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10 вопросов, на которые с лёгкостью ответят те, кто не прогуливал уроки истории в девятом классе. Вопросы в тесте касаются главным образом истории России и европейских держав.
Вы правильно ответили на 0 вопросов из 10, осталось 10 вопросов.
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"Из 10 вопросов ответили верно на 10. У вас феноменальная память. Вы преподаёте историю в образовательных учреждениях?"
Cклероз я преподаю на заводе...Но,честно говоря,два вопроса я ткнул от "фонаря",это которые за "Австралию" и опумные войны...Остальное как-бы помнил...