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В этом тесте придётся вспомнить административное деление России, Украины и Беларуси. Тест рассчитан на тех, кто прекрасно ориентируется в регионах стран бывшего СССР.
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