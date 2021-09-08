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От сессии до сессии... Сравниваю жизнь советского студента и нынешнего

От сессии до сессии... Сравниваю жизнь советского студента и нынешнего (4 фото)

Автор:
08 сентября 2021 18:58
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   держава   образование   общество   стипендия   страна советов   студенты   
863
4

что было с этим делом в СССР, где согласно нынешним черным мифам, государство только и делало, что недоплачивало людям

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В этом году мой младший ребенок закончил школу и поступил в ВУЗ. В связи с этим я поинтересовался у него размером стипендии и стоимостью обеда в студенческой столовой. Озвученные цифры меня поразили. Особенно, если их сравнить с тем, сколько стоил обед в студенческой столовой в мою бытность студентом в СССР и размером тогдашней стипендии.

И так, скромный обед из пюрешки и котлеты с напитком стоит у него 150 рублей. Это даже не обед, а полуобед, я бы сказал. Полный обед из трех блюд обойдется уже в 250-260 рублей. И это при стипендии в 1500 рублей в месяц. То есть стипендии хватит всего на 6 полноценных обедов из трех блюд или на 10 полуобедов в месяц.

А еще до института добраться нужно на общественном транспорте, проезд на котором обойдется в нашем городе в 24-26 рублей в зависимости от вида транспорта и формы оплаты. То есть на туда-сюда нужно, как минимум, 50 рублей в день на транспорт. И так, за 6 учебных дней в неделю выйдет минимум 300 рублей или 1200-1400 рублей в месяц.

Вот и выходит, что нынешней стипендии в 1500 рублей студентам хватает только на общественный транспорт и то только частично, так как ездить приходится больше, чем 2 поездки в день. На еду уже не хватает совершено точно.

А теперь, что было с этим делом в СССР, где согласно нынешним черным мифам, государство только и делало, что недоплачивало людям. Я получал, как и большинство студентов классические 40 рублей стипендии. Плюс 10 рублей к ним можно было вроде за отличные оценки. А еще были т.н. целевики, поступавшие от предприятий и такие студенты получали, ЕМНИП, 70 рублей.

Но пусть будет 40 рублей. Обед из трех блюд в нашей столовой стоил 40 копеек, то есть при стипендии в 40 рублей можно было съесть в теории 100 обедов за месяц. В реальности же за обеды в учебные дни мы тратили от силы 10-12 рублей в месяц из 40.

Сколько тратили на транспорт? Билет на трамвай, на котором мы, как правило, ездили на учебу из общаги, стоил 3 копейки. С учетом туда-сюда это выходило 1,6 рубля в месяц.

Но мы даже столько не тратили, т.к. гораздо выгоднее было купить льготный студенческий проездной, который стоил, ЕМНИП, 70 копеек в месяц.

Итого, очень сильно округляя в большую сторону, советский студент на обеды и транспорт тратил самое большое 15 рублей в месяц из 40. То есть скромной стипендии в 40 рублей в принципе вполне хватало на удовлетворение базовых потребности.

Нынешней же стипендии не хватает даже на общественный транспорт. И я этому факту совершено не удивлен, т.к. давно понимаю суть нынешнего режима. Как не удивлен тому, как нынешняя власть, начиная с самых низов и заканчивая Путиным, усилено врет про нашу жизнь в СССР, всячески очерняя ее.

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Метки: СССР   держава   образование   общество   стипендия   страна советов   студенты   
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34k
Гёз Уленшпигель 2 часа назад
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1k
Атомный Крот 46 минут назад
Автор, ау!

Стипендии обнулили еще при ЕБНе.

