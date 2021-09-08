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Тест по географии России, Украины и Беларуси

Тест по географии России, Украины и Беларуси

Автор:
08 сентября 2021 10:08
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Россия   Тесты   Украина   беларусь   географические тесты   тест   
1149
1
В этом тесте придётся вспомнить административное деление России, Украины и Беларуси. Тест рассчитан на тех, кто прекрасно ориентируется в регионах стран бывшего СССР.
Начнём с России. Какой регион выделен на карте?
1/8Начнём с России. Какой регион выделен на карте?
Один из западных регионов страны. Какой?
2/8Один из западных регионов страны. Какой?
А теперь Украина. Какая область выделена на карте?
3/8А теперь Украина. Какая область выделена на карте?
Ещё одна область Украины. Какая?
4/8Ещё одна область Украины. Какая?
А теперь обратно в Россию. Что это за регион?
5/8А теперь обратно в Россию. Что это за регион?
Что это за регион в России?
6/8Что это за регион в России?
А теперь Беларусь. Угадаете область?
7/8А теперь Беларусь. Угадаете область?
Последний вопрос. Что за область?
8/8Последний вопрос. Что за область?

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Метки: Россия   Тесты   Украина   беларусь   географические тесты   тест   
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4  комментария
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239k
Николай Николаенко 38 минут назад
Какая область выделена на карте? А она выделена вообще?
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9k
kaboza 7 минут назад
автор нашел старую контурную карту? нарисованную на 286-м в пэйнте на винде 3.1?
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4k
VL 19 минут назад
аффтар мутило
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38k
dima423 Полчаса назад
бредовенький тест конечно...
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