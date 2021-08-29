Почему библиотеку Ватикана так тщательно охраняют? Какие тайны там могут содержаться?

Библиотека Ватикана – одна из крупнейших в мире. Общее количество хранящихся в ней объектов составляет свыше миллиона печатных изданий, 8000 инкунабул (первопечатных книг XV века), 70 000 древних и средневековых манускриптов, 200 000 карт и документов, 100 000 гравюр, множество произведений искусства. Общая протяжённость стеллажей библиотеки составляет 85 километров.
Огромный объём и ограниченность исследований
Папская курия очень строго отбирает исследователей, кому разрешает доступ к фондам библиотеки. Нужно отправить мотивированный запрос, что именно надеешься обнаружить в ней, а дирекция ещё решит, является ли исследователь достаточно благонадёжным для работы там, не собирается ли он нанести урон авторитету церкви. Со всего мира историки, археографы, лингвисты и другие специалисты шлют письма в Ватикан с целью добиться доступа к уникальным фондам, но разрешение получают ежегодно не более 5000 учёных. При этом на работу в библиотеку допускается не свыше 150 специалистов одновременно, остальным приходится ждать своей очереди.
Подсчитано, что такими темпами, даже если предположить, что все исследователи будут заниматься с разными документами, на описание всех фондов Ватиканской библиотеки уйдёт 1250 лет. Ватикан явно не торопится раскрывать свои тайны. Похоже, папская курия сама толком не знает всего, что там хранится. Время от времени она делает публикации некоторых уникальных источников, найденных там, но они явно не претендуют на сенсацию.
Бывали попытки кражи из библиотеки Ватикана и отдельных вырванных страниц, и целых рукописей. Сейчас, кроме символической швейцарской гвардии, библиотека защищена всеми новейшими многоуровневыми автоматизированными средствами сигнализации.
Древняя Александрийская библиотека, книги тольтеков и рецепты графа Калиостро
Завеса секретности и тщательность охраны, естественно, порождают массу слухов о том, какие тайны могут так оберегаться в библиотеке Ватикана. Само её возникновение теряется во мгле веков. Официально она существует с 1475 года, но в тот год было только издано повеление Папы Сикста IV о приведении в порядок книжных коллекций Ватикана. Очевидно, что они собирались с давних времён, возможно, с самых первых веков христианства в Риме.
Среди уникальных документов, которые считаются пока потерянными для человечества, учёные надеются рано или поздно обнаружить в Ватиканской библиотеке папирусы и пергаменты древней Александрийской библиотеки. Это была книжная сокровищница античного мира. В ней были собраны все сочинения авторов древней Греции, древнего Рима и древнего Ближнего Востока. Библиотеку основали египетские цари из македонской династии Птолемеев, возведшие собирание книг в ранг государственной политики. Сейчас большинство творений античности утрачено для нас, а то, что дошло – по большей части в пересказах отдельных древних авторов. Александрийская библиотека несколько раз горела, последний раз – во время захвата Египта арабами в VII веке, после чего уже не восстановилась. Предполагается, что в Рим могли быть в разное время перевезены копии или оригиналы многих единиц хранения Александрийской библиотеки.
Среди экзотических предположений о содержании Ватиканской библиотеки есть и такие, что там хранятся книги индейцев-тольтеков, якобы содержащие сведения о посещении Земли инопланетянами, волшебные алхимические рецепты омоложения от графа Калиостро и даже, что секретные архивы Ватикана хранят свидетельства настоящей истории человечества, сокрытой ныне от глаз публики. Так это или нет, вряд ли мы узнаем скоро.
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Идиотизм? Ну да. А предполагать, что в недрах церковной библиотеки-архива содержатся знаменитые утраченные античные тексты типа "Пира мудрецов" разве не идиотизм?
Что такое папская библиотека? Это собрание документов, относящихся к деятельности церкви в общем, и каждого ее понтифика в отдельности. Там собраны сотни тысяч энциклик, бреве, булл, регистров, интердиктов и всевозможных постановлений. Там хранятся финансовые отчеты, и экономические расчеты. Там хранятся документы купли-продажи отдельной недвижимости и огромных земельных участков. Там хранятся документы залогов, налогов, частная и официальная переписка. Там хранятся статуты, кодексы и каноны деятельности христианских орденов и институтов. Там хранятся писанные права и обязанности.
Но я очень сомневаюсь, что там хранятся "книги" ацтеков или инков. Их нужно искать по частным библиотекам и коллекциям.
но они договорились с Путиным еще в времена Римской Империи о неразглашении.
в общем - доки есть, но их нам не покажут. то шо происхождение Адама вскроется.
все вороги ольгинские. ненъку знищают москали кляты.
Папа Римский главный москаль)))
пс: я католик. если шо...