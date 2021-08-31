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Казахский «Союз ветеранов» пообещал «положить в степи» депутатов российской Госдумы

Казахский «Союз ветеранов» пообещал «положить в степи» депутатов российской Госдумы (3 фото + 1 видео)

Автор:
31 августа 2021 16:55
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Угрозы   видеообращение   депутаты   казахстан   национализм   офицеры россии   политика   
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Уничтожить они пообещали и «Офицеров России», которые пожаловались президенту Казахстана на ущемление русскоязычного населения страны.

Лидеры незарегистрированной казахской организации «Ел Тірегі» Нуржан Альтаев и Мурат Мухамеджанов записали видеообращение, в котором пригрозили смертью нескольким депутатам «Госдумы» и членам общественного движения «Офицеры России».


Причина этого обращения кроется в недавних скандалах, связанных с казахстанскими «языковыми патрулями». После публикации видео с извинениями русской женщины перед казахскими националистами, многие российские депутаты и общественники выразили не только глубокую обеспокоенность, но и использовали рычаги давления на власти Казахстана. После чего организатор «языковых патрулей» Куат Ахметов сбежал в Грузию, а националистические рейды по общественным заведениям прекратились.

Но выйти на «тропу войны» Нуржана Альтаева и Мурата Мухамеджанова вынудили слова некоторых российских чиновников, которые на фоне скандала говорили о исконно российской территориях, занимаемых современным Казахстаном.


В связи с этим зампредседатель партии и председатель Республиканского общественного объединения «Союз ветеранов» (участников боевых действий на таджико-афганской границе и военных конфликтов) сказал следующее:


«Я обращаюсь к депутатам Государственной думы Российской Федерации - Жириновскому, Шперову, Никонову, Федорову и всем другим негодяям, которые думают о захвате Казахстана. Если вы придете к нам сюда с оружием, с грязными намерениями, я предупреждаю - два метра ширины, два метра глубины вам найдется на нашей казахской земле. Лично я обещаю, что эти люди будут уничтожены, кто сюда придет»

В свою очередь, Нуржан Альтаев обратился к организации «Офицеры России», председатель президиума которой Сергей Липовой обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой защитить русскоязычное население страны и выразил «готовность прибыть в Казахстан с делегацией героев Советского Союза и Героев России с официальным визитом для проведения мероприятий в рамках общественной дипломатии».


«Недавно тут некоторые клоуны из Российской Федерации, называющие себя «Русские офицеры», заявили о том, что в Казахстане ущемляются права русскоязычного населения и что они готовы приехать в Казахстан для того, чтобы якобы навести здесь порядок. Хочу сказать этим клоунам - приезжайте... и мы вас здесь достойно встретим. У нас степь широкая в Казахстане, место положить найдется, - заявил в ролике Альтаев.

«Офицеры России» уже отреагировали на видеообращение и не придали ему особого значения, назвав авторов ролика «психически неуравновешенными».


«Люди со странной психикой на уровне психиатрии не прочитали наше обращение и побежали пиариться. Ну выглядят они достаточно глупо. Понятно, почему казахские власти не регистрируют эту партию. Если  у этой партии психически неуравновешенные лидеры, то какая это партия? Но наша задача не поддаваться на провокации и не реагировать на глупые высказывания. А  вот как будут реагировать казахские власти, это уже вопрос к ним», - прокомментировали в организации свое отношение к нападкам казахов.

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Метки: Угрозы   видеообращение   депутаты   казахстан   национализм   офицеры россии   политика   
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56k
pynh Час назад
Вожак справа?
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17k
KOSTELLO 2 минуты назад
Если вы придете к нам сюда с оружием, с грязными намерениями, я предупреждаю - два метра ширины, два метра глубины вам найдется на нашей казахской земле.

