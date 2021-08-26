Психологические триллеры, которые пугают до мурашек

2571
1
5
Они не отпускают зрителя ни на минуту, заставляя вжиматься в диван от ужаса.
Мы любим самые разные жанры фильмов, но именно от триллеров нас может пробирать насквозь. Никаких потоков крови, скримеров и людей с бензопилами, однако все равно очень страшно.
"Игра" (1997)
"Выяснить цель игры - это и есть цель игры"
Сюжет строится вокруг банкира Николаса Ван Ортона. У него есть все. Он устал от своей жизни и его ничего не радует. Накануне дня рождения он вспоминает о своем отце, который покончил с собой в 48 лет, ведь Николасу исполняется столько же. Детей нет, жена ушла к другому... Его брат дарит Николасу сертификат на одну особую игру, которая навсегда изменит его жизнь.
Сюжет строится вокруг банкира Николаса Ван Ортона. У него есть все. Он устал от своей жизни и его ничего не радует. Накануне дня рождения он вспоминает о своем отце, который покончил с собой в 48 лет, ведь Николасу исполняется столько же. Детей нет, жена ушла к другому... Его брат дарит Николасу сертификат на одну особую игру, которая навсегда изменит его жизнь.
"Исчезнувшая" (2014)
"Главное - мы вместе, всё остальное - шум за сценой"
Они готовятся к пятилетнему юбилею со дня свадьбы и их брак - это не совсем предел мечтаний. Внезапно из дома пропадает жена, есть скрытые следы борьбы, но никто не знает где она и как пропала. В ходе расследования выясняется столько, что теперь и неизвестно, кто жертва - пропавшая жена или муж...
Они готовятся к пятилетнему юбилею со дня свадьбы и их брак - это не совсем предел мечтаний. Внезапно из дома пропадает жена, есть скрытые следы борьбы, но никто не знает где она и как пропала. В ходе расследования выясняется столько, что теперь и неизвестно, кто жертва - пропавшая жена или муж...
"Невидимый гость" (2016)
"Мой долг спасти вашу шкуру, вашу душу уже не спасти!"
Успешный и молодой предприниматель Адриан обвинен в убийстве и обращается за помощью к лучшему адвокату в стране, Вирджинии Гудман. От нее зависит его дальнейшая жизнь. В ночь, накануне суда, она приходит к подозреваемому, для того, чтобы выстроить будущую защиту. Вирджиния настаивает на том, чтобы подозреваемый рассказал ей абсолютно все...
Успешный и молодой предприниматель Адриан обвинен в убийстве и обращается за помощью к лучшему адвокату в стране, Вирджинии Гудман. От нее зависит его дальнейшая жизнь. В ночь, накануне суда, она приходит к подозреваемому, для того, чтобы выстроить будущую защиту. Вирджиния настаивает на том, чтобы подозреваемый рассказал ей абсолютно все...
"Леденец" (2005)
"Личных вещей не бывает, когда пускаешь ребенка в дом"
Фильм не столько пугает, сколько заставляет задуматься. Все начинается с переписки двух в подростковом чате. Невинный флирт и вот, они встречаются в кафе - 32-летний мужчина и 14-летняя девочка. Они обмениваются колкими диалогами, девочка умна не по годам, а мужчина - отвратительный растлитель малолетних. Но так ли все, как кажется, на самом деле и какие цели преследует каждый из них..? Минималистичный триллер, после которого будет о чем подумать.
Фильм не столько пугает, сколько заставляет задуматься. Все начинается с переписки двух в подростковом чате. Невинный флирт и вот, они встречаются в кафе - 32-летний мужчина и 14-летняя девочка. Они обмениваются колкими диалогами, девочка умна не по годам, а мужчина - отвратительный растлитель малолетних. Но так ли все, как кажется, на самом деле и какие цели преследует каждый из них..? Минималистичный триллер, после которого будет о чем подумать.
"Молчание ягнят" (1990)
"Вы мне, я вам, Кларисса"
Фильм, мгновенно ставший классикой. ФБР, в лице молодого агента Клариссы Старлинг, расследует серию страшных убийств молодых женщин. Оказавшись в тупике она обращается за помощью к убийце-каннибалу Ганнибалу Лектеру, отбывающему срок в тюрьме. В обмен на помощь доктор Лектер вынуждает Клариссу делиться воспоминаниями из детства и втягивает ее в жестокие психологические игры.
Фильм, мгновенно ставший классикой. ФБР, в лице молодого агента Клариссы Старлинг, расследует серию страшных убийств молодых женщин. Оказавшись в тупике она обращается за помощью к убийце-каннибалу Ганнибалу Лектеру, отбывающему срок в тюрьме. В обмен на помощь доктор Лектер вынуждает Клариссу делиться воспоминаниями из детства и втягивает ее в жестокие психологические игры.
Источник:
Ссылки по теме:
- Какие российские сериалы почти догнали по длительности "Санта-Барбару"
- "Девчата" - легкий фильм с нелегким съемочным процессом
- Режиссеры с отвратительным характером
- Что раздражает в фильмах об СССР, которые сняли в наше время
- Факты о фильме "Пятый элемент", о которых вы, возможно, не знали
27
Понравилось27
Новости партнёров