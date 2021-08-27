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8 вопросов, посвящённых писателям, их произведениям, а также литературным течениям XIX века. Справитесь ли с тестом, который рассчитан на учеников 10 класса?
Вы правильно ответили на 0 вопросов из 8, осталось 8 вопросов.
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