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Таганрог. Лето,Чехов, море

Таганрог. Лето,Чехов, море (51 фото)

Автор:
29 августа 2021 15:56
Сообщество : Авторские посты
Метки: Чехов   море   музеи   таганрог   
663
51

Таганрог. Время посещения август 2021года. Фото мои.

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Метки: Чехов   море   музеи   таганрог   
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11  комментариев
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1k
wwertuozz 3 часа назад
неделю назад был там, какой на хрен ухоженный, аброзии по пояс, пыльный грязный,такое ощущение будто в 90е попал. может возле администрации и в парке чисто, но вдоль главный улиц уныло очень.
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15k
жорик 43 минуты назад
в прошлом году был там, тоже погулял по памятным историческим местам. в целом неплохой и спокойный город, но от моря там одно название, вонючая лужа, метров триста от берега и всё по пояс
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4k
Бу Час назад
Спасибо
Отличный пост
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8k
Barachek_Obachek 2 часа назад
Море там не очень. Цвет воды даже не морской
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326
Александр 4 часа назад
Фотки похожи на то ,что я видел примерно 35 лет назад ,да и Бердянск был бы такой же , прикольные эти портовые города .
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47k
Albert GER 4 часа назад
Таганрог это где? Сейчас Россия или Украина?
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