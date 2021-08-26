FISHKINET
Сообщество Аварии 4724 поста • 470 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Сообщество Аварии 
Вертолет Ми-17 разбился в Мексике

Вертолет Ми-17 разбился в Мексике (1 фото + 2 видео)

Автор:
26 августа 2021 12:03
Сообщество : Аварии
Метки: вертолет   видео   крушение   мексика   ми-17   приземление   
633
1
2

На борту находились военнослужащие и глава местного МВД. Никто не погиб.

В штате Идальго при посадке разбился вертолет Ми-17, принадлежащий министерству военно-морских сил Мексики. На борту находились 20 человек, в том числе представители властей, военнослужащие и министр внутренний дел штата Вераскус Эрик Сиснерос.


Инцидент произошел в ходе облета пострадавших от урагана "Грейс" районов. Пассажирам винтокрылой машины повезло - только четыре человека получили легкие травмы.

О возможных причинах крушения власти Мексики не сообщали. Но скорее всего, свою роль сыграл человеческий фактор.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: вертолет   видео   крушение   мексика   ми-17   приземление   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Максим Час назад
В автобусе явно кто-то начал мечтать о новых портках. Жуть конечно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Hairy. 59 минут назад
Как у них, так сразу разбился, было бы у нас, то совершил жесткую посадку. Журнашлюхи такие журнашлюхи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
926
g789 Час назад
Раскрутили они его знатно конечно.
Пилоты бухие что-ли? Такую дичь творить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Alex Час назад
повезло....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
История из жизни сильного духом История из жизни сильного духом Разыскиваемый мужчина нанял вертолет, чтобы сдаться полиции Разыскиваемый мужчина нанял вертолет, чтобы сдаться полиции Охранник университета в Мексике жестоко проучил скейтера Охранник университета в Мексике жестоко проучил скейтера У&nbsp;берегов Норвегии замечен летучий голландец, ему на выручку уже торопятся спасатели Ever Given У берегов Норвегии замечен летучий голландец, ему на выручку уже торопятся спасатели Ever... В сети появилось видео с места крушения вертолёта Росгвардии В сети появилось видео с места крушения вертолёта Росгвардии В Турции разбился российский пожарный самолет Бе-200 В Турции разбился российский пожарный самолет Бе-200
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

410906



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
15 работ самого известного фотошоп-тролля
2
27
15 работ самого известного фотошоп-тролля
Знаменитости, которые пережили своих детей
0
48
Знаменитости, которые пережили своих детей
Набирающие популярность в сообществах
Pierce-Arrow 1934 года с заводской системой автозапуска: выглядит устало, но достойно
0
0
Pierce-Arrow 1934 года с заводской системой автозапуска: выглядит устало, но достойно
Tatra 815: любимый самосвал советских водителей
0
1
Tatra 815: любимый самосвал советских водителей
Девушка выложила видео со свисающим животом и вызвала волну гнева (4 фото)
Девушка выложила видео со свисающим животом и вызвала волну гнева (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Так выглядит естественный отбор
5
19

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#люди#автомир#Россия#дтп#подборка#СССР#позитив#мемы
#фото#история#автомобили#интересное#животные#приколы#искусство#авто аварии#авария дня#сарказм
#интересно#кино#прикол#картинки#аварии#фотографии#новости#комментарии#дети#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться