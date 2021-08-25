FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 3408 постов • 1760 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 
Юмор в картинках

Юмор в картинках (29 фото)

Автор:
25 августа 2021 15:43
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор.   картинки   комментарии   
1657
29
Свернуть все комментарии под фото

Веселые, порой жизненные картинки с надписями.

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Смешные комментарии и картинки из соц. сетей"
Метки: Юмор.   картинки   комментарии   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
43
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
41  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Majul 3 часа назад
Комментарий к фото
Ха, я помню когда вообще реклама не было по ящику. И каналов было 3 (1, 2 и ленинградский)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
11k
Вася 3 минуты назад
Комментарий к фото
ну так правильно, как потопаешь, так и полопаешь. Батя молодец, бездельники идут нахер
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
сёмик патрик 37 минут назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
a_komolow 46 минут назад
Комментарий к фото
Кот прав!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Диагноз 48 минут назад
Комментарий к фото
Так вот где они научились быть красивыми...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
a_komolow 50 минут назад
Комментарий к фото
Коты - ещё те ревнивцы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Юрий 55 минут назад
Комментарий к фото
Ага... И за не прохождение, надо будет отдать все карманные деньги за 3 дня.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Юрий 59 минут назад
Комментарий к фото

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Андрей Бертон Час назад
Комментарий к фото
Тогда все нерехи, лента, алкоголики и маргиналы - гении.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
turyst 2 часа назад
Комментарий к фото
Что искал, то и ломится...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
turyst 2 часа назад
Комментарий к фото
Я ещё эту помню:



Но пенсию платить не хотят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Наташа Гадова 2 часа назад
Комментарий к фото
0,5 глазами производителя - 0,45 или 0,47
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66k
Шапку Надень. 2 часа назад
Комментарий к фото
это про мою жену..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Юрий Николаевич 2 часа назад
Комментарий к фото
Как говорил мне ребенок, на просьбу разобрать хаос в комнате, "это не хаос, это не линейный порядок"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
ekarataev 2 часа назад
Комментарий к фото
Ножки не отрезаны чтобы не палить что червивые?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Наташа Гадова 3 часа назад
Комментарий к фото
Я себе сразу представляю этого хомячка в рост среднестатистической хрупкой девушки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
877
Игорь 3 часа назад
Комментарий к фото
Но чихать-то ты умеешь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
friday2009 3 часа назад
Комментарий к фото
Ну все, надеюсь тема закрыта
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Izrin Maria 3 часа назад
Комментарий к фото
А главное - они понимают. Ну, или не понимают, но знают - как команды.
"Идём гулять!" - мгновенно строятся в кильватерную колонну для надевания шлеек.
"Сейчас вернусь!" - слабая попытка проскользнуть в дверь.
"Едем на море" - восторг.
"Мама идёт на работу..." - залегают на спинку дивана, и готовятся лаять на проходящих собак - стоит только закрыть дверь.
"Дам кусочек" - живая виляющая очередь.
"Собаку мыть!" - становятся одновременно и ниже и короче, и пытаются заползти под диван.
"К ветеринарчику" - вообще растворяются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
hairov 3 часа назад
Комментарий к фото
г. Уфа
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
hairov 3 часа назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 14 комментариев
Показать ещё