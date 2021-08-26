Вертолет Ми-17 разбился в Мексике

На борту находились военнослужащие и глава местного МВД. Никто не погиб.
В штате Идальго при посадке разбился вертолет Ми-17, принадлежащий министерству военно-морских сил Мексики. На борту находились 20 человек, в том числе представители властей, военнослужащие и министр внутренний дел штата Вераскус Эрик Сиснерос.
Инцидент произошел в ходе облета пострадавших от урагана "Грейс" районов. Пассажирам винтокрылой машины повезло - только четыре человека получили легкие травмы.
На видео, записанном очевидцами видно, что вертолет "приземлился" на микроавтобус:
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О возможных причинах крушения власти Мексики не сообщали. Но скорее всего, свою роль сыграл человеческий фактор.
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Пилоты бухие что-ли? Такую дичь творить?