От сессии до сессии... Сравниваю жизнь советского студента и нынешнего

В этом году мой младший ребенок закончил школу и поступил в ВУЗ. В связи с этим я поинтересовался у него размером стипендии и стоимостью обеда в студенческой столовой. Озвученные цифры меня поразили. Особенно, если их сравнить с тем, сколько стоил обед в студенческой столовой в мою бытность студентом в СССР и размером тогдашней стипендии.

И так, скромный обед из пюрешки и котлеты с напитком стоит у него 150 рублей. Это даже не обед, а полуобед, я бы сказал. Полный обед из трех блюд обойдется уже в 250-260 рублей. И это при стипендии в 1500 рублей в месяц. То есть стипендии хватит всего на 6 полноценных обедов из трех блюд или на 10 полуобедов в месяц.



А еще до института добраться нужно на общественном транспорте, проезд на котором обойдется в нашем городе в 24-26 рублей в зависимости от вида транспорта и формы оплаты. То есть на туда-сюда нужно, как минимум, 50 рублей в день на транспорт. И так, за 6 учебных дней в неделю выйдет минимум 300 рублей или 1200-1400 рублей в месяц.



Вот и выходит, что нынешней стипендии в 1500 рублей студентам хватает только на общественный транспорт и то только частично, так как ездить приходится больше, чем 2 поездки в день. На еду уже не хватает совершено точно.



А теперь, что было с этим делом в СССР, где согласно нынешним черным мифам, государство только и делало, что недоплачивало людям. Я получал, как и большинство студентов классические 40 рублей стипендии. Плюс 10 рублей к ним можно было вроде за отличные оценки. А еще были т.н. целевики, поступавшие от предприятий и такие студенты получали, ЕМНИП, 70 рублей.



Но пусть будет 40 рублей. Обед из трех блюд в нашей столовой стоил 40 копеек, то есть при стипендии в 40 рублей можно было съесть в теории 100 обедов за месяц. В реальности же за обеды в учебные дни мы тратили от силы 10-12 рублей в месяц из 40.