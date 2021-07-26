Живописные маяки со всего мира

Первый маяк в истории человечества, скорее всего, был просто костром на берегу. С тех пор мы научились строить более сложные (и однозначно более эстетичные!) сооружения — недаром даже одним из чудес света древности был маяк. Таким образом, как цивилизация мы убили двух зайцев: с одной стороны, ваши посылки с алиэкспресса и бананы из ближайшего магазина точно не останутся где-то в море выброшенными на скалы. А другой стороны — это просто красиво.

0 Источник: Лисмор, Шотландия. Построен в 1833, автоматизирован в 1965.

0 Источник: Маяк Рубьерг Кнуд, Дания. Построен в 1900, заброшен с 1968.

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0 Источник: Сан-Фелипе, Мексика

0 Источник: Местоположение следующих нескольких маяков неизвестно. Подсказывайте, если знаете!

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0 Источник: Неаполь

0 Источник: Вестерлихтторен, самый высокий маяк в Нидерландах. Впрочем, он не очень большой, высота — всего 50 метров. Действует с 1840 года.

0 Источник: он же

0 Источник: провинция Британская Колумбия, Канада

0 Источник: Маяк Святой Марии, историческая область Уитли-Бэй, Англия. Высота — 46 метров. Открыт в 1898, автоматизирован в 1982 году.

0 Источник: Маяк Фар-де-Кап-Грос, остров Майорка, Испания. Действует с 1842 года.

0 Источник: Франция

0 Источник: остров Форё. Готланд, Швеция

0 Источник: Родина отличного виски, полуостров Аднамерхан в Шотландии

0 Источник: Небольшой (всего 13 метров) маяк в Ист-Уск, Уэльс, Великобритания

0 Источник: Маяк на мысе Лонсдейл. Штат Виктория, Австралия. Открыт в 1902, автоматизирован в 1999 году. Высота — 21 метр.

0 Источник: Местоположение неизвестно

0 Источник: окрестности Венеции

0 Источник: Граница между Норвегией (слева) и Швецией

0 Источник: Нехожский маяк, Польша. Возведён в 1866. Рядом находится музей маяков — миниатюрный парк с моделями всех маяков Польши.

0 Источник: Греция

0 Источник: 82-метровый маяк острова Вьерж. Бретань, Франция. Самый высокий маяк в Европе и один из самых высоких в мире.

0 Источник: Танжер, Марокко

0 Источник: Гибралтар

0 Источник: Видевший Наполеона маяк Портоферрайо, остров Эльба, Италия. Сооружён в 1788 году на территории форта, построенного ещё в XVI веке.

0 Источник: Маяк Токаревского во Владивостоке

0 Источник: Вестерхевер, земля Шлезвиг-Гольштейн, Германия. Высота — 40 метров, открыт в 1908 году.