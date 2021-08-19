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Как две капли воды: 30 известных актеров и их дублеры

Как две капли воды: 30 известных актеров и их дублеры (31 фото)

Автор:
19 августа 2021 12:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: двойники   дублеры   дублеры звезд   дублеры знаменитостей   каскадеры   киношное   похожи   
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У каждого популярного актера, снимающегося в экшн-фильмах с драками, автомобильными погонями и другими опасными трюками, должен быть дублер. И чем больше внешнее сходство между ними, тем лучше! Собственно, это один из основных критериев при подборе. Оцените любопытную подборку известных кинозвезд, стоящих бок о бок со своими дублерами.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: двойники   дублеры   дублеры звезд   дублеры знаменитостей   каскадеры   киношное   похожи   
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4  комментария
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36k
jonnyD 2 часа назад
Вот этих действительно трудно различить .
Марк Руффало и Энтони Молинари «Иллюзия обмана» .
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50k
alertol Полчаса назад
Тупо доказательство того что берут на роль не актёра а его имя. Любого из них изначально замени на дублёра и ничего не поменяется, но кассовые сборы станут меньше.
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5k
Ya 38 минут назад
Похожи только 1. "Скала", все остальные нет. Взять хотя бы-
26. Арнольд Шварценеггер -даже мысли не возникло о схожести, аналогично-24. Сигурни Уивер, 20. Николас Кейдж и т.д.
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66k
Опять зарплата. 2 часа назад
Костюмы похожи..
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