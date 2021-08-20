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20 поездов как из фантастических книг, которые поразят ваше воображение

20 поездов как из фантастических книг, которые поразят ваше воображение (20 фото + 3 видео)

Автор:
20 августа 2021 13:50
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   Необычные   интересное   локомотив   поезда   фантастика   
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Такими, какими мы привыкли видеть поезда, в этой подборке вы не увидите. Зато удивитесь разнообразию придуманных разновидностей, фантазии их изобретателей и подумаете, что все это фантастика, реализованная лишь на бумаге. Но нет, все это ездило и исполняло свои обязанности...

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Метки: Исторические факты   Необычные   интересное   локомотив   поезда   фантастика   
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Максим 56 минут назад
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679
Audrius Lape Час назад
Supertrain суперпоезд с ядерным двигателем.
Это провальный телесереял 1979 года.
Афтор - учи интернет.
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whyicannotremovemyprofile Час назад
221B - просто прелесть!
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