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Живописные маяки со всего мира

Живописные маяки со всего мира (30 фото)

Автор:
26 июля 2021 11:32
Метки: маяк   море   морские пейзажи   пейзаж   эстетика   
205
30
Первый маяк в истории человечества, скорее всего, был просто костром на берегу. С тех пор мы научились строить более сложные (и однозначно более эстетичные!) сооружения — недаром даже одним из чудес света древности был маяк. Таким образом, как цивилизация мы убили двух зайцев: с одной стороны, ваши посылки с алиэкспресса и бананы из ближайшего магазина точно не останутся где-то в море выброшенными на скалы. А другой стороны — это просто красиво.
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Метки: маяк   море   морские пейзажи   пейзаж   эстетика   
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