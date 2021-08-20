20 поездов как из фантастических книг, которые поразят ваше воображение

Красота инженерной мысли. а такжэе невероятная для того времени скорость в 230 км/ч, была уничтожена на корню его недостатками - винт располагался сзади, а значит прикрепить вагоны нельзя, он буксовал на горках и не имел задней передачи. Дорогая и непрактичная игрушка была разобрана на металл и забыта в веках.