Почему библиотеку Ватикана так тщательно охраняют? Какие тайны там могут содержаться?

FISHKINET
Оптическая иллюзия с «несуществующим самым красивым цветом» (5 фото) Оптическая иллюзия с «несуществующим самым красивым цветом» (5 фото) Власти США обвинили Стивена Сигала в пособничестве крипто-мошенникам Власти США обвинили Стивена Сигала в пособничестве крипто-мошенникам Автор музыки к «Гладиатору» написал гимн для футбольного клуба «Краснодар» Автор музыки к «Гладиатору» написал гимн для футбольного клуба... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Награда нашла героя Награда нашла героя Удивительная история девочки, которая позировала для картины «Утро» Удивительная история девочки, которая позировала для картины «Утро» Кино - это вам не жизнь! И зрителей это бесит Кино - это вам не жизнь! И зрителей это бесит Хомяки и конкурс на самую нелепую смерть: в Твиттере поделились рассказами о домашних питомцах Хомяки и конкурс на самую нелепую смерть: в Твиттере поделились... "Девушка, включи кондиционер!": пассажирка бизнес-класса устроила скандал в самолете на рейсе в Сочи "Девушка, включи кондиционер!": пассажирка бизнес-класса устроила... Невероятное существо Пиросома: 15-ти метровая призрачная сосиска Невероятное существо Пиросома: 15-ти метровая призрачная сосиска 45 милейших фото из самого доброго уголка интернета 45 милейших фото из самого доброго уголка интернета Треугольные стеклянные бутылки Треугольные стеклянные бутылки Водителей предложили наказывать рублем за отсутствие глушителя и громкую музыку Водителей предложили наказывать рублем за отсутствие глушителя и... В Китае одномоментно снесли район недостроенных высоток В Китае одномоментно снесли район недостроенных высоток "Покупал не себе, но подошло толстой подруге": 30 отзывов, которые интереснее самого товара "Покупал не себе, но подошло толстой подруге": 30 отзывов, которые... Новогодняя сельская дискотека в конце 90-x Новогодняя сельская дискотека в конце 90-x Британия организовала спецрейс для эвакуации собак и&nbsp;кошек из&nbsp;Афганистана Британия организовала спецрейс для эвакуации собак и кошек... Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х Официант ударил туриста ножом за нелестный отзыв о стейке Официант ударил туриста ножом за нелестный отзыв о стейке
Почему библиотеку Ватикана так тщательно охраняют? Какие тайны там могут содержаться?

Почему библиотеку Ватикана так тщательно охраняют? Какие тайны там могут содержаться? (4 фото)

Автор:
29 августа 2021 00:24
Метки: ватикан   интересные факты   история   
348
4

Библиотека Ватикана – одна из крупнейших в мире. Общее количество хранящихся в ней объектов составляет свыше миллиона печатных изданий, 8000 инкунабул (первопечатных книг XV века), 70 000 древних и средневековых манускриптов, 200 000 карт и документов, 100 000 гравюр, множество произведений искусства. Общая протяжённость стеллажей библиотеки составляет 85 километров.

Огромный объём и ограниченность исследований

Папская курия очень строго отбирает исследователей, кому разрешает доступ к фондам библиотеки. Нужно отправить мотивированный запрос, что именно надеешься обнаружить в ней, а дирекция ещё решит, является ли исследователь достаточно благонадёжным для работы там, не собирается ли он нанести урон авторитету церкви. Со всего мира историки, археографы, лингвисты и другие специалисты шлют письма в Ватикан с целью добиться доступа к уникальным фондам, но разрешение получают ежегодно не более 5000 учёных. При этом на работу в библиотеку допускается не свыше 150 специалистов одновременно, остальным приходится ждать своей очереди.


×

Подсчитано, что такими темпами, даже если предположить, что все исследователи будут заниматься с разными документами, на описание всех фондов Ватиканской библиотеки уйдёт 1250 лет. Ватикан явно не торопится раскрывать свои тайны. Похоже, папская курия сама толком не знает всего, что там хранится. Время от времени она делает публикации некоторых уникальных источников, найденных там, но они явно не претендуют на сенсацию.

Бывали попытки кражи из библиотеки Ватикана и отдельных вырванных страниц, и целых рукописей. Сейчас, кроме символической швейцарской гвардии, библиотека защищена всеми новейшими многоуровневыми автоматизированными средствами сигнализации.

Древняя Александрийская библиотека, книги тольтеков и рецепты графа Калиостро

Завеса секретности и тщательность охраны, естественно, порождают массу слухов о том, какие тайны могут так оберегаться в библиотеке Ватикана. Само её возникновение теряется во мгле веков. Официально она существует с 1475 года, но в тот год было только издано повеление Папы Сикста IV о приведении в порядок книжных коллекций Ватикана. Очевидно, что они собирались с давних времён, возможно, с самых первых веков христианства в Риме.

