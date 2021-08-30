35 редких и интересных вещей с просторов интернета

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Если есть проблема, найдется решение. Человечество изобрело массу инструментов для самых разных задач, но если обычную отвертку или молоток мы видим и пользуемся каждый день, познакомиться с самыми необычными приспособлениями можно только на картинках в интернете.
Сасумата – древковое оружие из феодальной Японии, которое сейчас используют полицейские для усмирения преступников
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Перегородки, используемые в водовозах, чтобы во время поездки вода не плескалась из стороны в сторону
Нож для масла с титановым покрытием и внутренними тепловыми трубками из медного сплава. Он нагревается, когда вы держите его в руке, поэтому масло легче намазывать
Специальные шины, используемые в условиях экстремальных температур на сталелитейных заводах
Контейнер с жидким азотом, используемый для транспортировки криоконсервированных продуктов (стволовые клетки, вакцины) при ‑150°
Беспроводной шуруповерт/дрель, используемый космонавтами для ремонта Международной космической станции
Стенограф – устройство, на котором судебные репортеры набирают все, что говорится в ходе процесса
Детские тренировочные ножницы со специальными отверстиями. Лишние дырочки нужны, чтобы взрослый мог помочь ребенку
Инструмент, используемый для выравнивания соломенной кровли. В Голландии его называют «Драйфоборд»
Единственный инструмент, который можно использовать для снятия корпуса масляного фильтра на Lamborghini Gallardo
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Метки: вещи интересное интернет
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