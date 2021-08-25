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Подборка интересных фотографий из наших девяностых
2.
Во время предвыборной кампании на пост губернатора Красноярского края в феврале 1997 года Александра Лебедя приехал поддержать французский актер Ален Делон (на фото в центре — супруга Лебедя, Инна)
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на презентации своего сольного альбома «Настоящий полковник» в клубе «Даллас», 1999 год
5.
Владислав Листьев со своей супругой Альбиной Назимовой и Леонидом Якубовичем на отдыхе за границей, начало 1990-х
11.
24 июля 1994 года начался крах самой известной финансовой пирамиды в истории России – АО «МММ» По разным оценкам, число её вкладчиков составляло около 15 млн человек, которых за пять лет существования компании смогли обмануть почти на $80 млрд.
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Торжественное шествие по Тверской улице во время празднования 850–летия Москвы, 1997 год, Россия
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Губернатор Борис Немцов вручает начальнику ГУВД по Нижегородской области Потапову новые патрульные автомобили, подаренные США Нижнему Новгороду, сентябрь 1995 года
18.
Рocтoвcкиe pэпepы: в вepхнeм pядy Bлaди и Шым (кpaйниe cпpaвa), в нижнeм — Бacтa (cлeвa), 1997 год
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Валерий Меладзе возле клуба «Метелица» на съёмках клипа «Девушки из высшего общества». Россия, Москва, 1996 год
26.
Молодой бизнесмен. Парень продаёт сигареты и жевательную резинку на одной из московских улиц, 1991 год
30.
Кафе-экспресс, а рядом заброшенные автоматы с газированной водой. Старые троллейбусы часто использовались под кафе или тир. Ленинград, СССР, 1990 год
31.
13 августа 1990 года. Юрмала.
Запись черновой версии последнего альбома, записанного в «Плиенциемсе», едет с Юрием Каспаряном в Ленинград. Виктор Цой прогуливаясь по улице Йомас, был сфотографирован узнавшими его поклонниками. Спустя два дня Цой погиб
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Российская атомная подводная лодка "Курск" встала на якорь в пункте базирования "Западная Лица" в Мурманской области, Россия, предположительно 1995 год
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Объединенная команда республик бывшего СССР (кроме Эстонии, Латвии и Литвы) на зимних олимпийских играх 1992 года в Альбервиле на церемонии открытия ОИ
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