Казахский «Союз ветеранов» пообещал «положить в степи» депутатов российской Госдумы

Уничтожить они пообещали и «Офицеров России», которые пожаловались президенту Казахстана на ущемление русскоязычного населения страны.
Лидеры незарегистрированной казахской организации «Ел Тірегі» Нуржан Альтаев и Мурат Мухамеджанов записали видеообращение, в котором пригрозили смертью нескольким депутатам «Госдумы» и членам общественного движения «Офицеры России».
Причина этого обращения кроется в недавних скандалах, связанных с казахстанскими «языковыми патрулями». После публикации видео с извинениями русской женщины перед казахскими националистами, многие российские депутаты и общественники выразили не только глубокую обеспокоенность, но и использовали рычаги давления на власти Казахстана. После чего организатор «языковых патрулей» Куат Ахметов сбежал в Грузию, а националистические рейды по общественным заведениям прекратились.
Но выйти на «тропу войны» Нуржана Альтаева и Мурата Мухамеджанова вынудили слова некоторых российских чиновников, которые на фоне скандала говорили о исконно российской территориях, занимаемых современным Казахстаном.
В связи с этим зампредседатель партии и председатель Республиканского общественного объединения «Союз ветеранов» (участников боевых действий на таджико-афганской границе и военных конфликтов) сказал следующее:
«Я обращаюсь к депутатам Государственной думы Российской Федерации - Жириновскому, Шперову, Никонову, Федорову и всем другим негодяям, которые думают о захвате Казахстана. Если вы придете к нам сюда с оружием, с грязными намерениями, я предупреждаю - два метра ширины, два метра глубины вам найдется на нашей казахской земле. Лично я обещаю, что эти люди будут уничтожены, кто сюда придет»
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В свою очередь, Нуржан Альтаев обратился к организации «Офицеры России», председатель президиума которой Сергей Липовой обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой защитить русскоязычное население страны и выразил «готовность прибыть в Казахстан с делегацией героев Советского Союза и Героев России с официальным визитом для проведения мероприятий в рамках общественной дипломатии».
«Недавно тут некоторые клоуны из Российской Федерации, называющие себя «Русские офицеры», заявили о том, что в Казахстане ущемляются права русскоязычного населения и что они готовы приехать в Казахстан для того, чтобы якобы навести здесь порядок. Хочу сказать этим клоунам - приезжайте... и мы вас здесь достойно встретим. У нас степь широкая в Казахстане, место положить найдется!», - заявил в ролике Альтаев.
«Офицеры России» уже отреагировали на видеообращение и не придали ему особого значения, назвав авторов ролика «психически неуравновешенными».
«Люди со странной психикой на уровне психиатрии не прочитали наше обращение и побежали пиариться. Ну выглядят они достаточно глупо. Понятно, почему казахские власти не регистрируют эту партию. Если у этой партии психически неуравновешенные лидеры, то какая это партия? Но наша задача не поддаваться на провокации и не реагировать на глупые высказывания. А вот как будут реагировать казахские власти, это уже вопрос к ним», - прокомментировали в организации свое отношение к нападкам казахов.
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[мат], не мешки ворочать
Вам элементарно дерьмо на вентилятор накидывают...
Кто то реально пытается раскачать отношения между Россией и Казахстаном. На самом деле вопросы межнациональных отношений в Казахстане всегда на чётком контроле у руководства республики. Казахстан - многонациональная страна, а отношения в таких статьях акцентируют именно на русских и казахах... почему не на белорусах, украинцах, молдаванах, или немцах?? Почему не на узбеках или дунганах, или уйгурах??? Или турках или поляках??
Ну а некоторым вот из последних новостей...
Организатор казахских «языковых патрулей» и националистических акций Til Maydani («Волна языка») Куат Ахметов сбежал в Грузию, опасаясь ареста по статье о разжигании межнациональной розни.
Выводы делайте сами....
Нацисты были, есть и будут. Их главное не поощрять
Просто отвалите с нашей родины всем аулом, отстаньте от нас и нашей страны живите у себя и работайте там и девок своих мацайте и решайте кого где прикопать только от нас подальше.
Пожалуйста...
Одно хотелось бы уточнить, степи то может и широкие, только вот все остальное что не степи и не Казахстан вовсе, и не так давно даже в его состав не входило, это так называемый "северный Казахстан" там степей то отродясь не было, видимо потому что это не территория Казахстана вовсе по хорошему говоря...