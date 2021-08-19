Как две капли воды: 30 известных актеров и их дублеры

У каждого популярного актера, снимающегося в экшн-фильмах с драками, автомобильными погонями и другими опасными трюками, должен быть дублер. И чем больше внешнее сходство между ними, тем лучше! Собственно, это один из основных критериев при подборе. Оцените любопытную подборку известных кинозвезд, стоящих бок о бок со своими дублерами.

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1. "Скала" и его дублер на съемочной площадке "Джуманджи: новый уровень" 0 Источник:

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2. Софи Тернер и ее дублер 0 Источник:

3. Зачем нужен один бог Тор, когда их может быть сразу двое? Справа - актер Крис Хемсворт, слева - его дублер 0 Источник:

4. Скарлетт Йоханссон и ее дублер Хайди Манимейкер в последний день съемок "Железного человека 2" 0 Источник:

5. Карен Гиллан и ее дублеры на съемках "Джуманджи" 0 Источник:

6. Джейсон Момоа и его дублер в "Игре престолов" - Ким Фарди 0 Источник:

7. Кэрри Фишер и ее дублер Трейси Эддон во время съемок фильма "Звездные войны: Возвращение джедая" 0 Источник:

8. Том Харди со своим дублером на съемках фильма "Безумный Макс: Дорога ярости" 0 Источник:

9. Мена Масуд со своим дублером на съемочной площадке "Аладдина" 0 Источник:

10. Кларк Грегг и его дублер, Дэйн Фаруэлл 0 Источник:

11. Зои Салдана со своими дублерами на съемочной площадке "Стражей Галактики" 0 Источник:

12. Галь Гадот ("Чудо-женщина") и ее дублер 0 Источник:

13. Мелисса Макбрайд и ее дублер на съемках сериала "Ходячие мертвецы" 0 Источник:

14. Кен Стотт и его дублер Питер Диллон на съемках фильма "Хоббит" 0 Источник:

15. Джонни Депп со своим дублером Тони Анджелотти на съемках фильма "Пираты Карибского моря" 0 Источник:

16. Элайджа Вудс со своим двойником Кираном Шахом на съемочной площадке фильма "Властелин колец: Братство кольца" 0 Источник:

17. Харрисон Форд и его дублер на съемках "Индианы Джонса" 0 Источник:

18. Джим Керри со своим дублером на съемках "Эйса Вентуры" 0 Источник:

19. Две Харли Квинн. Могло быть и хуже! 0 Источник:

20. Николас Кейдж и его дублер 0 Источник:

21. Курт Рассел и его дублер Дик Уорлок, 1980 г. 0 Источник:

22. Риз Уизерспун и ее дублер Мэрили Лессли 0 Источник:

23. София Ди Мартино и Гугу Мбата-Роу со своими дублерами 0 Источник:

24. Сигурни Уивер и ее дублер ("Защитники") 0 Источник:

25. Все Сары Фиер из фильма "Улица страха. Часть третья: 1666" 0 Источник:

26. Арнольд Шварценеггер и его дублер ("Терминатор") 0 Источник:

27. Дэвид Дастмалчян со своим дублером на съемках "Отряда самоубийц" 0 Источник:

28. Эпическая битва в "Игре престолов" 0 Источник:

29. Шарлиз Терон и ее дублер Моник Гандертон в фильме "Взрывная блондинка" 0 Источник: