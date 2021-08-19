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Тест по всемирной истории XIX века

Тест по всемирной истории XIX века

Автор:
19 августа 2021 08:47
Сообщество : Исторические факты
Метки: XIX век   Тесты   история   тест   тесты по всемирной истории   тесты по истории   
3040
1
10 вопросов, на которые с лёгкостью ответят те, кто не прогуливал уроки истории в девятом классе. Вопросы в тесте касаются главным образом истории России и европейских держав.
В XIX веке именно этот человек стал инициатором создания и протектором Рейнского союза
В XIX веке именно этот человек стал инициатором создания и протектором Рейнского союза
Наполеон I
Франц II
Фридрих Вильгельм III
Георг III

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К каком году произошло восстание декабристов?
К каком году произошло восстание декабристов?
1820
1825
1828
1830

Источник:

Что такое первая карлистская война?
Что такое первая карлистская война?
Война между Португалией и Бразилией
Война между Испанией и Северным союзом
Гражданская война в итальянских государствах
Гражданская война в Испании

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В каком году началась Первая опиумная война?
В каком году началась Первая опиумная война?
1840
1842
1862
1866

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Кто стал первым императором объединённой Германии?
Кто стал первым императором объединённой Германии?
Фридрих Вильгельм IV
Вильгельм I
Фридрих III
Вильгельм II

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В 1851 году в Австралии началась золотая лихорадка. Какой штат стал привлекать золотоискателей?
В 1851 году в Австралии началась золотая лихорадка. Какой штат стал привлекать золотоискателей?
Квинсленд
Виктория
Новый Южный Уэльс
Южная Австралия
Западная Австралия
Северная территория

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Великая депрессия 1873-1896 годов началась с этого события
Великая депрессия 1873-1896 годов началась с этого события
Франко-прусская война
Вторая карлистская война
Массовое изъятие вкладчиками депозитов из Четвёртого национального банка
Паника на Венской бирже
Торговая война между Францией и Италией

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В 1876 году болгарские националисты подняли восстание против Османской империи. Под каким названием оно вошло в учебники истории?
В 1876 году болгарские националисты подняли восстание против Османской империи. Под каким названием оно вошло в учебники истории?
Апрельское восстание
Майское восстание
Июньское восстание
Июльское восстание
Августовское восстание

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Какому событию была посвящена Берлинская конференция 1884?
Какому событию была посвящена Берлинская конференция 1884?
Установлению новых торговых союзов
Распределению сфер влияния в Атлантическом и Тихом океанах
Колониальному разделу Африки между европейскими державами

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Между какими государствами был заключён Тильзитский мирный договор 1807 года?
Между какими государствами был заключён Тильзитский мирный договор 1807 года?
Россия и Франция
Франция и Австрия
Австрия и Пруссия
Пруссия и Россия
Россия и Швеция

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Вы правильно ответили на 0 вопросов из 10, осталось 10 вопросов.

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Метки: XIX век   Тесты   история   тест   тесты по всемирной истории   тесты по истории   
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9k
Valiko 2 часа назад
Османскую империю проходили, декабристов отчетливо помню, даже дату осилил. Остального либо не было в программе тогда, либо 30 лет это срок забвения.
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28k
Aleks 9 минут назад
Честная двойка. Такие нюансы истории, никак с нами не связанные мой мозг запоминать отказался
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3k
Артур Гевондян 12 минут назад
А почему это болгарские НАЦИОНАЛИСТЫ? Или у них в Европах если борцы за независимость и свободу союзники России, то националисты?
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23k
voipstersk8 14 минут назад
нормально 9 и10 и 4...злая училка попалась, да и я видимо не любимчик
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223k
Николай Николаенко 39 минут назад
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26k
Андрей Эйнав 42 минуты назад
Вау!

"Из 10 вопросов ответили верно на 10. У вас феноменальная память. Вы преподаёте историю в образовательных учреждениях?"
Cклероз я преподаю на заводе...Но,честно говоря,два вопроса я ткнул от "фонаря",это которые за "Австралию" и опумные войны...Остальное как-бы помнил...

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−108
Zlaja ptica 46 минут назад
Ну я бы не сказал, что все вопросы в тесте "главные события 19 века"
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160
fduch_a Час назад
Опять 2! Хороший тест! Давай ещё!
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997
Роман Ронд Час назад
В каком веке древние греки ходили пятками назад? Тест дебильный. Куча несвязанных малопонятных и нахрен никому не нужных исторических событий (даже не особо важных) и фактов не несущих пользы. Зачем это здесь?
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160
fduch_a Роман Ронд Час назад
Это называется эрудицией. Знания которые тебя не делают лучше или хуже. Хотя историю собственной страны знать должен.
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15k
Жупел - Кипучая сера 2 часа назад
"парашу" получил. По истории этого не проходили.....
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65
RUSSfan 2 часа назад
А где вопрос "Чей Крым?"
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