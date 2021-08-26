Психологические триллеры, которые пугают до мурашек

"Личных вещей не бывает, когда пускаешь ребенка в дом"



Фильм не столько пугает, сколько заставляет задуматься. Все начинается с переписки двух в подростковом чате. Невинный флирт и вот, они встречаются в кафе - 32-летний мужчина и 14-летняя девочка. Они обмениваются колкими диалогами, девочка умна не по годам, а мужчина - отвратительный растлитель малолетних. Но так ли все, как кажется, на самом деле и какие цели преследует каждый из них..? Минималистичный триллер, после которого будет о чем подумать.

2021-08-26T16:51:57+03:00