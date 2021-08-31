20 эксцентричных девушек, которые вызвали недоумение окружающих

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Даже самые спокойные, и уравновешенные девушки могут делать вещи, которые лишают всех дара речи. Например, они запросто загрузят строительные материалы в бикини или отдохнут в турбине самолета. И это даже не самые безумные поступки, на которые способны представительницы прекрасного пола. В этом посте вы увидите, что они могут натворить ещё этакого!
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А чего такого? Зимой очень даже хорошо загар ложится ... И дольше держится. Спросите любого рыбака, который ходит на зимнюю рыбалку регулярно.