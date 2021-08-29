Почему библиотеку Ватикана так тщательно охраняют? Какие тайны там могут содержаться?

Подсчитано, что такими темпами, даже если предположить, что все исследователи будут заниматься с разными документами, на описание всех фондов Ватиканской библиотеки уйдёт 1250 лет. Ватикан явно не торопится раскрывать свои тайны. Похоже, папская курия сама толком не знает всего, что там хранится. Время от времени она делает публикации некоторых уникальных источников, найденных там, но они явно не претендуют на сенсацию.



Бывали попытки кражи из библиотеки Ватикана и отдельных вырванных страниц, и целых рукописей. Сейчас, кроме символической швейцарской гвардии, библиотека защищена всеми новейшими многоуровневыми автоматизированными средствами сигнализации.



Древняя Александрийская библиотека, книги тольтеков и рецепты графа Калиостро



Завеса секретности и тщательность охраны, естественно, порождают массу слухов о том, какие тайны могут так оберегаться в библиотеке Ватикана. Само её возникновение теряется во мгле веков. Официально она существует с 1475 года, но в тот год было только издано повеление Папы Сикста IV о приведении в порядок книжных коллекций Ватикана. Очевидно, что они собирались с давних времён, возможно, с самых первых веков христианства в Риме.