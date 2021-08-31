Казахский «Союз ветеранов» пообещал «положить в степи» депутатов российской Госдумы

Но выйти на «тропу войны» Нуржана Альтаева и Мурата Мухамеджанова вынудили слова некоторых российских чиновников, которые на фоне скандала говорили о исконно российской территориях, занимаемых современным Казахстаном.





В связи с этим зампредседатель партии и председатель Республиканского общественного объединения «Союз ветеранов» (участников боевых действий на таджико-афганской границе и военных конфликтов) сказал следующее:





«Я обращаюсь к депутатам Государственной думы Российской Федерации - Жириновскому, Шперову, Никонову, Федорову и всем другим негодяям, которые думают о захвате Казахстана. Если вы придете к нам сюда с оружием, с грязными намерениями, я предупреждаю - два метра ширины, два метра глубины вам найдется на нашей казахской земле. Лично я обещаю, что эти люди будут уничтожены, кто сюда придет»