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Кинотест по творчеству Евгения Леонова

Кинотест по творчеству Евгения Леонова

Автор:
03 сентября 2021 10:58
Сообщество : Кино
Метки: Евгений Леонов   Тесты   кинотесты   тест   тесты по советским актёрам   тесты по фильмам   
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Этот актёр является настоящей звездой советского кинематографа. Творчеству Евгения Леонова можно посвятить несколько книг. Но этот тест немного не про это. Насколько вы внимательно смотрели фильмы с этим актёром? Тест по творчеству одного из самых любимых и добрых актёров СССР.
В 1988 году на экраны вышла лента "Убить дракона". Кого сыграл Евгений Леонов в этом фильме?
В 1988 году на экраны вышла лента "Убить дракона". Кого сыграл Евгений Леонов в этом фильме?
Генриха
Бургомистра
Дракона
Ланцелота
Фридрихсена

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Из какого фильма этот кадр?
Из какого фильма этот кадр?
"Кин-дза-дза!"
"За спичками"
"Афоня"
В 1972 году вышла картина "Гонщики". Две главные роли исполнили Евгений Леонов и Олег Янковский. Какого персонажа сыграл Евгений Леонов?
В 1972 году вышла картина "Гонщики". Две главные роли исполнили Евгений Леонов и Олег Янковский. Какого персонажа сыграл Евгений Леонов?
Иван Михайлович Кукушкин
Николай Николаевич Сергачёв

Источник:

В 1948 году на экраны вышла короткометражка. С этой короткометражки и начался большой путь Евгения Леонова. Как называлась картина?
В 1948 году на экраны вышла короткометражка. С этой короткометражки и начался большой путь Евгения Леонова. Как называлась картина?
"Карандаш на льду"
"Секрет молодости"
"Произведение искусства"

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Сможете ли вспомнить последнюю роль актёра?
Сможете ли вспомнить последнюю роль актёра?
"Сыскное бюро «Феликс»"
"Поминальная молитва"
"Американский дедушка"

Источник:

Из какого фильма этот кадр?
Из какого фильма этот кадр?
"Осенний марафон"
"О бедном гусаре замолвите слово"
"Длинное, длинное дело"
В 1977 году на экраны вышел фильм, в котором Евгений Леонов сыграл фронтовика Ивана Сергеевича Волохова. Что это за фильм?
В 1977 году на экраны вышел фильм, в котором Евгений Леонов сыграл фронтовика Ивана Сергеевича Волохова. Что это за фильм?
"Мимино"
"Паспорт"
"Под каменным небом"

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Назовите "стоматологический фильм", в котором сыграл Евгений Леонов
Назовите "стоматологический фильм", в котором сыграл Евгений Леонов
"Тридцать"
"Тридцать два"
"Тридцать три"

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Метки: Евгений Леонов   Тесты   кинотесты   тест   тесты по советским актёрам   тесты по фильмам   
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2  комментария
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Cornho 50 минут назад
Всё ответил верно, кроме фильма 1948 года, не смотрел.
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Lexx Cocles Полчаса назад
7/8. Последняя роль - я думал, что в кино Американский Дедушка, оказалось в театре.
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