путиным, усилено врет про нашу жизнь в СССР, всячески очерняя ее.
Источник:
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Стипендии обнулили еще при ЕБНе.
Ты 30 лет в летаргическом сне провел?
Аналогично проездной за 70 коп - не помню таких. Одиночный на трамвай стоил 2р.70к., общий тр/тл/авт - 4.75
Ещё автор забыл упомянуть бесплатные поездки в колхоз и 3 года распределения.
Прожить на стипуху 40 рэ, даже у кого была общага, было не реально. Так что либо помогали из дома, либо подрабатывали. Или и то и другое.
К тому же квартальный. Таких в конце Союза уже не было. Только месячные.
А для студентов и школьников были льготные цены. Покупалось через профком.
б) стоило очень дешево
в) стипендии все равно платили
(С) Высоцкий
Знаю, что такая точка зрения крайне непопулярна, что меня завалят минусами. Но уверен: если человек получает высшее образование, он ДОЛЖЕН сам его потом полностью оплатить, лишь в таком случае он будет думать: оно ему на самом деле надо или нет, он будет его ценить. Государство же должно обеспечить автоматическую возможность кредита, ну и отследить потом его возврат. А иначе налоги парикмахера Петра пойдут на оплату никому ненужного образования сына бизнесмена Василия, при том что в семье Петра дети в институт идти не собираются...
Вопрос о стипендии как стимуле для хорошей учебы можно обсуждать. Но если хочется иметь такой стимул - можно сокращать оплату для успевающих и повышать ее же для лодырей, а не платить в добавок к подарку в виде образования.
Это все, конечно, НЕ касается среднего образования которое обязаны получить абсолютно все.
Увы, сейчас с корочкой и средними знаниями на работу устроиться проще чем без корочки и с большим опытом. Не такая, конечно, задница, как в нулевых, когда шутки про уборщицу с высшим образованием были нифига не шутками, но и до идеала далеко.
Те люди, которые на самом деле заняты прогрессом, легко оплатят любые кредиты на образование! Но платящие за право учиться будут стараться взять максимум, взять то что им будет надо - а не просиживать годы. Образование - величайшая ценность, и относиться к нему надо именно как к ценности, а не как к валяющейся на улице тряпке. Вот тогда и зарплата у тех, кто получил это образование и работает на своем месте, будет достойная (включая учителей и не говоря о врачах). При этом специлаист-сантехник или парикмахер тоже будет получать столько, сколько он на самом деле заработал, не оплачивая посторонних бездельников. Но он при этом заплатит только за свое специальное образование, а не за теоретическую физику или какую-либо экономику (хотя сегодня он вполне может за счет остлаьных получить и эти знания).
Вы очень хорошо написали: "Это мышление в стеснённых финансовых обстоятельствах." 100%-я точность! Но дело в том что финансовые обстоятельства ВСЕГДА "стесненные", как у человека, так и у любого бизнеса, да и у государства тоже, и задача правильной организации - максимально эффективно их использовать, а не разбазаривать. "Нестесненными" финансы могут быть только у золотой молодежи, которся живет за счет богатых родителей, просто покрывающих вообще все расходы.
Хотя скажу честно: я вовсе не был особенно счастлив когда платил существенные суммы за высшее образование своих детей в колледже (а сам получил его в СССР бесплатно). Да и дети еще брали кредиты (особенно за вторую ступень). Но все мы прекрасно понимаем: за что мы платим и почему это нам выгодно.
"мы прекрасно понимаем: за что мы платим и почему это нам выгодно."
Позабыли, как в начале 90х вдруг резко стали никому не нужны ни инженеры, ни медики, ни учителя, ни прочие граждане с в/о, которым еще в конце 80х платили более, чем прилично, зато откуда-то возник спрос на юристов-экономистов-психологов и т.п. Которые, опять же, в конце 80х нахрен не нужны никому были в таких количествах.
А спустя 20 лет стало вновь как было - начали платить инженерам и Ко, зато свежевыпущенные юристы-экономисты массово пошли в Макдачку.
Вся рыночная экономика - это всегда такие вот качели. Так что, можете, конечно, утешать себя Вашим тезисом, но реальность - она несколько другая.
Кооперативы и т.п. в полный рост расцвели.
Это потом "эффективные менеджеры" начали трамваи и троллейбусы пилить. А на оставшийся ОТ и цены задрали, и интервалы движения увеличили.
Так что пришлось студенту на личный транспорт раскошеливаться. Чтобы на лекции успевать, а после лекций - еще и на работу вовремя приехать.
Ибо стипендии сейчас - см Тему топикстартера.
Брюки болгарские или тому подобные около 20-30 руб..Выбирайте))) А пиджаки тогда не любили. Куртки носили.
Виноват конечно Байден
The hare was left in the rain:
Biden is to blame for this again.))