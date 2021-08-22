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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Так выглядели американские спасательные жилеты для матросов - а точнее, спасательные матрасы - еще в 1917 году
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Королева Великобритании Елизавета II и её супруг принц Филипп приветствуют главу бенинского государства Акензуа II. Бенин, 1956 год
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На съёмках фильма "Индиана Джонс". 1984 год. Кейт Кэпшоу, Стивен Спилберг, Джордж Лукас, Харрисон Форд.
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Механическая вилка для спагетти. США. 1955 год.
В 1955 году американский изобретатель Рассел Э. Оукс запатентовал "ленивую вилку" – механическое устройство, способное наматывать спагетти на вилку.
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Аппараты, защищающие пожарных при тушении пожаров, применявшиеся в московских пожарных командах в 1903 году
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Американская портативная радиостанция (1921 год) для успокоения ребенка в коляске или кроватке; радионяня начала прошлого века, большая и внушительная.
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Шон Коннери на конкурсе "Мистер Вселенная". 1953 год. Актер с 18 лет занимался бодибилдингом. На этом фото он под номером 24, и занял на конкурсе третье место.
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Голливудская кинозвезда Джоди Фостер и популярная немецкая киноактриса Настасья Кински, 1984 год
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«Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал». Владимир Высоцкий в Приэльбрусском альплагере Басканского ущелья Кабардино-Балкарии. СССР. 22 июля - 29 августа 1970 года
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Приговоренный к смерти в газовой камере. На лбу рекламный логотип Westinghouse Electric Company.США, 1939 год
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Битлз поют для 18 человек в скромном клубе городка Олдершот в декабре 1961 года. Они стали суперзвёздами через полтора года
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Первая женщина-пожарный России Мария Алексеевна Ермолова.Санкт-Петербург. Российская империя, 1910 год
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Ловец жемчуга на Миссисипи готовится к очередному "заходу" на дно, 1938 год. В качестве шлема - старый топливный бак от автомобиля. В таком аппарате он мог погружаться на глубину до 21 метра
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Фермер(ша) красит корову , чтобы случайно не стала жертвой наезда автомобиля, Великобритания, 1939 год
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Арт-перформанс. Автомобиль на большой скорости врезается в стену из горящих телевизоров, 1975 год
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