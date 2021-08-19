Как две капли воды: 30 известных актеров и их дублеры

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У каждого популярного актера, снимающегося в экшн-фильмах с драками, автомобильными погонями и другими опасными трюками, должен быть дублер. И чем больше внешнее сходство между ними, тем лучше! Собственно, это один из основных критериев при подборе. Оцените любопытную подборку известных кинозвезд, стоящих бок о бок со своими дублерами.
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3. Зачем нужен один бог Тор, когда их может быть сразу двое? Справа - актер Крис Хемсворт, слева - его дублер
4. Скарлетт Йоханссон и ее дублер Хайди Манимейкер в последний день съемок "Железного человека 2"
7. Кэрри Фишер и ее дублер Трейси Эддон во время съемок фильма "Звездные войны: Возвращение джедая"
15. Джонни Депп со своим дублером Тони Анджелотти на съемках фильма "Пираты Карибского моря"
16. Элайджа Вудс со своим двойником Кираном Шахом на съемочной площадке фильма "Властелин колец: Братство кольца"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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