Среди уникальных документов, которые считаются пока потерянными для человечества, учёные надеются рано или поздно обнаружить в Ватиканской библиотеке папирусы и пергаменты древней Александрийской библиотеки. Это была книжная сокровищница античного мира. В ней были собраны все сочинения авторов древней Греции, древнего Рима и древнего Ближнего Востока. Библиотеку основали египетские цари из македонской династии Птолемеев, возведшие собирание книг в ранг государственной политики. Сейчас большинство творений античности утрачено для нас, а то, что дошло – по большей части в пересказах отдельных древних авторов. Александрийская библиотека несколько раз горела, последний раз – во время захвата Египта арабами в VII веке, после чего уже не восстановилась. Предполагается, что в Рим могли быть в разное время перевезены копии или оригиналы многих единиц хранения Александрийской библиотеки.

Среди экзотических предположений о содержании Ватиканской библиотеки есть и такие, что там хранятся книги индейцев-тольтеков, якобы содержащие сведения о посещении Земли инопланетянами, волшебные алхимические рецепты омоложения от графа Калиостро и даже, что секретные архивы Ватикана хранят свидетельства настоящей истории человечества, сокрытой ныне от глаз публики. Так это или нет, вряд ли мы узнаем скоро.

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: ватикан   интересные факты   история   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
16
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Игорь 3 часа назад
Охраняют так тщательно чтоб никто не узнал - что ничего важного там нет на самом деле.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
24k
aolti 4 минуты назад
Интересно, хранятся ли в архиве НКВД/КГБ/ФСБ неизданные рукописи Льва Толстого? Или чертежи придуманного, но нереализованного паровоза братьев Черепановых?
Идиотизм? Ну да. А предполагать, что в недрах церковной библиотеки-архива содержатся знаменитые утраченные античные тексты типа "Пира мудрецов" разве не идиотизм?
Что такое папская библиотека? Это собрание документов, относящихся к деятельности церкви в общем, и каждого ее понтифика в отдельности. Там собраны сотни тысяч энциклик, бреве, булл, регистров, интердиктов и всевозможных постановлений. Там хранятся финансовые отчеты, и экономические расчеты. Там хранятся документы купли-продажи отдельной недвижимости и огромных земельных участков. Там хранятся документы залогов, налогов, частная и официальная переписка. Там хранятся статуты, кодексы и каноны деятельности христианских орденов и институтов. Там хранятся писанные права и обязанности.
Но я очень сомневаюсь, что там хранятся "книги" ацтеков или инков. Их нужно искать по частным библиотекам и коллекциям.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
_♛_ Час назад
при чем тут тайны? там каждая бумажка стоит хренову тучу денег!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Lynx Час назад
культ воровства, насилия, стяжательства - вот что охраняют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47k
Albert GER Час назад
там хранятся документы о выкопанном море.
но они договорились с Путиным еще в времена Римской Империи о неразглашении.
в общем - доки есть, но их нам не покажут. то шо происхождение Адама вскроется.
все вороги ольгинские. ненъку знищают москали кляты.
Папа Римский главный москаль)))

пс: я католик. если шо...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
parallax 2 часа назад
Надёжней оцифровать все книги и давать для просмотра только цифровые копии, тогда точно не будет вырванных станиц.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45k
doker 3 часа назад
Почему? Потому...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Оптическая иллюзия с «несуществующим самым красивым цветом» (5 фото) Оптическая иллюзия с «несуществующим самым красивым цветом» (5 фото) Любопытные факты о манэки-нэко - японском символе удачи Любопытные факты о манэки-нэко - японском символе удачи История "дикого" Питера, который был развлечением в королевском дворце История "дикого" Питера, который был развлечением в королевском дворце Сегодня я узнал: 30 интересных фактов для самых любознательных Сегодня я узнал: 30 интересных фактов для самых любознательных Исторические факты о Древнем Риме, которые очень похожие на ложь Исторические факты о Древнем Риме, которые очень похожие на ложь Известные в истории "бородатые женщины" Известные в истории "бородатые женщины"
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3853750



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Необычные актерские импровизации в "Место встречи изменить нельзя", которые вошли в фильм и стали его украшением
1
37
Необычные актерские импровизации в "Место встречи изменить нельзя", которые вошли в...
Юмор в стиле COVID-19, который помогает с улыбкой преодолевать сложности
2
109
Юмор в стиле COVID-19, который помогает с улыбкой преодолевать сложности
Набирающие популярность
И цены растут - и доходы падают
0
20
И цены растут - и доходы падают
Каким был по-настоящему красивый скутер: Terrot родом из пятидесятых
0
4
Каким был по-настоящему красивый скутер: Terrot родом из пятидесятых
Найден способ ускорить работу старых iPhone
Найден способ ускорить работу старых iPhone
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Так выглядит естественный отбор
7
20

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#картинки#прикол#СССР#аварии#кино#авто аварии#война
#Юмор#история#Россия#новости#Китай#сша#дтп#сарказм#автомобили#страна
#интересно#люди#подборка#ynews#приколы#фотографии#искусство#смешно#позитив#gif

На что жалуетесь?

Вернуться