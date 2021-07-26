Живописные маяки со всего мира

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Первый маяк в истории человечества, скорее всего, был просто костром на берегу. С тех пор мы научились строить более сложные (и однозначно более эстетичные!) сооружения — недаром даже одним из чудес света древности был маяк. Таким образом, как цивилизация мы убили двух зайцев: с одной стороны, ваши посылки с алиэкспресса и бананы из ближайшего магазина точно не останутся где-то в море выброшенными на скалы. А другой стороны — это просто красиво.
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В 2019 году Рубьер Кнуд на 70 метров вглубь берега, чтобы не допустить его разрушения.
Вестерлихтторен, самый высокий маяк в Нидерландах. Впрочем, он не очень большой, высота — всего 50 метров. Действует с 1840 года.
Маяк Святой Марии, историческая область Уитли-Бэй, Англия. Высота — 46 метров. Открыт в 1898, автоматизирован в 1982 году.
Маяк на мысе Лонсдейл. Штат Виктория, Австралия. Открыт в 1902, автоматизирован в 1999 году. Высота — 21 метр.
Нехожский маяк, Польша. Возведён в 1866. Рядом находится музей маяков — миниатюрный парк с моделями всех маяков Польши.
82-метровый маяк острова Вьерж. Бретань, Франция. Самый высокий маяк в Европе и один из самых высоких в мире.
Видевший Наполеона маяк Портоферрайо, остров Эльба, Италия. Сооружён в 1788 году на территории форта, построенного ещё в XVI веке.
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Метки: маяк море морские пейзажи пейзаж эстетика
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