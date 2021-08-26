Вертолет Ми-17 разбился в Мексике

В штате Идальго при посадке разбился вертолет Ми-17, принадлежащий министерству военно-морских сил Мексики. На борту находились 20 человек, в том числе представители властей, военнослужащие и министр внутренний дел штата Вераскус Эрик Сиснерос.





Инцидент произошел в ходе облета пострадавших от урагана "Грейс" районов. Пассажирам винтокрылой машины повезло - только четыре человека получили легкие травмы.