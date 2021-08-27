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Тест по русской литературе золотого века

Тест по русской литературе золотого века

Автор:
27 августа 2021 11:11
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: Тесты   золотой век русской литературы   литература   литературные тесты   тест   
792
1
8 вопросов, посвящённых писателям, их произведениям, а также литературным течениям XIX века. Справитесь ли с тестом, который рассчитан на учеников 10 класса?
Помните ли имя главного героя в произведении Александра Грибоедова "Горе от ума"?
Помните ли имя главного героя в произведении Александра Грибоедова "Горе от ума"?
Андрей Ильич Чацкий
Александр Андреевич Чацкий
Пётр Яковлевич Чаадаев

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И. Киреевский, К. Аксаков, А. Хомяков и М. Погодин были представителями этого литературного "течения"
И. Киреевский, К. Аксаков, А. Хомяков и М. Погодин были представителями этого литературного "течения"
Западники
Славянофилы

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Сможете ли вспомнить отчество Афанасия Фета?
Сможете ли вспомнить отчество Афанасия Фета?
Афанасьевич
Ильич
Андреевич

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Кем по профессии был Антон Павлович Чехов?
Кем по профессии был Антон Павлович Чехов?
Столяр
Нотариус
Врач
Судья

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Мамин-Сибиряк ещё в 1876 году опубликовал роман "В водовороте страстей". Но прославился он благодаря этим очеркам...
Мамин-Сибиряк ещё в 1876 году опубликовал роман "В водовороте страстей". Но прославился он благодаря этим очеркам...
"Уральские рассказы"
"От Урала до Москвы"
"Сибирские рассказы"
"Алёнушкины сказки"

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В произведении "Пиковая дама" какие три карты стали для Германа навязчивой идеей?
В произведении "Пиковая дама" какие три карты стали для Германа навязчивой идеей?
Тройка, семёрка, туз
Двойка, восьмёрка, туз
Две пятёрки и туз

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Как звали главного героя в произведении "Преступление и наказание"?
Как звали главного героя в произведении "Преступление и наказание"?
Родион Раскольников
Николай Всеволодович Ставрогин
Макар Девушкин

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В каком году погиб Михаил Юрьевич Лермонтов?
В каком году погиб Михаил Юрьевич Лермонтов?
1839
1841
1851
1861

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Вы правильно ответили на 0 вопросов из 8, осталось 8 вопросов.

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Метки: Тесты   золотой век русской литературы   литература   литературные тесты   тест   
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3k
Едондер пуп 51 минуту назад
А чё это за одну ошибку сразу четверка? Апелляция!
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6k
Arioch Минуту назад
5, Вы смогли без ошибок ответить на тест. Вероятно, в школе вы не пропускали литературу и читали каждое из заданных произведений. Или может вы учились не в России/СССР? Тогда откуда такие познания в этой сфере?

Моя родина Советский Союз!
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947
Евгений 16 минут назад
А чё сразу тройбан то? Четвёрку с минусом дайте!
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7k
vitenok 17 минут назад
Неееннт!!! Двойка у меня.
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Игорь Полчаса назад
Неверный 1 ответ. Точно знал ответы по Чехову и Раскольникову. Остальные повезло угадать)) Сам себе поставил двойку
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