[мат], не мешки ворочать
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2k
a_komolow 4 минуты назад
Говно собачье это, а не офицеры!
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848
Электрик 6 минут назад

Казахский «Союз ветеранов» пообещал «положить в степи» депутатов российской Госдумы
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6k
SR 9 минут назад
Да... Толпа степных воришек баранов возомнила себя "Великим Казахским Народом".
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874
курильщик 11 минут назад
Ребятки просто решили попиариться, сегодня много кто так делает к сожалению.
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5k
Pashuta 17 минут назад
Да не ведитесь на это недоразумение...
Вам элементарно дерьмо на вентилятор накидывают...
Кто то реально пытается раскачать отношения между Россией и Казахстаном. На самом деле вопросы межнациональных отношений в Казахстане всегда на чётком контроле у руководства республики. Казахстан - многонациональная страна, а отношения в таких статьях акцентируют именно на русских и казахах... почему не на белорусах, украинцах, молдаванах, или немцах?? Почему не на узбеках или дунганах, или уйгурах??? Или турках или поляках??
Ну а некоторым вот из последних новостей...
Организатор казахских «языковых патрулей» и националистических акций Til Maydani («Волна языка») Куат Ахметов сбежал в Грузию, опасаясь ареста по статье о разжигании межнациональной розни.
Выводы делайте сами....
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7k
vitenok 19 минут назад
Да, у нас тут такие кадры, а вы что думали? Герои, не побоюсь даже сравнения - киборги2.0!
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468
cvintus_1 20 минут назад
Лишь языками чесать, ради чего... я даже не могу понять чего. Ну ведь были же нормальные люди, что произошло то? Зависть, хайп, что? Казахи, вас в Астраханской области полным полно, вас там кто то ущемляет? Мир перевернулся
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28k
Антон 23 минуты назад
Всех касается. Следи за собой, суди потом:
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556
Ибрагим Прутков 23 минуты назад
Что нам с казахами делить?
Нацисты были, есть и будут. Их главное не поощрять
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20k
Добрый Алабай Полчаса назад
Ну вот, ещё одних "кормильцев" прорвало.
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28k
Snork Snorkoff Полчаса назад
Может вентиль чуток прижать? Тем более вон авария на ВПУ КТК под Новороссийском случилась. Глядишь, таки власти Казахстана и обратят внимание, на "неуравновешенную партию" степь-то широкая..
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3k
Иван Полчаса назад
Пусть он ещё на Украину съездит, для обмена опытом.
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−2
Георгий 36 минут назад
А вот и узкие подтянулись теперь Русские и их обижают , я думал мы только негров заднеприводных и не любителей сала щемим , а да ещё один клоун уехал за шуточки. Сами патрули устраивают в казахие своей на знание языка в наших девушек кидают калькуляторы ) а теперь обиделись )
Просто отвалите с нашей родины всем аулом, отстаньте от нас и нашей страны живите у себя и работайте там и девок своих мацайте и решайте кого где прикопать только от нас подальше.
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26
Максим Максимов 39 минут назад
эти ЧУРКОБЕСЫ храбрые, пока стоЯт толпой. Как только в поединке ОДИН-НА-ОДИН этого чурку укладывают "полежать отдохнуть", то сразу ОТКУДА-ТО появляются слёзы, сопли и причитания "мамой клянусь - не хотел"
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26
Максим Максимов Азиз Ниязов 3 минуты назад
грешно, над такими деревяшками, как ты , смеяться. Тебя Аллах и так ОБИДЕЛ.
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15k
ЦСКА 39 минут назад
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49
Nane First NameLast 50 минут назад
Казахи просыпаются. Молодцы. Надоело терпеть хотелки Кремля?
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63k
Доктор Джонс 51 минуту назад
Ты смотри, как Аблязов лодку раскачал...
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16k
Serg2001 57 минут назад
Согласен с тем, что ключевой вопрос, это как будут реагировать казахские власти. Нужно сразу же этим разжигателям давать укорот. Нацистов и бандеровцев тоже поначалу всерьез никто не воспринимал. Больные на голову, что с них взять. А потом вся Германия зиговать начала...
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1k
Ratibor 59 минут назад
Какой то шапито и говносрач....

Одно хотелось бы уточнить, степи то может и широкие, только вот все остальное что не степи и не Казахстан вовсе, и не так давно даже в его состав не входило, это так называемый "северный Казахстан" там степей то отродясь не было, видимо потому что это не территория Казахстана вовсе по хорошему говоря...
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