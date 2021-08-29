Таганрог. Лето,Чехов, море

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Таганрог. Время посещения август 2021года. Фото мои.
"Почему Таганрог?"-часто задавали вопрос знакомые. "Ведь там же пыльно, грязно, уныло и вообще алкаши как Светлаков в трениках на диване". Все оказалось как раз наоборот.
Таганрог -красивый зеленый ухоженный портовый город, где основной частный сектор -дома из красного кирпича, чистые улицы, доброжелательные, хорошие прекрасные местные жители. Много интересных достопримечательностей. Доступные хорошие пляжи, ввиду того что не Сочи- народу не так уж и много. Теплое "детское" море. С детьми отдыхать -очень удобное хорошее место. То что изобразили в "Раше"-скорее похоже на моногород в Свердловской области.
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Хотя Таганрог -промышленный город, этого гуляя по вечерним улочкам, не ощущаешь. В это время вода в море очень теплая. Цены ниже чем в "нерезиновой". ... И да...она все таки лопнула....
Не охвачены постом, обзоры таких интересных мест как Беглицкая коса, кафе Фрекен-Бок(тут если сравнивать с арт-кафе в Коломне, то выбор явно не в пользу "Фрекен"), музеи, каменная лестница и т.д.
От гостиницы отказались- сняли через "Авито" квартиру, двухкомнатную с кондерами, и всем необходимым-1800 в сутки, три взрослых.
Проблемным оказалось посещение кафе и ресторанов. Они пустые. Все из-за указа губернатора, о обслуживании посетителей только с сертификатами и пцр тестами на коронавирус. Ни на веранде, только на вынос. Редкие посетители сидели в гордом одиночестве. Ни справки о прививке, ни справки о отводе ни действуют. Например, в Волгограде, посетителей кафе не кошмарят, и там полно посетителей, соответственно в масках.
Второй проблемой оказалось...перерытые улицы и без того узенькие ,под...трамвай!!! Скоро выборы и работа закипела!
Ресторан "Альбатрос", брали заказ на вынос. Качество приготовления и ассортимент впечатляют. В Москве за подобный набор(окрошка, пельмени с щукой, салат, квас, лимонад) пришлось отдать бы раза в три-четыре дороже.
Еще одна особенность данной местности в это время(прибрежной полосы)- зеленые вежливые(нет не человечки) морские комары. Причем они не кусают, они просто любопытные, могут облепить всего с головы до ног- остерегайтесь тени под деревьями и кустами))).
Музей"Лавка Чеховых". Антон Павлович Чехов родился в г. Таганроге 17 января 1860 г. за год до крестьянской реформы.Дед и отец писателя, были крепостными у Черткова. Егор Михайлович Чех, дед писателя, способный и предприимчивый человек, выкупился на волю со всей семьей и занял должность управляющего имениями графа Платова на юге, в 60 верстах от Таганрога.
Отец Чехова, Павел Егорович, был, как и дед, волевым человеком, с крутым, деспотическим нравом. Он прошел суровую школу: крепостной, затем «мальчик», приказчик, Павел Егорович с трудом «выбился в люди» (как говорили в то время) и открыл в Таганроге лавочку, в ней он заставлял торговать и своих сыновей.
Гостиная, спальни, кухня, кабинеты расположены на втором этаже здания, сама лавка занимала первый этаж.
Однако Павел Егорович придавал большое значение образованию, что было в ту пору исключением в его среде, и приложил все усилия к тому, чтобы дети могли учиться. Сам он был одаренным человеком, играл на скрипке, рисовал, организовал церковный хор, к которому, привлек и своих сыновей.
Семья Чеховых была очень одарена. Старший брат Антона Павловича — Александр, и младший — Михаил, были беллетристами, рано умерший брат Николай был превосходным художником, Иван — выдающимся педагогом. Сестра, Мария Павловна — самый близкий друг писателя — художница. (В Ялте хранятся картины, портреты, написанные ею и Николаем).
Когда Антоше исполнилось семь лет, отец отдал его и Николая в частную школу к греку Вучине. Это был, как выяснилось позднее, невежда, авантюрист. Он вел занятия одновременно в пяти классах: ученики располагались в одной комнате на пяти скамейках. Главной мерой воздействия на учащихся в этой школе были розги. Через год, обнаружив, что сыновья ничего путного в школе не получили, Павел Егорович решил определить их в гимназию.
В Таганрогской гимназии А. П. Чехов провел 11 лет — с 1868 по 1879 г.; дважды (в III и V классах) он оставался на второй год. «Бальники» ученика младших классов Антона Чехова не блещут хорошими отметками, и это, повидимому, объясняется тяжелыми условиями его жизни в детстве: он не только был отвлечен от учебных занятий обязанностью сидеть в лавочке, петь в церковном хоре, обучаться сапожному мастерству в ремесленном училище, но оказывался порой на недели оторванным от гимназии, так как разорявшийся уже в эту пору отец не мог в сроки вносить плату за обучение.
В середине 70-х годов, когда была проведена железная дорога в Ростов, этот город сделался торговым центром. Таганрог потерял свое прежнее значение. Разорялись мелкие лавочники; разорился и Павел Егорович Чехов. Он принужден был бежать от долговой тюрьмы. К этому времени в Москве обосновались старшие братья Антона Павловича: Александр поступил в университет; Николай — в Училище живописи и ваяния. К ним переехал отец. Он определился конторщиком в амбар купца Гаврилова. В 1876 г. в Москву перебралась и мать с остальными детьми. В Таганроге остался один Антон оканчивать гимназический курс.
Три года (1876—1879), проведенные совершенно самостоятельно А. Чеховым в Таганроге, — очень интересный и значительный период в жизни будущего писателя. Антону приходилось не только заботиться о себе, но и помогать семье: он продавал оставшиеся вещи и посылал деньги родителям, давал частные уроки и обеспечивал, таким образом, себя. Гимназия, книги, театр, встречи с друзьями — вот круг интересов и предметы внимания А. Чехова в эти годы.
Что бы ясно представить себе расположение комнат в доме-музее, достаточно взглянуть на план эвакуации.
Непосредственно сама лавка и примерный ассортимент того времени. На столе, обернутые в синюю бумагу стоят "Сахарные головки", на переднем плане -резак, чем рубился кусковой сахар.
Тут же можно было и откушать . (- Официант! Литр водки, пожалуйста! - А кушать что-то будете? - А вот её, родимую, и будем кушать!)
В летнем кинотеатре идет трансляция мультфильмов. Люди приходят как и с маленькими детьми, молодые, так и более преклонного возраста.
Вообщем, образ Светлакова разговаривающего с телевизором, никак не сочетается с реальностью. Алкаши конечно есть, они есть везде, но здесь они тихо, мирно спят. На улицах, в парках мы их не увидели, как и не увидели пьющих и матерящихся маргиналов.
Авторский пост
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Отличный пост
Онем я знал две вещи - Макар пел
"и оба сошли гдето под таганрогом
среди бескрайних степей
и каждый пошел своей дорогой
а поезд пошел своей.."
и девочка у меня была в юности оттудова.
гхыкала так, шо даже на лойяльный казахстанский слух уши резало.
вот я и засомневался. думал это гдето на Запорожье или Николаев...
в степи короче.
сегодня это Украина вроде))
мне лень гуглить было.
надо моск так напрягать)