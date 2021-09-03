Этот актёр является настоящей звездой советского кинематографа. Творчеству Евгения Леонова можно посвятить несколько книг. Но этот тест немного не про это. Насколько вы внимательно смотрели фильмы с этим актёром? Тест по творчеству одного из самых любимых и добрых актёров СССР.

Кинотест по творчеству Евгения Леонова 0