Ты 30 лет в летаргическом сне провел?
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5k
newegg 2 часа назад
Не было таких цен - 40 коп за обед. Плюс еда в студенческих столовках - ещё та гадость, сегодня к ней никто б не притронулся. Не зря советские столовые называли тошниловками.
Аналогично проездной за 70 коп - не помню таких. Одиночный на трамвай стоил 2р.70к., общий тр/тл/авт - 4.75
Ещё автор забыл упомянуть бесплатные поездки в колхоз и 3 года распределения.
Прожить на стипуху 40 рэ, даже у кого была общага, было не реально. Так что либо помогали из дома, либо подрабатывали. Или и то и другое.
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16
Alex 3 часа назад
Да всё автор правильно написал и правдиво.Остаётся добавить, что во времена страшного Сталина(о ужас) ,студент получал среднюю стипуху позволяющую жить и без родительской квартиры и без подроботак(сразу после войны).Тупо стипендия-и всё.Цифр не помню,но отец с удовольствием вспоминал что в Томске!!!!!! стояли бочки с сухим!!!!!красным вином и они любили засадить после учёбы по стаканчику.-вообщем не голодали.Подрабатывали где -кто мог конечно,но он жил и учился без всякой родительской помощи-7 детей было в семье.А та туфта,что де образование должно быть платным....чтоб его ценить,ну чё тут баранов комментировать...ну есть у нас платное...Днерогэсов нету с Магнитками ,да и то что осталось вроде хвастующего Рогозмна ,который,млять,сумел запустить и пристыковать блок к МКС построенный ещё при СССР и на СССР-ой ракете....Всё это и свидетельствует именно о полезности платного....да что там говорить...плати бабло и никто тебя не погонет с института-здал ты,умеешь ли ты-всем пох.Так что иди в опу дорогой товарищ со своими тупыми идеями о полезности платки-дебилов и так полно.
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−4
VasyaN 3 часа назад
Очередное "раньше трава зеленей, хер лучше стоял и бабы были красивые"
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11k
Bill 3 часа назад
"А потом про этот случай нам наврут по Би-Би-Си".
(С) Высоцкий
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2k
ДК 4 часа назад
Замнем детали о том, что полный обед из 3х блюд стоил 40 копеек. Как и о проездном за 70 копеек. Таких цен я не видел. Но это не принципиально. Принципиален другой вопрос: а КТО платил за обучение студента, и почему студенту за то, что он учится, должны еще давать стипендию? Какой процент студентов, проучившись сколько-там лет, потом никогда не будут этим пользоваться? А деньги за их учебу и стипендии заплатили все остальные граждане, они не из воздуха возникли! При чем многие этот "налог" просто платят, но их дети в институты никогда не попадут. Нет, ну конечно - здорово когда все бесплатно, да еще и деньги дают. Только вот и ценность у бесплатного часто минимальна...
Знаю, что такая точка зрения крайне непопулярна, что меня завалят минусами. Но уверен: если человек получает высшее образование, он ДОЛЖЕН сам его потом полностью оплатить, лишь в таком случае он будет думать: оно ему на самом деле надо или нет, он будет его ценить. Государство же должно обеспечить автоматическую возможность кредита, ну и отследить потом его возврат. А иначе налоги парикмахера Петра пойдут на оплату никому ненужного образования сына бизнесмена Василия, при том что в семье Петра дети в институт идти не собираются...
Вопрос о стипендии как стимуле для хорошей учебы можно обсуждать. Но если хочется иметь такой стимул - можно сокращать оплату для успевающих и повышать ее же для лодырей, а не платить в добавок к подарку в виде образования.
Это все, конечно, НЕ касается среднего образования которое обязаны получить абсолютно все.
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6k
klop 4 часа назад
Что бы советский студент приезжал к учебному заведению на своём авто о таком и мечтать невозможно было, сейчас смотришь такой автопарк стоит... ещё попробуй найди куда припарковаться.
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28k
Растрелли В.В. 4 часа назад
А заплатить за обучение, как все, не хочешь? А, автор?
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3k
Sunny11 4 часа назад
Из статьи афтара следует, что студенту не нужны ни тетради, ни ручки, ни книги, ни одежда, ни зубная паста, ни обувь. Он только и делает, что ездит и жрёт. На этом его базовые потребности заканчиваются.
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1k
Тамара Коршунова 4 часа назад
За окошком дождь и град - это Путин виноват.
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