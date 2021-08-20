20 поездов как из фантастических книг, которые поразят ваше воображение

Такими, какими мы привыкли видеть поезда, в этой подборке вы не увидите. Зато удивитесь разнообразию придуманных разновидностей, фантазии их изобретателей и подумаете, что все это фантастика, реализованная лишь на бумаге. Но нет, все это ездило и исполняло свои обязанности...
Красота инженерной мысли. а такжэе невероятная для того времени скорость в 230 км/ч, была уничтожена на корню его недостатками - винт располагался сзади, а значит прикрепить вагоны нельзя, он буксовал на горках и не имел задней передачи. Дорогая и непрактичная игрушка была разобрана на металл и забыта в веках.
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«Tren Articulada Ligero Goicoechea Oriols» (TALGO) появился в 40-х годах и считается первым «современным поездом» в истории
Это был революционный поезд, дизайн и функции которого впервые были сосредоточены на аэродинамике, стиле и комфорте и скорости.
TALGO продолжает разрабатывать поезда и по-прежнему является одним из основных производителей железнодорожного транспорта на мировом рынке.
Локомотив LMS Coronation Class, представленный в 1937 году в ознаменование коронации короля Георга VI
Super Chief - американский поезд, курсировавший один раз в неделю из Чикаго до Лос-Анджелеса
Union Pacific M-10000, первый американский обтекаемый пассажирский поезд с двигателем внутреннего сгорания, 1934 год
В 1979 году в США запустили Supertrain — суперпоезд с ядерным двигателем из Нью–Йорка в Лос–Анджелес
Этот поезд разгонялся до 190 миль в час на суперширокой колее и преодолевал путь за 36 часов. Билет стоил 450 долларов. На борту суперпоезда были рестораны, бассейны и прочая роскошь доступная только на океанских суперлайнерах. Проект закрыт как убыточный.
Сверхскоростной поезд на воздушной подушке - 22 января 1969 года l'Aérotrain 02 достиг скорости 422 км/ч на трассе в Gometz-le-Châtel.
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Таким мог бы быть наш мир
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Это провальный телесереял 1979 года.
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