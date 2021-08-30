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35 редких и интересных вещей с просторов интернета

35 редких и интересных вещей с просторов интернета (36 фото)

Автор:
30 августа 2021 06:04
Метки: вещи   интересное   интернет   
639
36

Если есть проблема, найдется решение. Человечество изобрело массу инструментов для самых разных задач, но если обычную отвертку или молоток мы видим и пользуемся каждый день, познакомиться с самыми необычными приспособлениями можно только на картинках в интернете.


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Метки: вещи   интересное   интернет   
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5k
★Lucifer★ 52 минуты назад
Одни и те же картинки.
В одинаковых постах.
Вам не надоело???
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